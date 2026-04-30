Adolescentes continúan siendo detenidos por conformar pandillas, pese a régimen de excepción, dice la Fuerza Armada salvadoreña

Una intervención de la Fuerza Armada permitió el aseguramiento de cinco jóvenes, quienes fueron puestos a disposición policial tras localizarse evidencia y recibir información sobre su presencia en una colonia de Soyapango (Foto cortesía FAES)

Un grupo de cinco adolescentes, incluidos Josué Adán P. V. y Marelin Valeria L. M., fue detenido este miércoles por la Fuerza Armada de El Salvador en Soyapango, según un comunicado oficial. La captura se produjo en la colonia Bosques del Río tras una denuncia ciudadana a través de redes sociales que alertó sobre la presencia de miembros de la pandilla 18 Sureños en el área.

Entre los detenidos, identificados por la FAES como integrantes de la 18 Sureños, había tres menores de edad. A uno de los menores se le incautó una bolsa pequeña de marihuana. Todos los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con las autoridades. La fuente institucional subrayó: “Las pandillas y sus vínculos están siendo eliminados desde la raíz”, en relación con las acciones contra el terrorismo perpetrado por menores en el país.

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Prórroga 50° del régimen de excepción

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles la prórroga número 50 al régimen de excepción en todo el país. Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados avalaron la solicitud presentada por el presidente a través del Consejo de Ministros, manteniendo suspendidas garantías constitucionales clave, por 30 días más, como el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia, en conformidad con los los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución.

“Se ha dado continuidad a la ejecución de capturas de miembros de diversa jerarquía dentro de las organizaciones criminales o terroristas, en distintos puntos del territorio nacional, lo que se produce a partir de los objetivos y esfuerzos de trabajo conjunto para enfrentar dicha criminalidad y neutralizar a estos grupos delictivos”, detalla el decreto emitido este miércoles.

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Las detenciones ocurrieron este miércoles luego de que residentes alertaron sobre agrupaciones delictivas, lo que motivó una operación que incluyó el decomiso de drogas y la identificación de menores de edad (Foto cortesía FAES)

Además, en los decretos anteriores han justificado al extensión del plazo en tanto a la reincidencia de menores de edad organizándose en estructuras delincuenciales. El documento añade que el régimen de excepción ha permitido la identificación, localización y aprehensión de individuos vinculados a organizaciones terroristas o pandillas, quienes para mantener su capacidad delictiva han salido del país.

Prisión perpetua por terrorismo

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador puede imponer como pena la prisión perpetua a adolescentes de 12 a 18 años por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. Este cambio supone la ruptura definitiva con el modelo de justicia juvenil tradicional.

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Esta medida incluye la obligatoria de la prisión perpetua para menores una vez cumplidos25 años de encarcelamiento, un punto que diferencia la medida de la cadena perpetua absoluta que aplica a adultos, según se detalla la reforma legal. Este plazo fija la primera oportunidad para evaluar la posible liberación del condenado.

Los menores procesados por la Ley contra el crimen organizado quedan fuera del alcance de la Ley Penal Juvenil. De esta manera, podrán realizarse juicios masivos a adolescentes acusados de integrar organizaciones criminales como maras y pandillas, conforme señala el dictamen legislativo citado por el decreto. Bajo este esquema, los jóvenes serán juzgados en Tribunales Especializados en Crimen Organizado y no en procedimientos juveniles.

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