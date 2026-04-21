El impacto del RIGI: cuántos dólares ingresaron de los grandes proyectos de inversión, según el Gobierno

Ya son 13 los proyectos aprobados bajo el RIGI. REUTERS/Matias Baglietto

Mientras el Gobierno evalúa la incorporación de una veintena de proyectos nuevos, comenzó a crecer el flujo de inversiones bajo el paraguas del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el monto neto ascendió a más de USD 700 millones hacia finales de marzo de 2026 y el equipo económico busca que se acelere esa dinámica para reactivar la economía y prolongar la estabilidad cambiaria.

Durante una presentación del vicepresidente del BCRA,Vladimir Werning, ante inversores en Washington D.C., se destacó el movimiento de divisas asociado a proyectos encuadrados en el RIGI. Según los datos oficiales, los ingresos netos acumulados por este concepto sumaron USD 762 millones hasta marzo de 2026, a partir de un ingreso bruto de USD 1.205 millones y salidas por 452 millones de dólares.

El informe resaltó que, para la balanza de pagos, se priorizan la inversión extranjera directa y el retorno de capitales residentes o el ahorro interno por sobre el financiamiento de la deuda pública.

“Los ingresos de divisas provenientes de inversión extranjera directa vinculados a proyectos aprobados de largo plazo bajo el régimen RIGI ya están siendo desembolsados”, reza el informe del BCRA.

El RIGI contempla distintos tipos de beneficios para las empresas que inviertan más de USD 200 millones en Argentina.

En el ámbito corporativo, la exposición del Central también reflejó que las empresas retomaron la actividad luego de un período de cautela, reduciendo posiciones en coberturas cambiarias y accediendo a financiamiento para inversiones de capital.

Entre octubre de 2025 y abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, de los cuales se liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Permanecen sin liquidar USD 3.200 millones, constituyendo una fuente potencial de divisas para los próximos meses.

Según Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, existe la posibilidad de que entre 15 y 20 proyectos adicionales se sumen al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones antes de julio de 2027. Así lo expresó durante el foro CERAWeek by S&P Global, celebrado en Houston y considerado uno de los encuentros más relevantes del sector petrolero y gasífero.

Esta perspectiva abre nuevas oportunidades para la llegada de capitales al sector energético local. González destacó que la principal fortaleza del régimen está en la previsibilidad regulatoria y fiscal, algo que, en sus palabras, “no tiene antecedentes recientes para proyectos de esta escala”.

El funcionario indicó que actualmente hay en marcha cerca de 40 iniciativas bajo el RIGI y que el esquema, en vigor desde hace casi tres años, se mantendrá operativo al menos hasta el 8 de julio de 2027.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, aseguró que podrían sumarse entre 15 y 20 nuevos proyectos al RIGI.

Entre los beneficios previstos por el RIGI se encuentran la reducción del impuesto a las ganancias, la exención de IVA para inversiones de capital, la eliminación de aranceles de importación y la no aplicación de retenciones a las exportaciones.

Los proyectos RIGI aprobados

YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo.

YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.

Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.

Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.

Fénix: ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. La iniciativa, presentada por Río Tinto, cuenta con una inversión de 530 millones de dólares.

Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.

Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.

Diablillos: es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de USD 760 millones en Salta y Catamarca.

Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.

PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.

Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.

Veladero: corresponde a la ampliación de la mina de oro ubicada en San Juan con una inversión de más de 380 millones de dólares.