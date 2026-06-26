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Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Desde Dallas, la influencer contó en SQP que repitió a propósito una broma ligada a un video anterior y confesó que la ola de insultos la afectó mucho, al punto de necesitar contención psicológica

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Sofía “Jujuy” Jiménez habló en SQP desde Dallas sobre las agresiones que sufrió durante la cobertura del Mundial 2026 (Video: SQP, América TV)

Conectada por videollamada desde su hotel en Dallas, Sofía “Jujuy” Jiménez se sentó frente a los panelistas de SQP (América TV) para hablar de la semana más agitada de su cobertura del Mundial 2026. La influencer explicó que la frase que se viralizó en el partido entre Argentina y Austria era un chiste deliberado, y reveló el costo personal que ese tipo de episodios le generan.

La conductora Yanina Latorre fue quien abrió el tema, con la franqueza que la caracteriza. “La putearon en todos lados. Yo la puteé mucho”, arrancó, antes de cederle la palabra. Jujuy no esquivó nada. Explicó que la frase “¡Gracias, pá, por hacerme hincha de Argentina!" que lanzó desde la tribuna del AT&T Stadium no fue una declaración espontánea sino una referencia a un video anterior filmado en la cancha de Boca, donde había dicho algo similar. Ese clip se había hecho superviral en su momento. En Dallas, con la camiseta celeste y blanca, repitió la estructura del chiste a propósito. “Claramente era un chiste que estaba haciendo, incluso riéndome de mí misma por aquel video viral”, dijo.

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Jujuy Jiménez explicó que la frase viral del partido entre Argentina y Austria fue un chiste basado en un video anterior grabado en la cancha de Boca

La incomprensión generalizada la dejó sin palabras. “Es muy loco todo lo que está pasando. No deja de sorprenderme la violencia, la agresión con la que se maneja la gente. Pueden ser muy crueles por momentos”, dijo durante la charla en SQP. Y fue más lejos al describir lo que había vivido la primera vez, con el clip de la cancha de Boca: “Yo ahí terminé remal de verdad. Charlando con mi psicóloga: ‘¿Qué mierda hice tan grave para recibir tanta violencia, tanta agresión?’”, señaló. Atribuyó parte de esa reacción a algo estructural: “Solo por ser mujer, estar en una cancha de fútbol, que yo sé que esto también genera cierta molestia, bronca, enojo, pero fue como un montón, la pasé muy mal”.

Latorre le señaló que, más allá del chiste, hay un debate de fondo: si los influencers y streamers tienen lugar en la cobertura de un Mundial o si ese espacio debería reservarse exclusivamente para periodistas deportivos. Jujuy respondió con una lectura sobre los cambios en la industria. “Un mundial justamente une a todo tipo de personas, no solamente a fanáticos del fútbol. Siento que es el momento donde los argentinos nos unimos como nunca”, dijo. Y defendió su lugar sin titubear: “Yo no soy periodista deportiva. Soy comunicadora social. Agarro mis redes y cuento mi experiencia desde mi lugar, con alegría, con color, con buena onda”.

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La influencer sostuvo que repitió en el AT&T Stadium la estructura de aquel video viral y dijo que se reía de sí misma
La influencer sostuvo que repitió en el AT&T Stadium la estructura de aquel video viral y dijo que se reía de sí misma

La conductora también le preguntó si se prepara para hablar de fútbol antes de cada partido. La respuesta fue directa: “No. Yo no soy periodista deportiva y no me preparo como tal. Lo que hago es comunicar desde mi perspectiva como persona argentina”. Y añadió una reflexión sobre el crecimiento del mundo influencer: “A partir de la pandemia hubo un cambio enorme de cómo nos comunicamos. Las marcas aprovechan y comunican a su manera, llevan personajes específicos con nichos puntuales. Es lo que hay que entender y aggiornarse”.

Sofía “Jujuy” Jiménez dijo que la violencia en redes la sorprendió y recordó que el primer episodio la afectó en su salud emocional
Sofía “Jujuy” Jiménez dijo que la violencia en redes la sorprendió y recordó que el primer episodio la afectó en su salud emocional

El límite que trazó Jujuy fue claro: acepta la crítica pero rechaza la violencia. “Si me van a criticar, critiquen, ríanse, pero sin esa agresión, sin la violencia, eso sí que para mí es el límite. No me corresponde recibir toda esa agresión“, dijo. Y cerró el tema con una definición de sí misma: “Soy una mina intensa, manija, lo doy todo, vivo con mucha pasión, con mucha alegría la vida y evidentemente muchas veces eso incomoda, pero dale, no puede ser”.

Sobre su presencia en el torneo, fue precisa: viaja por una marca que la contrata y la lleva, y su trabajo es mostrar la experiencia desde su perspectiva. “Viviendo un sueño. Cubriendo un momento histórico del mundo. No me lo voy a olvidar nunca en la vida”, dijo desde Dallas, donde se prepara para seguir la participación de la Selección en la siguiente instancia del torneo.

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