Tras el empate de San Lorenzo y Vélez, así quedaron las tablas y los hipotéticos cruces de playoffs del Apertura

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Este lunes, la fecha 15 concluirá y solo quedarán dos jornadas para que la Fase Final se termine. En primer turno, Barracas Central igualó sin goles con Belgrano y ambos continúan en zona de clasificación. Luego, Central Córdoba disputó un partidazo y venció 4-3 a Platense. El equipo de Santiago del Estero se ilusiona con la clasificación. En tanto, Independiente Rivadavia igualó 0-0 en su visita a Banfield, resultado que dejó al Taladro casi eliminado del certamen.

El cierre atractivo del día tuvo como protagonistas a San Lorenzo y Vélez, que igualaron 0-0. El empate dejó con un sabor agridulce a ambos, ya que el Ciclón permanece afuera de la zona de playoffs, mientras que el Fortín no pudo recuperar el liderazgo de la Zona A. Por último, bajarán el telón Gimnasia (Mendoza)-Lanús y Tigre-Huracán desde las 21:45.

Boca Juniors venció a River Plate en el Monumental (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Por supuesto, el duelo entre River Plate y Boca Juniors captó la atención de la fecha. El domingo, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se impuso con una victoria mínima 1-0 gracias al gol de penal convertido por Leandro Paredes.

El desarrollo de la jornada inició temprano con el empate 1-1 entre Aldosivi y Racing en Mar del Plata. Felipe Anso adelantó al Tiburón a los 43 minutos, pero Matías Zaracho igualó mediante un cabezazo en los instantes finales.

Luego, Rosario Central logró un triunfo agónico por 2 a 1 ante Sarmiento de Junín y se afianzó en la Zona B, quedando a un paso de la clasificación; mientras que Talleres de Córdoba venció como local 2 a 0 a Deportivo Riestra y también logró una buena posición en el Grupo A.

A la par, la fecha dejó varios resultados que dieron forma a la tabla de clasificaciones. El sábado, Gimnasia y Esgrima La Plata superó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto gracias a un penal ejecutado por Marcelo Torres, mientras que Estudiantes de La Plata se quedó con un triunfo clave en Córdoba al vencer 1-0 a Instituto con gol de Brian Aguirre. Este resultado lo ubicó como líder de la Zona A y le aseguró el pase a octavos de final.

La jornada también tuvo como saldo la victoria de Independiente por 3-1 ante Defensa y Justicia en condición de local. Además, en el cierre del día sábado, Argentinos Juniors superó a Atlético Tucumán en La Paternal.

Este viernes, la acción arrancó con el triunfo de Newell’s 3-2 sobre Unión en el estadio 15 de Abril. Los goles de Matías Mansilla en contra, Jerónimo Russo y Juan Ignacio Ramírez le dieron respiro a la Lepra, que se alejó de los últimos puestos. Por parte del Tatengue, Marcelo Estigarribia y Lucas Menossi descontaron, aunque no lograron evitar la derrota y el equipo sigue en zona de playoff.

Hasta el momento, la combinación de resultados en las fechas 16 y la 9 pendiente abre múltiples escenarios para los equipos que buscan asegurar su lugar en la fase eliminatoria del torneo. Sin embargo, ya hay especulaciones sobre los posibles enfrentamientos de playoffs.

Si la jornada culminara con los clasificados actuales, River Plate recibiría a Unión, Boca Juniors se mediría ante Huracán, Independiente visitaría a Argentinos y Racing quedaría eliminado en fase regular. Cada cruce se disputaría a partido único en el estadio del mejor posicionado.

Estos serían los partidos del playoff en el Torneo Apertura

Estudiantes vs. Gimnasia

Vélez vs. Barracas

Boca vs. Huracán

Talleres vs. Belgrano

Rosario Central vs. Lanús

Argentinos vs. Independiente

River Plate vs. Unión

Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia

El cronograma completo de la fecha 15

UNIÓN 2-3 NEWELL’S

GIMNASIA (LA PLATA) 1-0 ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

INSTITUTO 0-1 ESTUDIANTES (LA PLATA)

INDEPENDIENTE 3-1 DEFENSA Y JUSTICIA

ARGENTINOS JUNIORS 1-0 ATLÉTICO TUCUMÁN

Domingo 19 de abril

ALDOSIVI 1-1 RACING

RIVER PLATE 0-1 BOCA JUNIORS

ROSARIO CENTRAL 2-1 SARMIENTO

TALLERES 2-0- DEPORTIVO RIESTRA

Lunes 20 de abril

BARRACAS CENTRAL 0-0 BELGRANO

CENTRAL CÓRDOBA 4-3 PLATENSE

BANFIELD 0-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

SAN LORENZO 0-0 VÉLEZ

21:45 - Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús

21:45 - Tigre vs. Huracán

La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual