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El drama de un futbolista argentino y su pareja tras sufrir un grave accidente en Ecuador: “Queremos volver a casa”

Gastón Firpo, ex jugador del Ascenso argentino, pidió ayuda en redes sociales para retornar al país

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El drama del futbolista argentino y su pareja en Ecuador

Un accidente vial de graves consecuencias ocurrido en Ecuador puso en riesgo la vida de Gastón Firpo, ex jugador del Ascenso argentino, quien se encuentra actualmente herido y sin recursos tras perder todas sus pertenencias. La tragedia, que se desencadenó cuando un micro cayó a un barranco e inmediatamente se incendió: dejó un saldo oficial de 14 personas fallecidas y 29 heridos. El futbolista inició una campaña para poder regresar a Argentina junto a su pareja.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 57 de la carretera que une Cuenca con Guayaquil, a la altura del río El Chorro. El micro de la cooperativa San Luis, con 42 pasajeros a bordo, se precipitó por el barranco y terminó en el lecho del río, complicando profundamente las tareas de rescate debido a la magnitud del incendio.

Firpo, de 40 años y con historial en clubes como San Martín de Burzaco, Midland, Juventud Unida, Claypole y Argentino de Quilmes, viajaba en el micro junto a su pareja, Jazmín. Tal como relataron ambos en un video difundido en redes sociales, el chofer se quedó dormido al volante, lo que provocó que el vehículo perdiera el control y cayera al abismo.

Gastón Firpo
Gastón Firpo inició una colecta para poder regresar al país junto a su pareja

“Nosotros estábamos en Cuenca y decidimos ir para el lado de Guayaquil para seguir conociendo este hermoso país, pero en el camino tuvimos un accidente muy grande. El micro perdió el control, el chofer se quedó dormido y terminamos cayendo por un precipicio”, contó Firpo.

Luego del impacto, la situación se agravó por el incendio total del vehículo. La pareja logró salir con heridas: ella recibió puntos en el rostro y contusiones, mientras que Firpo sufrió cortes en la cabeza. Sobre la magnitud del accidente, el ex futbolista expresó: “A mí me hicieron puntos en la cabeza y a ella, en el cachete y la pera”.

Como resultado, ambos perdieron la totalidad de sus pertenencias y permanecen convalecientes en Ecuador. “Falleció mucha gente, mucha gente con quebraduras, mucha gente con quemaduras graves. Nosotros solo nos hicimos estos pequeños cortes que tenemos”, sumó Firpo.

El accidente está siendo investigado por autoridades locales, que lo calificaron como uno de los más graves de los últimos tiempos en esa ruta. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos, pero el incendio dificultó tanto el rescate como la identificación de las víctimas.

Firpo, cuya carrera atravesó el fútbol de Ascenso argentino y fue campeón en 2009 con Midland, también trabajaba como animador de fiestas infantiles durante sus años como jugador. “Queremos volver a casa. Sabemos que mucha gente nos conoce y sabe que somos de viajar, por eso cualquier ayuda es importante”, expresó Firpo, quien en su perfil de Instagram se identifica como mochilero, guardavidas y kitesurfista.

“Simplemente, esto es un pedido de solidaridad para poder juntar plata y regresar a nuestra casa, que es lo que queremos. Que después, bueno, seguir haciendo los estudios médicos que necesitamos y estando acá lejos de nuestra casa, en otro país, se complica. Así que les agradecemos si por favor difunden este video. Estamos acá en Cuenca, en Ecuador, y la semana que viene queremos estar en nuestras casas en Buenos Aires para poder recuperarnos de todo esto”, concluyó la pareja de Firpo.

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