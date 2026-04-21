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El tenso cara a cara de Pedro Troglio con los periodistas tras el empate de Banfield: “Me calienta que pidan mi cabeza”

El entrenador expresó su descontento con un sector de la prensa tras la igualdad ante Independiente Rivadavia, líder de la Zona B del Torneo Apertura

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El entrenador de Banfield expresó fuertes declaraciones ante los periodistas presentes tras el empate

El empate entre Banfield e Independiente Rivadavia en el estadio Florencio Sola, correspondiente a la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura, derivó en un clima tenso fuera de la cancha. Pedro Troglio, entrenador del Taladro, utilizó la conferencia de prensa para expresar su descargo directamente contra un grupo de periodistas a los que acusó de pedir su salida del club, aunque sin dar nombres.

Al ser consultado por su análisis del partido, Troglio dejó en claro su fastidio: “En líneas generales: estoy contento con el equipo. Estoy molesto con muchos de ustedes, con muchos que han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar, opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien, porque son periodistas, muchachos. Y muchos están acá, periodistas son. Entonces no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo ‘echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta’. Yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá”, manifestó el técnico.

Dos futbolistas en acción; uno con camiseta blanca y verde intenta controlar un balón con el pie, mientras otro de camiseta oscura lo marca
Banfield igualó sin goles ante Independiente Rivadavia por la fecha 15 del Torneo Apertura (Fotobaires)

El entrenador explicó que su enojo no proviene de críticas deportivas, sino de quienes sugieren su salida del club: “Creo que están operando de una manera incómoda para mí, no me lo merezco. Porque tengan problemas con otra gente no tienen que involucrarme a mí. Quiero aclararlo porque yo leo. Y la verdad, me lo paso por las... pero me calienta que pidan la cabeza de una persona. Porque yo no soy un pendejo, tengo 61 años, muchachos. Soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto y que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como un loco”.

Troglio profundizó en su descontento con ciertos sectores del periodismo: “Entonces, que pidan mi cabeza, y muchos que tampoco están acá, que se esconden, que ni siquiera son hinchas de Banfield. Tengan cuidado con eso, porque yo soy bueno hasta cierto lugar. Después, la verdad es que vengo... Si hubiéramos ganado, ni venía. Vengo a poner la cara, como la puse siempre. Pero estoy conforme con el equipo, si bien los puntos no están buenos; de visitante tampoco. Es la primera vez en mi historia de entrenador que llevo seis partidos sin ganar de visitante. Parece que nunca ganaste de visitante... El clásico pasado lo ganamos acá. Parece que nunca ganaste el clásico, porque no sé de dónde sacan todas las cosas para maltratar a alguien”, insistió.

Entrenador de fútbol con gorra y camiseta verde, manos en la cintura, gesticula en el campo de juego; personas y un jugador en verde difuminados al fondo
Pedro Troglio arremetió contra algunos periodistas y aseguró que seguirá al frente del equipo pese a las críticas (Fotobaires)

En su intervención, el director técnico remarcó que “estoy molesto con ese tema. Porque se critica, se opina, se puede criticar severamente y no estar de acuerdo conmigo totalmente, y yo lo acepto. Pero no que pidan la cabeza ‘el entrenador se tiene que ir’. ¿A dónde me tengo que ir, papi? Si hace un año que el equipo viene poniendo el pecho como un loco acá, sin quejarme. ¿A dónde me voy a ir? Entonces me voy a quedar y me van a tener que bancar la cara”.

El empate dejó a Banfield en la duodécima posición de la Zona B, con un saldo de 14 puntos. Actualmente, el Taladro se encuentra a seis unidades de los puestos que otorgan acceso a los playoffs. Tras la derrota en el clásico ante Lanús, el conjunto dirigido por Pedro Troglio deberá enfrentar a Atlético Tucumán en la última fecha y recuperar la novena jornada ante Barracas Central, dos partidos que definirán su futuro en el certamen y las aspiraciones de clasificación.

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