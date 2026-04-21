Sorpresivo abandono de una participante de Gran Hermano: Generación Dorada tras sufrir una crisis en vivo

Jessica “La Maciel” abandonó Gran Hermano Generación Dorada tras una crisis emocional que sorprendió a todos los participantes (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la escena con un episodio que alteró por completo el ritmo del juego y dejó a todos los participantes en estado de shock. En medio de la gala de eliminación de este lunes, Jessica “La Maciel” tomó una decisión inesperada: abandonar el reality tras atravesar una fuerte crisis emocional que se desató en vivo.

La secuencia comenzó con una aparente buena noticia para la jugadora. Luego de una semana especialmente tensa, logró salir de placa con un bajo porcentaje de votos negativos, lo que indicaba que el público había decidido darle una nueva oportunidad dentro de la competencia. Sin embargo, lejos de traducirse en alivio, ese momento marcó el inicio de un quiebre emocional. Apenas se confirmó su continuidad, la participante se mostró visiblemente afectada y debió ser contenida.

Minutos después, ingresó al confesionario, donde la situación escaló. Entre lágrimas y con dificultad para expresarse, sufrió un ataque de pánico que encendió las alarmas tanto dentro de la casa como en la producción. El equipo médico intervino de inmediato para asistirla, mientras que un psicólogo la acompañó durante ese momento crítico. La transmisión dejó entrever su angustia, en una escena que rápidamente generó preocupación entre sus compañeros.

La participante de Gran Hermano sufrió un ataque de pánico en el confesionario, lo que motivó la inmediata intervención del equipo médico y psicológico del programa

La Maciel venía atravesando días particularmente difíciles. La semana previa había estado marcada por una notificación judicial que recibió dentro del reality, en un hecho inédito para el programa. La intervención de la Policía Federal en los estudios de Telefe, que derivó en la entrega de documentación vinculada a una causa por presunta explotación sexual, había generado un fuerte impacto emocional en la participante. Aunque ella sostuvo en reiteradas ocasiones su inocencia y aseguró que la denuncia estaba relacionada con un episodio de su pasado en el que incluso se consideraba víctima, el peso de la situación no pasó desapercibido.

“Me movió mucho la cabeza”, había confesado en su momento, dejando en claro que el contexto del encierro amplificaba cualquier emoción. La preocupación por su entorno familiar también fue un factor determinante. “Siento que mi familia debe estar pasando mal”, expresó días atrás, anticipando el nivel de angustia que atravesaba.

Todo ese cúmulo de tensión terminó por estallar durante la gala. Tras ser estabilizada en el confesionario, La Maciel tomó la palabra y, conmovida, comunicó su decisión de abandonar el juego. “Mi familia me necesita”, dijo, visiblemente quebrada. Antes de cruzar la puerta que la separaría definitivamente de la casa, se dirigió a sus compañeros con un mensaje breve pero contundente: “Que no les gane el ego, y sigan jugando”.

La salida de La Maciel reorganiza alianzas y deja un vacío en la estrategia del grupo en un momento crucial de la competencia televisiva

El momento de su salida estuvo cargado de emoción. Uno a uno, sus compañeros se acercaron para despedirla, en una escena atravesada por el desconcierto y la tristeza. Nadie esperaba que, tras haber superado la instancia de eliminación, decidiera irse por voluntad propia. La voz de Gran Hermano también le dedicó unas palabras en ese instante final: “Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor”.

Su partida no solo impactó a nivel emocional, sino también en la dinámica del juego. La Maciel era una de las participantes que había logrado instalarse en la casa, con un perfil que combinaba exposición y estrategia. Su salida deja un vacío en el grupo y reconfigura las alianzas en un momento clave de la competencia.

En el estudio, la esperaban sus seres queridos, entre ellos su esposo, su hija y su suegra, quienes siguieron de cerca la situación y fueron parte del reencuentro tras su salida. La decisión de priorizar su bienestar personal y el de su entorno marcó un cierre abrupto para su paso por el reality, que había estado atravesado por momentos de alta intensidad desde el inicio.