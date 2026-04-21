Cultura

¿Suenan mejor los vinilos que otro tipo de formato de reproducción de música?

Los discos analógicos resurgen como tendencia entre jóvenes y nostálgicos, generando un debate sobre la autenticidad y la calidad real del sonido frente a los formatos digitales

Guardar
Primer plano de varios discos de vinilo apilados y algunas portadas parcialmente visibles.
¿Suenan mejor los vinilos que otro tipo de formato de reproducción de música? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace unas décadas parecía que los discos de vinilo habían desaparecido de nuestras vidas. En un entorno digital –con dispositivos para escuchar música que van desde los CDs a las plataformas de streaming–, los requerimientos (de tiempo y espacio) que exigía la música analógica parecían condenar a los vinilos a su desaparición. Pero han vuelto o, en cierta medida, su vuelta demuestra que nunca se habían ido. Actualmente son el mayor referente del resurgimiento de lo analógico y muchos defienden su existencia por encima de cualquier otra opción.

Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿realmente suenan mejor los vinilos que la música digital?

Proceso de grabación: vinilo vs. digital

Para responder, veamos primero cómo se registra la música en un vinilo y en un sistema digital.

En los discos, el sonido se graba en un surco en espiral que se extiende desde el borde exterior hasta el centro del disco. Los surcos tienen forma de “V”, lo que permite almacenar la información en estéreo, ya que cada canal se graba en una de las paredes de esa “V”. Los surcos deben ser poco profundos para evitar problemas mecánicos, como perforaciones o movimientos bruscos que hagan saltar la aguja.

En los discos, el sonido se graba en un surco en espiral que se extiende desde el borde exterior hasta el centro del disco
En los discos, el sonido se graba en un surco en espiral que se extiende desde el borde exterior hasta el centro del disco

Estos surcos registran variaciones microscópicas proporcionales a la presión del sonido original. Sin embargo, antes de grabarla, la señal musical se modifica: se reducen los sonidos graves y se amplifican los agudos. Esto se realiza para adaptarse al funcionamiento de la aguja. Por eso, los tocadiscos incluyen un circuito que invierte este proceso: se amplifican los graves y se atenúan los agudos.

Almacenar audio en formato digital, como puede ser un CD, es muy diferente. La señal analógica no se guarda de manera continua, sino que para “representarla” se obtiene un determinado número de muestras del audio. En el caso de los CDs hablamos de 44 100 muestras por cada segundo. Tras esto hay que cuantificarlas, es decir, aproximar el valor de la muestra a los valores del conversor A/D (analógico-digital), para que este le asigne un código binario. Este valor se asigna usando 16 bits por muestra, lo que significa que disponemos de todas las combinaciones posibles de esos 16 bits. Esto se traduce en 65 536 valores.

Estos valores cumplen las condiciones necesarias para que se reproduzcan correctamente todas las frecuencias que el oído humano percibe. Sin embargo, este proceso no es perfecto y produce un pequeño error que se manifiesta como un leve ruido añadido a la señal original.

Entrevista Christian Jacob
En el CD la señal analógica no se guarda de manera continua, sino que para “representarla” se obtiene un determinado número de muestras del audio (FREEPIK)

Los estudios de grabación utilizan formatos de audio profesional con más calidad que los de los CDs. Para esto, usan una frecuencia de muestreo mayor y más bits por muestra (24bits). Así, consiguen una representación más precisa de la señal y reducen el ruido introducido durante la conversión digital. Sin embargo, estos archivos requieren mucho más espacio de almacenamiento y no son prácticos para su uso doméstico. Por ello, se adaptan para que en un CD se puedan almacenar unos 80 minutos de música (aproximadamente 15-20 canciones).

Otros formatos de grabación y reproducción de música, como el popular MP3, son modelos de representación del audio con pérdidas. Esto significa que se elimina parte de la información original del sonido para que ocupe menos espacio. Por ello, su calidad siempre va a ser inferior a la de los vinilos y CDs. Las plataformas de streaming usan esos modelos con el objetivo de que las canciones carguen más rápido y consuman menos datos.

Pareja joven en un sofá oscuro, sonriendo y mirándose. Un smartphone con playlist "Intimidad" y un altavoz inteligente en primer plano, con notas musicales flotando.
Otros formatos de grabación y reproducción de música, como el popular MP3, son modelos de representación del audio con pérdidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calidad de sonido en casa: ¿vinilo o CD?

Para comparar de forma justa, en un entorno doméstico, qué formato sonaría mejor entre un disco de vinilo y un CD utilizaremos el mismo equipo de reproducción, compatible con ambos, y asumiremos que los dos están recién comprados.

En este escenario, el vinilo ofrecerá mejor sonido. Será más limpio, libre de ruido de muestreo o cuantificación, y con un rango de frecuencias completo. Aunque parte de estas frecuencias no son audibles, en determinados espacios sí tienen efecto en la percepción del sonido. Además, el vinilo aplica un proceso de ecualización propio que aporta un carácter particular distinto al del formato digital. De hecho, muchos sistemas de grabación digital actuales incluyen complementos o plugins que imitan esta característica sonora de los vinilos.

