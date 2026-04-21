Encontraron el cuerpo de un hombre en el río Paraná e investigan las causas de la muerte

El cuerpo del hombre fue hallado el pasado domingo a la altura del Náutico de Avellaneda en Rosario (Télam)

Este último domingo, un hallazgo inesperado conmocionó a quienes transitaban la zona ribereña de Avellaneda en Rosario. Un cuerpo sin vida fue encontrado flotando en el río Paraná, cerca del club Náutico de la ciudad.

El descubrimiento movilizó de inmediato a las autoridades, que desplegaron un operativo para recuperar el cadáver e iniciar las primeras actuaciones judiciales.

La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos del sector, quienes se acercaron con preocupación al lugar tras observar el despliegue policial. Personal de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Investigaciones (PDI) acordonaron la zona a la espera de las instrucciones del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el hecho se conoció a partir de un llamado al número de emergencias 106, mediante el cual se alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua, a la altura del kilómetro 418 del río Paraná. Según fuentes oficiales consultadas, el cadáver, que se encontraba en posición decúbito dorsal y pertenece a un hombre de entre 50 y 70 años.

La víctima fue trasladada en un móvil forense hasta el Instituto Médico Legal local. El procedimiento fue supervisado por efectivos de la Policía de Investigaciones y el fiscal Walter Jurado, quien quedó a cargo de la causa. Por el momento, la principal incógnita es determinar si se trató de una muerte accidental, un suicidio o si hubo intervención de terceros.

En casos como este, las primeras horas son clave para la investigación. La autopsia, que se realizará en el Instituto Médico Legal, será determinante para esclarecer tanto la causa como la data de muerte. Hasta entonces, fuentes de la pesquisa señalaron que no se hallaron documentos ni pertenencias personales sobre la víctima que permitieran identificarla de forma inmediata.

El fiscal ordenó que se releven cámaras de seguridad del área náutica y se tomen testimonios a las personas que estuvieron en las inmediaciones del club durante la mañana y el mediodía de ese domingo.

La Policía de Investigaciones, en coordinación con Prefectura, comenzó a reconstruir el recorrido de la víctima durante las horas previas al hallazgo. No se descarta ninguna hipótesis y se aguardan los resultados de la autopsia para orientar el curso de la pesquisa.

En paralelo, desde la Fiscalía se solicitó a las comisarías y dependencias de la región el listado de personas reportadas como desaparecidas en los últimos días. El objetivo es cotejar posibles coincidencias con la descripción física del hombre hallado en el río.

Las autoridades trabajan en la identificación del cadáver (Facebook)

A mediados del mes de febrero pasado, otro hallazgo conmocionó a la zona norte de la ciudad de Rosario, cuando encontraron el cadáver de un hombre flotando en el río Paraná, a la altura de la Usina Sorrento.

La escena se desplegó también en las inmediaciones del Club Náutico Sportivo Avellaneda, en un sector frecuentado tanto por pescadores como por familias que cruzan hacia las islas del delta. El hecho se suma al reciente hallazgo de un ciervo muerto en el mismo sector, lo que genera inquietud en la comunidad local.

Según información, una pareja que se dirigía hacia la isla divisó el cuerpo sin vida mientras navegaba por las aguas del Paraná.

Inmediatamente, dieron aviso llamando al 911, lo que activó un operativo conjunto entre la Policía y la Prefectura Naval Argentina. Las autoridades vallaron el acceso a la playa frente a la usina para preservar la escena y facilitar las tareas de peritaje y levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con las fuentes policiales, el fallecido es un hombre mayor de edad y las autoridades aún no han confirmado su identidad ni las circunstancias exactas de su muerte.

El cuerpo fue retirado del agua y trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, procedimiento que buscará establecer la causa y el tiempo de fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la División Homicidios, Prefectura y la Policía Científica, que recolectó muestras y realizó el relevamiento fotográfico de la zona. Las primeras tareas incluyeron el levantamiento de testimonios de vecinos y personas que transitaron por el sector en días recientes.

El acceso a la playa frente a la Usina Sorrento permanecerá cerrado al público hasta que concluyan las diligencias judiciales y policiales. La causa quedó caratulada, en principio, como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados oficiales de la autopsia y de la eventual identificación del hombre hallado en el río.