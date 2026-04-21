Tamara Pettinato respaldó a su hermano Felipe tras su condena: “Para el tribunal fue un accidente”

Tamara Pettinato apoyó públicamente a su hermano Felipe tras la condena por el incendio en el que murió Melchor Rodrigo

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 condenara a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por el incendio culposo en el que murió Melchor Rodrigo, una de las primeras voces de su círculo íntimo en pronunciarse fue la de su hermana, Tamara Pettinato. Lo hizo a través de sus redes sociales, con una foto y un texto extenso que llevó por título una frase tan contundente como reveladora de su estado de ánimo: “tranquilidad de conciencia”. Desde allí, la panelista y conductora dejó en claro que acompaña a su hermano, que respalda el sentido del fallo y que, pese a la gravedad del caso y al largo recorrido judicial, sostiene la misma postura que mantuvo su familia desde el primer día.

Su publicación llegó apenas horas después de conocerse el veredicto, en una jornada que volvió a poner a la familia Pettinato en el centro de la atención mediática. El tribunal consideró que la muerte de Melchor Rodrigo se produjo en el marco de un accidente y optó por una calificación más benévola, en línea con la postura del fiscal, aunque incluso por debajo de la pena que este había solicitado. Así, Felipe Pettinato recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, en concurso real con una pena previa de nueve meses también en suspenso por abuso simple de una menor de 15 años. Además, se dispuso que continúe con sus tratamientos por adicciones, que fije domicilio y que entregue una muestra genética al Registro de Abusadores.

Tamara destacó el impacto emocional y mediático que el proceso judicial tuvo sobre toda la familia Pettinato

En ese contexto cargado de tensión, y con la familia de la víctima anticipando que apelará el fallo por considerarlo insuficiente, Tamara eligió hablar desde un lugar íntimo pero, al mismo tiempo, político en lo personal: el de quien siente que durante años convivió con una acusación pública que, según sus palabras, nunca reflejó lo que ellos creían verdadero. En su descargo sostuvo: “Hoy se leyó el veredicto en el juicio en el que se juzgó a Felipe por el incendio en el que, lamentablemente, perdió la vida su amigo Melchor. Con la prudencia que debe primar ante ese veredicto y sin conocer los fundamentos de la sentencia aún, lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente”.

A continuación, avanzó sobre el peso que tuvo el proceso en la intimidad familiar. “Fue muy difícil como familia atravesar este juicio durante todo este tiempo teniendo que defendernos, en tribunales y también en los medios, de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad”, escribió. Allí apareció con claridad uno de los aspectos más sensibles del posteo: la sensación de haber librado una doble batalla. No solo la jurídica, dentro del expediente y las audiencias, sino también la mediática, en un terreno donde las versiones, los señalamientos y las opiniones se multiplicaron durante años.

La defensa de Tamara Pettinato recalcó que el tribunal consideró la muerte de Melchor Rodrigo como un accidente (Instagram)

El cierre del texto se corrió de lo jurídico para volverse más emocional. “Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y se preocuparon por Felipe. También por mí y por los míos. Gracias de verdad”, expresó. Con esas palabras, Tamara eligió reconocer el apoyo recibido durante un período que describió como muy duro, y también exponer que el impacto del juicio no se limitó al acusado, sino que alcanzó a todo su entorno más cercano.

Así, mientras la causa entra en una nueva fase y el debate público vuelve a encenderse, Tamara decidió expresarse para ubicarse sin rodeos junto a su hermano. Lo hizo con una defensa firme, con una lectura clara del fallo y con la certeza de que, más allá del ruido exterior, su familia atravesó estos años aferrada a una convicción que hoy considera ratificada por la Justicia.