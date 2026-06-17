El cerebro humano puede fortalecerse hasta los 90 años, según un estudio de la Universidad de Texas

El estudio de la Universidad de Texas en Dallas usó el BrainHealth Index para medir claridad mental, equilibrio emocional y sentido de propósito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo, respaldado por otras fuentes internacionales como el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), aportó una nueva perspectiva sobre el envejecimiento cerebral. La investigación siguió durante tres años a casi 4.000 personas de entre 19 y 94 años y empleó el BrainHealth Index, un método desarrollado por el Center for BrainHealth para medir la claridad mental, el equilibrio emocional y el sentido de propósito. Según informó ScienceDaily, el compromiso sostenido con breves actividades de entrenamiento cognitivo permitió observar mejoras medibles incluso en participantes de mayor edad, lo que discutió la idea de que la mente pierde agudeza de forma inevitable con el paso del tiempo.

El trabajo de la Universidad de Texas en Dallas se alineó con las recomendaciones del NIA, que subraya la importancia de la estimulación mental regular para preservar funciones cognitivas en la vejez. En la misma línea, la OMS incluyó dentro de sus guías de reducción del riesgo de deterioro cognitivo la promoción de la actividad intelectual y social como parte de un enfoque preventivo más amplio. La investigación estadounidense, que contó con aportes de instituciones como Trinity College (Dublín), la Universidad de California en Berkeley y la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, reforzó la idea de que la salud cerebral puede cultivarse de manera activa a cualquier edad, más allá de factores demográficos.

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Estudios y organismos internacionales coinciden en la plasticidad cerebral

Los resultados cuestionaron la idea de que la mente pierde agudeza de forma inevitable con el paso del tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia de la Universidad de Texas en Dallas se sumó a investigaciones previas que destacaron la plasticidad cerebral en la adultez, es decir, la capacidad del sistema nervioso para ajustar circuitos y sostener aprendizajes a lo largo de la vida. En ese marco, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) remarcó que la práctica de actividades que desafían el pensamiento y la memoria puede contribuir a preservar el rendimiento cognitivo en adultos mayores, en especial cuando forman parte de una rutina sostenida y con variedad de estímulos.La

Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, incluyó la estimulación mental y la participación social entre los componentes que pueden ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo, dentro de un enfoque integral que también considera otros hábitos de salud.

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Un punto clave del estudio fue que las mejoras se asociaron al compromiso con las actividades propuestas más que a características como la edad, el nivel educativo o el género. Ese matiz resulta central para evitar lecturas lineales: no se trata de “hacer ejercicios mentales” de manera automática, sino de sostener una práctica con atención, regularidad y un nivel de esfuerzo cognitivo que implique desafío real.

La convergencia entre la investigación académica y las guías de organismos internacionales también ayuda a ordenar el mensaje para el lector: la salud cerebral puede entrenarse, pero no como una receta única.

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Qué midió el BrainHealth Index y cómo se siguió a los participantes

La investigación reforzó que la salud cerebral puede cultivarse de manera activa a cualquier edad más allá de factores demográficos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio utilizó el BrainHealth Index para medir cambios a lo largo del tiempo en tres dimensiones: claridad (procesos cognitivos), equilibrio emocional y conexión con personas y propósito. Esa estructura buscó ampliar el foco más allá de los test clásicos centrados solo en memoria o velocidad de procesamiento: la herramienta integró un conjunto amplio de métricas para capturar variaciones en rendimiento mental, bienestar emocional y sentido de vinculación, con el objetivo de ofrecer una mirada más completa de la salud cerebral.

Con ese instrumento, el equipo evaluó la evolución individual a partir de comparaciones con mediciones previas de cada participante. Ese diseño permitió observar trayectorias personales sin depender únicamente de comparaciones entre grupos, y aportó sensibilidad para detectar cambios graduales que, en pruebas aisladas o de un solo dominio, pueden quedar ocultos.

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En paralelo, el proyecto incorporó subestudios con neuroimagen en una parte de los participantes para explorar mecanismos asociados a los cambios observados. Ese enfoque buscó conectar resultados conductuales con marcadores biológicos medibles, con el objetivo de fortalecer la interpretación y reducir el margen de conclusiones apoyadas en una sola fuente de evidencia.