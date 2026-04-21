La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría

La UE intentará este miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría (EP)

Los Estados miembro de la Unión Europea intentarán este miércoles reactivar el desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros acordado en diciembre para Ucrania, una ayuda que permanece bloqueada por el veto del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, quien dejará el poder en mayo tras perder las elecciones de la semana pasada.

La definición se dará en una reunión de embajadores de los Veintisiete, que incluyeron en su agenda la reforma legal necesaria para autorizar el envío de los fondos si se confirma el consenso entre las capitales.

Según informó la presidencia chipriota del Consejo, el encuentro en Bruselas abordará el último paso técnico pendiente para activar la asistencia financiera. Se trata de una medida clave porque es el único de los tres requisitos que exige unanimidad entre todos los socios del bloque, lo que permitió hasta ahora a Budapest mantener paralizada la operación, pese a que los líderes de la Unión Europea, incluido el propio Orbán, respaldaron la iniciativa en el Consejo Europeo de diciembre.

En concreto, la reforma que se buscará validar este miércoles apunta a dotar de cobertura presupuestaria al crédito. Los otros dos elementos del paquete ya fueron adoptados formalmente en febrero: el préstamo de apoyo y el reglamento correspondiente al Mecanismo para Ucrania. Con este paso, Bruselas pretende dejar listo el procedimiento para que el primer desembolso llegue a Kiev antes de que termine junio.

La discusión se produce en un contexto marcado por la posible reanudación del suministro a través del oleoducto Druzhba, la principal vía para el transporte de crudo ruso hacia Europa central, que permanece inactiva desde hace meses tras sufrir ataques rusos. La cuestión energética se convirtió en el eje de la negociación política con Hungría.

La ayuda permanece bloqueada por el veto del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, quien dejará el poder en mayo tras perder las elecciones de la semana pasada (REUTERS)

En ese marco, Orbán sugirió que su posición podría modificarse si se garantiza el restablecimiento del flujo por esa infraestructura. El mandatario húngaro dejó explícita esa condición al afirmar que su Gobierno “no se interpondrá más” en la aprobación del crédito si se asegura el abastecimiento energético.

En un mensaje difundido en redes sociales, el todavía jefe del Ejecutivo señaló: “Hemos recibido una indicación de Ucrania de que están dispuestos a restaurar las entregas de petróleo tan pronto como este lunes, siempre que Hungría levante su bloqueo al préstamo”. Bajo la consigna “sin petróleo no hay dinero”, Orbán volvió a vincular el respaldo financiero europeo con la normalización del suministro.

En la misma línea se expresó este lunes el próximo primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien en su primera rueda de prensa tras los comicios condicionó también la retirada del veto a la reanudación del servicio del Druzhba. Magyar sostuvo que la situación de esa infraestructura “no es un juego” y reclamó a Kiev que reabra el conducto “en cuanto las condiciones lo permitan”, al tiempo que pidió evitar presiones sobre la Unión Europea y sobre Hungría.

Pese a estas señales, fuentes diplomáticas consultadas la agencia Europa Press mantienen la cautela respecto del resultado de la reunión del miércoles y advierten que la validación todavía no está asegurada. La aprobación definitiva dependerá de que los compromisos sobre el terreno se materialicen y de que Budapest confirme formalmente el levantamiento del veto.

La discusión se produce en un contexto marcado por la posible reanudación del suministro a través del oleoducto Druzhba, la principal vía para el transporte de crudo ruso hacia Europa central, que permanece inactiva desde hace meses tras sufrir ataques rusos (REUTERS)

La Comisión Europea, por su parte, mantiene como objetivo cerrar el procedimiento en los próximos días para permitir que el primer pago llegue a Ucrania antes de finalizar junio, en coincidencia con el nuevo escenario político que se abrirá en Hungría tras la victoria electoral de Magyar. El debate de este miércoles, por tanto, aparece como una instancia decisiva para destrabar una ayuda financiera clave para Kiev.

(Con información de Europa Press)