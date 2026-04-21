Economía

Cuál es el bono sensación que ya dejó una ganancia de más de 20% en dólares en lo que va del año

La suba de la inflación por encima de las expectativas y, en paralelo, la caída del dólar permitieron a los inversores ganar más de 20% en moneda dura en poco más de tres meses este instrumento. Que puede pasar hacia adelante

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Un bono atado a la evolución de la inflación ya dejó una ganancia de 20% en dólares para los inversores. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Un bono atado a la evolución de la inflación ya dejó una ganancia de 20% en dólares para los inversores. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La combinación de una inflación que no paró de subir en el primer trimestre, al tiempo que el dólar operó con una significativa baja nominal favoreció a todos los bonos en pesos. Pero el liderazgo se lo llevan aquellos que ajustan por el índice de precios, es decir los BONCER. En lo que va del 2026, la suba en la cotización de estos bonos se acerca al 18%, pero a eso hay que agregarle la caída del tipo de cambio.

En definitiva, quienes apostaron por este tipo de instrumentos, entonces la ganancia supera el 20% medida en dólares en poco más de tres meses. Se trata de un rendimiento extraordinario y al mismo tiempo difícil de repetir en este tipo de instrumentos.

Las LECER, que son los títulos más cortos que ajustan por inflación, ya presentan un retorno que es negativo en 11% respecto a la inflación, o sea medida en términos reales. En cambio, en los bonos más largos el rendimiento que aún es posible obtener oscila entre 5% y 7 por ciento.

Un informe de IEB explicó cómo se dividen los rendimientos según el plazo de estos bonos: mientras que para los más cortos rinden 11 puntos por debajo de la inflación, para el tramo medio se ubica en -3% y para el tramo largo ya oscila entre 4,5% y 7% anual. “Es necesario irse al 2027 para encontrar rendimientos reales positivos”, agregan.

infografia

“Esta dinámica, como venimos diciendo, está apalancada en un flujo, que sostiene un mercado de cambios muy ofrecido, tanto en el segmento oficial como en los financieros, lo que valida un esquema de tasas bajas”, agregaron el informe.

La apuesta a bonos con CER funcionó a la perfección porque confluyeron tanto una inflación muy por encima de lo esperado (9,4% en el primer trimestre) y al mismo tiempo un dólar que cayó cerca de 5% y opera en un rango de $1.350 a $1.400 en el mercado mayorista.

La proyección hacia adelante muestra una desaceleración a partir de abril, luego del 3,4% de marzo. Las consultoras que realizan proyecciones a partir de los datos semanales estiman que el índice podría ubicarse en un rango que va del 2,4% al 2,9% este mes, es decir por debajo del registrado el anterior.

Los analistas descuentan que la inflación acumulada para este año será finalmente muy parecida al 31,5% que se registró en 2025, cuando a principios de año la estimación se ubicaba levemente por encima del 20%. Ese salto esperado ya está a su vez reflejado en los precios de los bonos CER.

La gran incógnita hacia adelante es si los bonos en pesos seguirán siendo la mejor inversión. Lo que es seguro es que ya los rendimientos posibles serán mucho más bajos. Y existe un peligro que no es menor: un salto del tipo de cambio, tras la significativa caída nominal en el arranque del 2026, no es algo que se pueda descartar.

En caso que el dólar tenga un rebote, quizás más probable a partir de julio, cuando ya no hay liquidación de cosecha gruesa, entonces parte de la ganancia esperada de un bono CER o incluso la obtenida hasta ahora caería de manera significativa.

Por lo pronto, el Central compró otros USD 131 millones y prácticamente lo hizo durante todo el año, con la sola excepción del primer día hábil de 2026. La oferta de divisas en esta época del año ayudará a mantener el dólar bajo control. Pero, al mismo tiempo, la baja esperada de la inflación hacia adelante le resta algo de atractivo a los bonos CER.

Por eso, la otra alternativa es apostar a una disminución adicional del riesgo país. La posible compresión a niveles de 400 puntos básicos generaría subas de los títulos en dólares del orden del 8% al 10%, sobre todo los más largos como el Bonar 2041.

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