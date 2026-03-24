Lanzan una aplicación sobre educación financiera para seniors: “El edadismo también se expresa en el acceso desigual a la información”

La aplicación busca acercar la educación financiera a personas mayores de 45 años.

El lanzamiento de una aplicación móvil de educación financiera para la generación silver promete superar las barreras históricas en el acceso al aprendizaje sobre dinero y planificación económica.

El módulo Diagui Educación Financiera fue desarrollado por Diagonal Asociación Civil con contenidos curados por Banco Comafi, y ofrece un entorno accesible, información confiable y apoyo personalizado orientado a un público que suele estar marginado en la formación financiera tradicional.

Una herramienta de inteligencia artificial como Diagui permite a las personas mayores resolver dudas y obtener orientación clara sobre finanzas personales. Ofrece respuestas inmediatas, fortalece la autonomía y proporciona recursos para que cada usuario pueda tomar decisiones económicas informadas y gestionar sus recursos de manera segura y adaptada a sus necesidades.

“Vimos que había una necesidad muy concreta de generar un espacio accesible, confiable y sin juicios para hablar de finanzas personales. Así surgió Diagui Educación Financiera: como una nueva dimensión del asistente, pensada para tender un puente entre las primeras dudas y decisiones más informadas”, sostienen desde la asociación civil.

Según datos de Diagonal Asociación Civil, en Argentina y América Latina existen más de 11 millones de personas mayores de 50 años.

Este grupo enfrenta barreras estructurales y culturales como el edadismo, la brecha digital y la escasez de espacios accesibles y libres de prejuicios para hablar de sus finanzas personales. Tales condiciones dificultan la planificación del retiro y alimentan el temor a decidir sobre el dinero sin información suficiente, incrementando la sensación de distancia respecto al mundo financiero.

Desde la organización, sostienen: “El edadismo no aparece solo en el empleo, también puede expresarse en la forma en que se diseña la información, en el acceso desigual a herramientas digitales o en supuestos sobre quién puede aprender, planificar o tomar decisiones financieras.”

“El usuario va a encontrar orientación para entender mejor sus finanzas personales, ordenar información, aclarar conceptos y empezar a planificar con más confianza”, agregan desde Diagonal.

La herramienta utiliza inteligencia artificial para brindar orientación personalizada.

Cómo Diagui facilita la educación financiera

El nuevo módulo fue diseñado para atender las dudas centrales de la población +45, tales como la gestión del dinero, la organización de la economía familiar, el retiro laboral y la rentabilidad de proyectos propios. El enfoque está en acompañar y orientar, no en recomendar operaciones o inversiones.

“No se trata de una herramienta que recomiende inversiones o diga qué hacer con el dinero, sino de un espacio de aprendizaje para comprender temas financieros de manera clara y accesible”, explican desde Diagonal.

El enfoque está puesto en el aprendizaje, no en la recomendación de inversiones.

El asistente virtual funciona como un espacio de aprendizaje. Permite al usuario entender mejor los conceptos financieros, ordenar información y ganar confianza en la toma de decisiones. “La educación financiera es clave para que las personas puedan comprender cómo funcionan las herramientas del sistema financiero y tomar decisiones informadas”, explicó Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil.

Tecnología y confianza: respuestas a medida para planificar mejor

El motor del módulo es la inteligencia artificial, que asegura acompañamiento personalizado, interacción a través de chat y disponibilidad las 24 horas desde cualquier lugar. Diagui se distingue porque solo utiliza información validada: emplea tecnología de OpenAI con filtros de seguridad y se alimenta de contenidos curados exclusivamente por expertos.

El desarrollo implicó un trabajo interdisciplinario, sumando especialistas en tecnología, longevidad y finanzas. La herramienta prioriza la empatía con la llamada generación silver y se orienta a que cada respuesta esté supervisada y validada por un equipo financiero, reforzando la fiabilidad del aprendizaje.

Más autonomía y proyección: el alcance de Diagui

Actualmente, la aplicación cuenta con más de 2.600 usuarios activos, el 95% reside en Argentina y el 62% son mujeres, mientras que el 37% son hombres y el resto se identifica como no binario o prefiere no responder. El objetivo para 2027 es superar los 20.000 usuarios y extender su presencia a otras provincias argentinas y países de América Latina mediante alianzas estratégicas.

El asistente permite ordenar información y mejorar la toma de decisiones económicas.

La iniciativa de Diagui Educación Financiera responde al crecimiento de la población adulta y a la demanda de herramientas para ejercer mayor control sobre la economía personal. Con una estrategia de expansión y nuevas alianzas, buscan transformar el acceso a la educación financiera para que más adultos mayores gestionen su futuro con autonomía y confianza.

“Buscamos ampliar la autonomía económica, habilitar conversaciones que muchas veces se postergan y acercar herramientas concretas para una toma de decisiones más consciente”, afirman desde Diagui.

Más allá de reemplazar a un asesor, la propuesta apunta a reforzar la capacidad de cada usuario para comprender, organizar y planificar de manera independiente sus finanzas, habilitando decisiones cotidianas mejor fundamentadas.