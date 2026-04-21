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“Locura, desastre”: furor por el particular relato de Faustino Oro de un triunfo en una partida de ajedrez online

La victoria del prodigio argentino de 12 años en el Freestyle Friday se volvió viral

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La destacada actuación del argentino fue acompañada por su peculiar relato en directo

La reciente jornada del torneo Freestyle Friday de ajedrez dejó a Faustino Oro en lo más alto del podio. El joven argentino de 12 años, quien se midió ante Ngoc Truong Son Nguyen en la ronda final, se impuso con autoridad y logró terminar primero en la tabla de posiciones. Este certamen, que se renueva cada viernes y reparte puntos acumulativos hasta diciembre, brinda un lugar en el campeonato mundial de Freestyle.

La dinámica del torneo genera una competencia constante y otorga a cada jornada un valor estratégico. Los participantes no solo buscan la victoria en el corto plazo, sino que cada punto obtenido puede resultar decisivo de cara a la clasificación global. En esta edición, Oro logró capitalizar la presión del cierre para sumar una victoria clave y consolidarse en el liderazgo.

Más allá del logro deportivo, la atención de los aficionados se concentró en otro aspecto que notaron en la transmisión en vivo que Faustino Oro realizó a través de su canal de Youtube. Durante dos horas y media, el prodigio argentino relató sus jugadas y compartió su plan de decisión al momento de avanzar.

Faustino Oro durante el Open de Aeroflot de Moscú
Faustino Oro celebró el liderazgo en el Freestyle Friday (aeroflotopen)

En ese espacio, el joven ajedrecista sorprendió a su audiencia por su acentuado tono español, a pesar de su origen argentino. Entre las frases más comentadas de la jornada se destacaron expresiones típicas de España, lo que generó una avalancha de comentarios en las redes sociales sobre su imitación a varios creadores de contenido que usan ese estilo de relato en sus videos.

“Locura, desastre”, fue uno de los latiguillos que más gracia y ternura causó entre sus seguidores. Al concluir la transmisión, Oro entonó la canciónWe Are The Championsen celebración de su conquista, marcando un cierre festivo y espontáneo. Además, despidió directamente a los espectadores: “Muchas gracias gente por haber seguido el directo, nos vemos en el próximo video”, expresó en el epílogo.

El torneo Freestyle Friday funciona como un circuito de competencias rápidas que se repite semanalmente. Cada viernes, los ajedrecistas suman puntos según su posición final, y el acumulado a lo largo del año define al clasificado al mundial de la especialidad. Esta modalidad exige regularidad, capacidad de adaptación y un dominio absoluto del juego bajo presión.

Dos hombres jóvenes jugando ajedrez en un tablero de madera con piezas blancas y negras. Uno tiene el pelo rubio y el otro lleva gafas oscuras
El joven de 12 años continúa buscando el título de gran maestro

En la última edición, Faustino Oro demostró que su crecimiento no es casualidad: cada partida es analizada, compartida y discutida con su comunidad digital, lo que le permite perfeccionar su técnica y mantener un vínculo directo con sus seguidores.

El presente del joven maestro internacional está marcado por una serie de logros que lo posicionan como una de las promesas del ajedrez mundial. Recientemente, Oro alcanzó su quinta victoria en el Open de Menorca, sumando cinco puntos sobre seis posibles. Sin embargo, una particularidad del reglamento lo privó de pelear por la tercera norma de Gran Maestro: el sorteo de rivales no le permitió medirse con suficientes oponentes con la máxima distinción internacional, lo que postergó su objetivo más deseado.

Pese a este contratiempo, el camino de Oro sigue en ascenso y, por su perfil espontáneo y su lazo con las redes, hace furor en los certámenes online. A los 10 años, ya había causado sensación al imponerse en una partida “bullet” del circuito Bullet Brawl en Chess.com, donde cada jugador dispone de solo un minuto para ejecutar sus movimientos. Esta modalidad, que exige reflejos y pensamiento instantáneo, es también organizada por la misma plataforma que impulsa el Freestyle Friday.

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