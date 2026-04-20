De qué murió Luis Brandoni luego de permanecer internado casi 10 días

Luis Brandoni murió este lunes por la madrugada (Foto: Jaime Olivos)

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, tras un accidente doméstico.

La causa de su fallecimiento fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior, provocada por el golpe en la cabeza que sufrió al caerse en su casa. El actor fue internado de inmediato.

El hematoma subdural es una condición que puede afectar gravemente la salud de personas mayores, ya que el sangrado puede aumentar la presión sobre el cerebro y complicar la recuperación. En un primer momento, el productor Carlos Rottemberg intentó llevar tranquilidad y expresó, en un diálogo con Infobae, que solo necesitaba “unos días de tiempo para la evalucación y recuperación en el sanatorio".

Sin embargo, esta madrugada fue Multiteatro, la empresa a cargo de Rottemberg, quien anunció la triste noticia. “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribieron en un comunicado.

La confirmación de la muerte de Luis Brandoni

Según contó luego en un diálogo con TN, la evolución del cuadro de Brandoni generó esperanzas que, con el correr de los días, se fueron diluyendo. “Estuvo puesta toda una expectativa en su mejoría que se suponía iba a ocurrir una semana atrás y a la mejoría respecto del hematoma”, señaló en relación con la lesión. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar a mitad de semana: “Ya el miércoles, la cosa se fue complicando y podría decir aquí, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible”. En esa línea, aseguró que se estableció una vigilia en el sanatorio “esperando cuándo ocurría esto y terminó ocurriendo esta noche”.

El deterioro en la salud de Brandoni obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. La medida fue adoptada para resguardar su recuperación ante la gravedad del cuadro clínico. El actor se encontraba activo en la escena teatral hasta el momento del accidente.

Brandoni y Soledad Silveyra

La reciente hospitalización se sumaba a antecedentes de salud de los últimos meses. A finales del año pasado, un episodio de presión arterial elevada había forzado la cancelación de funciones previstas en el Teatro Liceo y motivó ajustes en sus compromisos profesionales. La seguidilla de complicaciones reflejaba una vulnerabilidad creciente en la salud del intérprete durante el último tiempo.

En cuanto a la despedida, el productor adelantó cómo será el último adiós. “En principio, la idea sería hacer un velatorio mañana entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche en la Legislatura”, informó, en línea con el reconocimiento institucional que su figura supo cosechar a lo largo de los años.

Junto a Rottemberg, se sumaron muchas personalidades de la cultura y el arte para despedir a la figura argentina. Entre ellos, el secretario de Cultura, Leonardo Ciffeli, quien escribió en sus redes sociales: “Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”.

“Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”, expresaron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

También se expresó con profunda emoción Soledad Silveyra, quien fue su compañera en ¿Quién es quien?, la última obra de teatro que el actor realizó, y compartió su dolor con un mensaje breve pero contundente: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”. Además, acompañó sus palabras con un gesto de cercanía hacia el entorno del actor: “Saula Benavente, estoy contigo y con la familia”. Su despedida reflejó el vínculo cercano que mantenían y el impacto que generó su partida en quienes compartieron escenarios con él.