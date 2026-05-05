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Dybala, dos clases de pilates y una revelación: cómo una rutina secreta terminó con sus lesiones en la Roma

El jugador argentino contó que la disciplina trabaja zonas del cuerpo descuidadas en los entrenamientos tradicionales, un hallazgo que marcó un antes y un después en su carrera dentro del fútbol profesional

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El delantero argentino destaca los beneficios del pilates en su rutina profesional, señalando una mejora significativa en la recuperación muscula - REUTERS/Matteo Ciambelli
El delantero argentino destaca los beneficios del pilates en su rutina profesional, señalando una mejora significativa en la recuperación muscula - REUTERS/Matteo Ciambelli

El futbolista Paulo Dybala reveló que el pilates se convirtió en una parte central de su rutina de entrenamiento, aportando mejoras significativas en su condición física y en la prevención de molestias musculares. El jugador, actualmente en actividad en la Roma de Italia, compartió su experiencia a través del programa del influencer y exjugador de Los Pumas, Agustín Crevy, donde explicó cómo esta disciplina marcó un antes y un después en su preparación diaria. Señaló que la práctica de pilates le permitió fortalecer grupos musculares que antes no trabajaba y mejorar su bienestar general.

Según el propio delantero, el pilates contribuyó a disminuir dolores recurrentes, en especial en la zona del sóleo. El delantero contó que al despertar tenía dificultades para dar los primeros pasos debido a molestias musculares, pero que tras asistir a un par de clases de pilates notó una recuperación notable. “Desde que arranqué, nunca más sentí dolor”, aseguró el futbolista al destacar la efectividad del método.

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El deportista subrayó que el pilates trabaja los músculos profundos, muchas veces descuidados en otras rutinas convencionales. Dybala relató que esta técnica no solo mejora la fuerza, sino que también aporta estabilidad y previene lesiones, factores clave en la carrera de un atleta profesional. “Me ayudó muchísimo a nivel muscular. Me gusta. Porque aparte es como que hace fuerza distinta, ¿no? Sí. Trabajan los músculos profundos que no trabajan nunca", sostuvo.

Vista lateral de un hombre sin camiseta en un tapete de yoga, con las rodillas dobladas y las caderas levantadas, realizando un ejercicio de Pilates.
El futbolista revela cómo la incorporación del pilates a su entrenamiento diario redujo dolores crónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejemplo del cordobés refleja una tendencia creciente entre futbolistas y deportistas de alto rendimiento que recurren al pilates para complementar su preparación física y potenciar su rendimiento en la competencia.

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El pilates y su impacto en el fútbol de alto nivel

La incorporación del pilates en la rutina de entrenamientos de futbolistas responde a la necesidad de fortalecer la musculatura profunda y mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación. El futbolista argentino destaca que el pilates ofrece una forma diferente de ejercitarse, enfocada en la prevención de lesiones y la optimización del movimiento. El testimonio del delantero argentino se suma al de otros deportistas que adoptaron la disciplina para prolongar su carrera y mantenerse en las mejores condiciones físicas.

El impacto positivo del pilates en la recuperación y el acondicionamiento físico es reconocido en el ámbito del deporte profesional. Los ejercicios de pilates permiten a los jugadores trabajar zonas del cuerpo que suelen quedar relegadas en los entrenamientos tradicionales, favoreciendo una mayor estabilidad muscular y facilitando la rehabilitación tras lesiones. El caso de Dybala refuerza la importancia de diversificar las rutinas de entrenamiento para alcanzar un rendimiento sostenido a lo largo de la temporada.

Dybala, clave en la AS Roma

Dos hombres sonríen directamente a la cámara mientras sostienen una camiseta de fútbol color granate con el nombre "DYBALA" y el número "21". El hombre de la izquierda lleva un polo verde y el de la derecha un suéter gris
Gracias al pilates, el delantero argentino logró superar molestias físicas recurrentes

Actualmente, Paulo Dybala forma parte del plantel de la AS Roma en la Serie A de Italia, donde se consolidó como uno de los jugadores más influyentes desde su llegada en 2022. El delantero argentino aporta goles, asistencias y liderazgo en el equipo. Mantiene un rol protagónico tanto en la liga local como en los torneos internacionales, siendo una referencia en el ataque y contribuyendo al rendimiento competitivo del club romano.

En lo que va de 2026, atraviesa un presente marcado por la incertidumbre en la “Loba” Su contrato finaliza en junio de 2026 y la dirigencia del club le propuso una renovación con una fuerte reducción salarial, pasando de percibir cerca de 8 millones de euros netos por temporada a una oferta de unos 3 millones, según informan medios deportivos.

La política de la Roma es rejuvenecer el plantel y ajustar la masa salarial, por lo que el futuro del delantero argentino en el club es incierto. Además, Dybala sufrió lesiones musculares que limitaron su continuidad y, en algunos encuentros recientes, quedó fuera de la convocatoria por molestias físicas. Mientras tanto, Boca Juniors sigue de cerca su situación y lo tiene como principal objetivo para el mercado de pases de mitad de año, ya que la posibilidad de incorporarlo como agente libre se vuelve cada vez más concreta.

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