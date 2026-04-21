Reducir moderadamente las calorías retrasa factores clave del envejecimiento humano

Un estudio de Yale School of Medicine demuestra que reducir entre 11% y 14% las calorías diarias ralentiza factores clave del envejecimiento humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento no depende únicamente del paso del tiempo. También está influido por procesos biológicos internos que pueden acelerarse o desacelerarse según distintos factores. En ese contexto, una nueva investigación sugiere que pequeños cambios en la alimentación podrían tener efectos concretos sobre esos mecanismos.

Un estudio de la Yale School of Medicine encontró que reducir entre un 11% y un 14% la ingesta calórica durante un período prolongado puede ralentizar factores asociados al envejecimiento humano. El trabajo, publicado en Nature Aging, identificó además a una proteína específica —la C3— como una pieza central en este proceso.

Restricción calórica moderada y sostenida: efectos y viabilidad

A diferencia de estudios previos en animales, donde las restricciones extremas generaban efectos adversos, esta investigación se centró en un enfoque más realista. Participaron 42 adultos sanos que redujeron de manera moderada su consumo calórico durante dos años, en el marco del ensayo CALERIE.

Los resultados mostraron que los participantes pudieron sostener este cambio sin sensación constante de privación. Además, no se observaron efectos negativos sobre funciones clave como el desarrollo o la capacidad reproductiva. Este punto es relevante: indica que no se trata de dietas drásticas, sino de ajustes sostenidos y controlados que podrían ser aplicables en la vida cotidiana.

La restricción calórica moderada beneficia la salud sin afectar el desarrollo ni la capacidad reproductiva de adultos sanos, según datos del ensayo CALERIE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más importantes fue la disminución de la proteína C3 en la sangre de los participantes. Esta molécula forma parte del sistema inmunológico y está asociada a procesos inflamatorios que aumentan con la edad.

La inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores que contribuyen al deterioro progresivo del organismo. Se la vincula con enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

El equipo liderado por Vishwa Deep Dixit analizó más de 7.000 proteínas y encontró que la C3 era una de las pocas que mostraba una reducción consistente tras la intervención. Este resultado sugiere que modificar la ingesta calórica podría influir directamente sobre procesos inflamatorios clave en el envejecimiento.

El papel del tejido adiposo

Otro aspecto relevante del estudio es que el efecto observado no parece depender únicamente de la pérdida de peso. Aunque los participantes redujeron en promedio unos 8 kilos, la disminución de la proteína C3 no estuvo directamente relacionada con el índice de masa corporal.

Los investigadores identificaron al tejido adiposo —especialmente el visceral— como un actor central. Este tipo de grasa, que se acumula alrededor de los órganos, no solo almacena energía, sino que también participa en procesos inflamatorios.

A través de estudios celulares, el equipo detectó que ciertos glóbulos blancos llamados macrófagos, asociados al envejecimiento, son responsables de producir C3 en este tejido.

Reducir la ingesta calórica disminuye los niveles de la proteína C3, vinculada con inflamación y enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo modifica una idea previa: durante mucho tiempo se pensó que esta proteína se generaba principalmente en el hígado. Ahora se sabe que el tejido adiposo también cumple un rol clave.

Uno de los puntos más novedosos de la investigación es que los beneficios observados no se explican únicamente por adelgazar. Esto abre una nueva perspectiva sobre cómo funciona el envejecimiento.

Según explicó el investigador Hee-Hoon Kim, la restricción calórica parece generar un efecto específico sobre el tejido adiposo que va más allá de la pérdida de peso. En otras palabras, no se trata solo de cuánto pesa una persona, sino de cómo funcionan sus tejidos a nivel biológico.

Qué implica esto para el envejecimiento

Los resultados también se relacionan con una teoría conocida como “pleiotropía antagonista”. Este concepto plantea que ciertos mecanismos que son útiles en etapas tempranas de la vida pueden volverse perjudiciales con el tiempo.

En este caso, la proteína C3 cumple una función importante en la defensa contra infecciones. Sin embargo, a lo largo de los años, su actividad sostenida podría contribuir a la inflamación crónica. Como explicó Dixit, el objetivo no es eliminar estos sistemas, sino encontrar un equilibrio que permita mantener sus beneficios sin potenciar sus efectos negativos.

Investigadores señalan que los beneficios de la restricción calórica se asocian más con cambios en el funcionamiento biológico del tejido adiposo que con la simple pérdida de kilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio abre la puerta a nuevas estrategias para abordar el envejecimiento desde un enfoque preventivo. Una de las líneas de investigación futuras consiste en evaluar si es posible replicar estos efectos mediante fármacos que regulen la proteína C3.

Esto permitiría obtener beneficios similares a los de la restricción calórica sin necesidad de modificar de manera significativa la dieta. Sin embargo, los investigadores advierten que aún se requieren más estudios para confirmar estos resultados y determinar cómo aplicarlos en la práctica clínica.

Nuevas estrategias y proyección clínica

El envejecimiento ya no se entiende únicamente como un proceso inevitable, sino como un conjunto de mecanismos que pueden ser modulados. En ese sentido, esta investigación aporta evidencia concreta de que intervenciones simples podrían tener un impacto significativo.

Reducir ligeramente la ingesta calórica, de manera sostenida y controlada, podría convertirse en una herramienta para mejorar la salud a largo plazo.

Más allá de las dietas, el hallazgo pone el foco en comprender cómo funcionan los procesos internos del organismo y cómo es posible intervenir sobre ellos para prolongar la calidad de vida.