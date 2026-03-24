Lanzan una aplicación sobre educación financiera para seniors: “El edadismo también se expresa en el acceso desigual a la información”

El lanzamiento de una aplicación móvil de educación financiera para la generación silver promete superar las barreras históricas en el acceso al aprendizaje sobre dinero y planificación económica.
El módulo Diagui Educación Financiera fue desarrollado por Diagonal Asociación Civil con contenidos curados por Banco Comafi, y ofrece un entorno accesible, información confiable y apoyo personalizado orientado a un público que suele estar marginado en la formación financiera tradicional.
Una herramienta de inteligencia artificial como Diagui permite a las personas mayores resolver dudas y obtener orientación clara sobre finanzas personales. Ofrece respuestas inmediatas, fortalece la autonomía y proporciona recursos para que cada usuario pueda tomar decisiones económicas informadas y gestionar sus recursos de manera segura y adaptada a sus necesidades.
“Vimos que había una necesidad muy concreta de generar un espacio accesible, confiable y sin juicios para hablar de finanzas personales. Así surgió Diagui Educación Financiera: como una nueva dimensión del asistente, pensada para tender un puente entre las primeras dudas y decisiones más informadas”, sostienen desde la asociación civil.
Según datos de Diagonal Asociación Civil, en Argentina y América Latina existen más de 11 millones de personas mayores de 50 años.
Este grupo enfrenta barreras estructurales y culturales como el edadismo, la brecha digital y la escasez de espacios accesibles y libres de prejuicios para hablar de sus finanzas personales. Tales condiciones dificultan la planificación del retiro y alimentan el temor a decidir sobre el dinero sin información suficiente, incrementando la sensación de distancia respecto al mundo financiero.
Desde la organización, sostienen: “El edadismo no aparece solo en el empleo, también puede expresarse en la forma en que se diseña la información, en el acceso desigual a herramientas digitales o en supuestos sobre quién puede aprender, planificar o tomar decisiones financieras.”
“El usuario va a encontrar orientación para entender mejor sus finanzas personales, ordenar información, aclarar conceptos y empezar a planificar con más confianza”, agregan desde Diagonal.
Cómo Diagui facilita la educación financiera
El nuevo módulo fue diseñado para atender las dudas centrales de la población +45, tales como la gestión del dinero, la organización de la economía familiar, el retiro laboral y la rentabilidad de proyectos propios. El enfoque está en acompañar y orientar, no en recomendar operaciones o inversiones.
“No se trata de una herramienta que recomiende inversiones o diga qué hacer con el dinero, sino de un espacio de aprendizaje para comprender temas financieros de manera clara y accesible”, explican desde Diagonal.
El asistente virtual funciona como un espacio de aprendizaje. Permite al usuario entender mejor los conceptos financieros, ordenar información y ganar confianza en la toma de decisiones. “La educación financiera es clave para que las personas puedan comprender cómo funcionan las herramientas del sistema financiero y tomar decisiones informadas”, explicó Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil.
Tecnología y confianza: respuestas a medida para planificar mejor
El motor del módulo es la inteligencia artificial, que asegura acompañamiento personalizado, interacción a través de chat y disponibilidad las 24 horas desde cualquier lugar. Diagui se distingue porque solo utiliza información validada: emplea tecnología de OpenAI con filtros de seguridad y se alimenta de contenidos curados exclusivamente por expertos.
El desarrollo implicó un trabajo interdisciplinario, sumando especialistas en tecnología, longevidad y finanzas. La herramienta prioriza la empatía con la llamada generación silver y se orienta a que cada respuesta esté supervisada y validada por un equipo financiero, reforzando la fiabilidad del aprendizaje.
Más autonomía y proyección: el alcance de Diagui
Actualmente, la aplicación cuenta con más de 2.600 usuarios activos, el 95% reside en Argentina y el 62% son mujeres, mientras que el 37% son hombres y el resto se identifica como no binario o prefiere no responder. El objetivo para 2027 es superar los 20.000 usuarios y extender su presencia a otras provincias argentinas y países de América Latina mediante alianzas estratégicas.
La iniciativa de Diagui Educación Financiera responde al crecimiento de la población adulta y a la demanda de herramientas para ejercer mayor control sobre la economía personal. Con una estrategia de expansión y nuevas alianzas, buscan transformar el acceso a la educación financiera para que más adultos mayores gestionen su futuro con autonomía y confianza.
“Buscamos ampliar la autonomía económica, habilitar conversaciones que muchas veces se postergan y acercar herramientas concretas para una toma de decisiones más consciente”, afirman desde Diagui.
Más allá de reemplazar a un asesor, la propuesta apunta a reforzar la capacidad de cada usuario para comprender, organizar y planificar de manera independiente sus finanzas, habilitando decisiones cotidianas mejor fundamentadas.