Además, el equipo utilizado para reproducir vinilos puede incluir amplificadores de gran calidad, incluso, en algunos casos, amplificadores de válvulas. Aunque estos últimos generan cierta distorsión, se considera que aportan calidez al sonido, haciendo su escucha más agradable.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el vinilo pierde con el uso, por desgaste. También el CD, si no es original o se ha conservado mal, puede dañarse y sufrir fallos en la lectura de las muestras digitales, lo que influye en la calidad del audio e incluso llega a provocar interrupciones en la reproducción.

Ocho jóvenes con auriculares manipulan discos de vinilo y tornamesas en una sala moderna y luminosa.
El vinilo aplica un proceso de ecualización propio que aporta un carácter particular distinto al del formato digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depende de la audiencia

Al llevarlo a ejemplos concretos, existen pequeños matices en los que se pueden diferenciar ambos sonidos.

Si pensamos en una guitarra acústica, en el CD habrá un silencio absoluto antes de que empiece a sonar, mientras que en el vinilo se percibirá primero un ligero sonido de fondo que proporciona calidez. De igual forma, en el vinilo el roce de los dedos del guitarrista contra las cuerdas se escuchará dulce y aterciopelado, mientras que en el CD será más agudo, dado que reproduce el sonido sin ningún tipo de suavizado y resulta más metálico.

Aunque en el caso de la música digital en streaming o CD, a menudo la audiencia no se preocupa por estos elementos, en este aspecto gana de nuevo el vinilo. No obstante, hay que recordar que el audio digital ofrece una calidad constante. Además, es fácil de transportar y almacenar, mientras que los vinilos se deterioran con cada reproducción y requieren más espacio y cuidados para su conservación.

Sin embargo, no podemos negar que estos ofrecen un sonido más cálido y completo que el formato digital. Tal vez por ello sigan atrayendo tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones.

Fuente: The Conversation

The Conversation

Temas Relacionados

discos de vinilovinilos

Últimas Noticias

Christian Rainone: “En la Feria queremos que se hable de libros, no de si hubo abucheos, pero el público tiene su libertad”

El presidente de la Fundación El Libro dice que el objetivo del megaevento cultural es sostener el hábito de la lectura. El encuentro arranca este miércoles 23 en La Rural

Christian Rainone: “En la Feria queremos que se hable de libros, no de si hubo abucheos, pero el público tiene su libertad”

Misterio en Palermo: la policía busca a un escritor famoso que habría asesinado a más de 10 mujeres

¿Qué pasa cuando tus fans son tu peor pesadilla? “Póstumo” es el último thriller de Pablo Mariosa. Al mejor estilo “Misery”, cuenta la historia de un autor que, en el mejor momento de su carrera, se enreda con una fanática y cae en una trampa mortal

Misterio en Palermo: la policía busca a un escritor famoso que habría asesinado a más de 10 mujeres

La historia de uno de los rehenes asesinados en Gaza cobra nueva vida a través de las memorias de su madre

Las memorias precisas y desgarradoras de Rachel Goldberg-Polin narran los 328 días que su hijo estuvo secuestrado en Gaza y lo que sucedió después

La historia de uno de los rehenes asesinados en Gaza cobra nueva vida a través de las memorias de su madre

Cómo una venta fallida en Manhattan resolvió un robo de libros de casi 40 años

Comerciantes y fiscales lograron recuperar piezas históricas de la familia Whitney, entre ellas cartas de Keats y primeras ediciones, en uno de los casos más llamativos de recuperación cultural reciente

Cómo una venta fallida en Manhattan resolvió un robo de libros de casi 40 años

El gran regreso de Monet: una subasta histórica en París despierta la fiebre por el impresionismo

Tras permanecer más de un siglo en colecciones privadas, dos pinturas del artista francés se robaron el show en una subasta de Sotheby’s París

El gran regreso de Monet: una subasta histórica en París despierta la fiebre por el impresionismo
DEPORTES
El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El tenso cara a cara de Pedro Troglio con los periodistas tras el empate de Banfield: “Me calienta que pidan mi cabeza”

El drama de un futbolista argentino y su pareja tras sufrir un grave accidente en Ecuador: “Queremos volver a casa”

“Locura, desastre”: furor por el particular relato de Faustino Oro de un triunfo en una partida de ajedrez online

Se terminó la jornada 15 y solo restan dos fechas para el cierre de la fase regular del Apertura: así serían los cruces de playoffs

TELESHOW
Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Sorpresivo abandono de una participante de Gran Hermano: Generación Dorada tras sufrir una crisis en vivo

La felicidad de Jésica Cirio por su embarazo junto a Nicolás Trombino: “Este niño llega para sanar”

Tamara Pettinato respaldó a su hermano Felipe tras su condena: “Para el tribunal fue un accidente”

Saula Benavente, el último gran amor de Luis Brandoni: cómo se conocieron, su vínculo sin convivencia y su familia ensamblada

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia impulsa una reforma petrolera con tributos de hasta 50% y cambios en YPFB para atraer inversiones

Bolivia impulsa una reforma petrolera con tributos de hasta 50% y cambios en YPFB para atraer inversiones

Misterio en Palermo: la policía busca a un escritor famoso que habría asesinado a más de 10 mujeres

Reducir moderadamente las calorías retrasa factores clave del envejecimiento humano

La historia de uno de los rehenes asesinados en Gaza cobra nueva vida a través de las memorias de su madre

Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos