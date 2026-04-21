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Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

La reciente gala del reality estuvo marcada por una sucesión de hechos inesperados, incluyendo la partida voluntaria de Jessica “La Maciel” y la intensa reacción de la exvedette tras la salida de un jugador clave

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Este video documenta la eliminación de un participante del programa de telerrealidad Gran Hermano. Se observa al presentador Santiago del Moro anunciando que Martín deja la casa, una decisión del público

La última gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) dejó una noche cargada de tensión, emociones desbordadas y un desenlace que impactó de lleno en la dinámica del juego. En una jornada que ya venía alterada por una situación inesperada dentro de la casa, finalmente se confirmó la salida de Martín Rodríguez, el entrenador de crossfit que cayó en el versus frente a Nazareno Pompei. Sin embargo, más allá del resultado, lo que terminó por marcar el pulso del programa fue la reacción de Yanina Zilli, quien protagonizó una escena de llanto incontenible que rápidamente se volvió viral.

La gala comenzó con un giro imprevisto. Jessica “La Maciel”, que formaba parte de la placa, logró salir de la instancia de eliminación con apenas el 16% de los votos negativos, una cifra que en principio parecía consolidar su continuidad en el reality. “No lo puedo creer. He tenido días arriba y otros abajo, y la gente me va demostrando lo contrario”, expresó, visiblemente sorprendida y agradecida. Pero la tranquilidad duró poco. Minutos después, la participante sufrió un ataque de pánico que obligó a la intervención del equipo médico en el confesionario. En ese contexto, y tras atravesar días de fuerte carga emocional vinculados a una notificación judicial recibida dentro del programa, tomó la decisión de abandonar la casa por voluntad propia.

Ese episodio alteró por completo el desarrollo de la gala. La salida voluntaria de La Maciel reconfiguró la placa sobre la marcha y dejó el mano a mano final entre Martín y Nazareno, dos jugadores con peso propio dentro de la competencia. La tensión se apoderó de la casa mientras los participantes aguardaban el veredicto del público, conscientes de que el resultado tendría un impacto directo en las estrategias grupales.

El duelo final de la gala de eliminación enfrentó a Martín Rodríguez y Nazareno Pompei
El duelo final de la gala de eliminación enfrentó a Martín Rodríguez y Nazareno Pompei

Fue entonces cuando Santiago del Moro se comunicó con los jugadores para anunciar la decisión final. Con el 54,4% de los votos negativos, Martín Rodríguez quedó eliminado, mientras que Nazareno logró continuar en el juego con el 45,6%. El resultado cayó como un baldazo de agua fría para varios de sus compañeros, especialmente para el grupo que lidera Brian Sarmiento, que perdió a una de sus piezas más fuertes.

Pero lo que vino después fue aún más impactante. Apenas se confirmó la salida de Martín, Yanina Zilli no pudo contener la emoción y se quebró en vivo. Entre gritos y llanto, se aferró a él y comenzó a repetir desesperadamente: “No quiero que te vayas, no quiero que se vaya Martín”. Su reacción, cargada de angustia y negación, sorprendió incluso a sus propios compañeros, que intentaban contenerla sin éxito mientras la escena se volvía cada vez más intensa.

El clima dentro de la casa se volvió caótico. Algunos participantes quedaron paralizados ante la situación, mientras otros intentaban intervenir para calmarla. Yanina, completamente desbordada, protagonizó lo que muchos describieron como un verdadero berrinche en vivo, con un nivel de exposición emocional pocas veces visto en esta edición. “¡Nooo, por qué!”, llegó a gritar en medio del llanto, reflejando el golpe que significaba la salida de quien había sido uno de sus principales aliados.

Yanina Zilli protagonizó un desconsolado llanto tras la salida de Martín, viralizando su reacción en redes sociales como un momento icónico del programa (Video: GH, Telefe)

La relación entre ambos, que hasta ese momento había pasado más desapercibida para el público, quedó completamente al descubierto en ese instante. Más allá de algún coqueteo que había generado comentarios dentro de la casa, lo cierto es que el vínculo entre Yanina y Martín tenía una base mucho más profunda, ligada a la estrategia y al sostén emocional dentro del juego. Para ella, su eliminación no solo implicó la pérdida de un compañero, sino también el derrumbe de una construcción colectiva que venía desarrollando desde hacía semanas.

Antes de abandonar la casa, Martín se despidió uno por uno de sus compañeros con gestos de afecto y palabras de agradecimiento. Incluso tuvo un momento para reconocer una jugada clave dentro del juego, al señalarle a Juanicar que “le salió bien” la estrategia que derivó en su fulminación. Su salida dejó un vacío significativo en la casa y obligará a una reconfiguración de alianzas en un momento clave de la competencia.

Mientras tanto, en redes sociales, el episodio protagonizado por Yanina Zilli no tardó en convertirse en tendencia. El video de su reacción circuló rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde los usuarios debatieron tanto la intensidad del momento como el impacto emocional del encierro en los participantes. Para muchos, se trató de una de las escenas más dramáticas de la temporada, una muestra clara de cómo el reality puede llevar a sus protagonistas al límite.

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