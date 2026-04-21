Misterio en Palermo: la policía busca a un escritor famoso que habría asesinado a más de 10 mujeres

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Esteban Quinteros es escritor y promete ser el próximo fenómeno editorial. Santino es su representante, un genio en marketing y venta de libros. Anita es su fan número uno y lidera un club de lectura. Y Carolina es la hermana menor de Quinteros. Estos son los personajes del nuevo thriller de Pablo Mariosa, Póstumo (2025), editado por Del Fondo.

Según Santino “el nuevo lanzamiento se proyecta como un éxito de ventas. Es más, se perfila como nuestro primer best seller”, dice. Sin embargo, el protagonista de esta novedosa propuesta de suspenso, se pregunta si todo lo que está haciendo tiene algún sentido. Duda. Esteban no es una persona ambiciosa. Tampoco un soñador o un optimista. Pero igual sigue, aunque no esté muy seguro de nada.

Un buen día, revisando sus redes sociales, encuentra el mensaje de una tal Anita. “Gracias por todo”, le escribe. Esteban no comprende a qué se refiere, “gracias, ¿por qué?”. Como sea, la tal Anita, es una chica de 25 años, bastante rara, con pensamientos del tipo extremos o porque no, delirantes. Lo cierto es que se obsesiona con el joven escritor y quiere conocerlo. Y aquí es donde la cosa se pone “jevy”.

“Entonces Anita, tiene un pensamiento descabellado, lo sabe. Un pensamiento que la atraviesa como una verdad revelada por un dios, como algo concreto más que una abstracción, algo sólido que podría tocar con la yema de los dedos (…) Va a ser mío para siempre, piensa una vez más. Dice las palabras en voz alta, convierte la idea en una sentencia. (…) ¿Para qué reprimir sus instintos, si está sola entre cuatro paredes?”.

La portada de "Póstumo", la novela de Pablo Mariosa (Del Fondo)

A simple vista, Ana Pellegrini, parece una chica normal como cualquier otra. Pero… Es capaz de cualquier cosa, con tal de ver en persona a Esteban Quinteros, su amor platónico. Por otra parte, Anita es atractiva y lo sabe. Y será esta característica la que al final usará para convencer (¿o manipular?) al desprevenido escritor, y así lograr verlo a solas. “La voz de Anita despierta el deseo de Esteban. Le brota el impulso de besarla, un empuje que debe contener. Se sorprende a sí mismo, sabe que no se caracteriza por ser impulsivo. Le excita pensar en que la mirada de la lectora (Ana) le dio vía libre para tener mucho más que una simple charla”.

Por ahí, ¡no!

¿Y quién es Esteban Quinteros? Es un joven autor porteño. Vive en el barrio de Villa Devoto y según dicen, la vista de la copa de los árboles es una de sus fuentes de inspiración para escribir. Es muy reservado cuando de su vida privada se trata y le rehúye a los encuentros o entrevistas presenciales con lectores. Es tímido. No le gusta la adrenalina ni tampoco la aventura. “Yo no fui uno de esos niños brillantes a los que se le nota a lo lejos lo que serán. Tampoco fui un adolescente con una habilidad superior a la de mis pares. Encontré en la escritura un camino y, con mucho esfuerzo, me formé”. Hasta aquí, tenemos el perfil, más o menos fiel del personaje principal. Un tipo que no quiere líos en su vida. Tranquilo y con una existencia promedio, sin muchas emociones fuertes.

Pero, ¿Vieron cuando leemos y queremos advertirle al personaje de la historia que mejor por ahí no vaya? Bueno, eso es lo que sucede con Póstumo. Todo el tiempo querés gritarle a Esteban que, ¡por ahí, no! pero el muy salame va igual y bue. Y ya sabemos que pasa cuando equivocas el rumbo del camino en un thriller. Pero sigamos.

Todo comienza cuando, ella le deja el número de teléfono escrito en un papelito y él decide llamarla. Se vieron. Y no estuvo del todo bueno. Aun así, insistieron. Y estuvo un poco peor.

Pablo Mariosa

A esta altura del relato, reina la oscuridad más extrema, la inquietud y la intensidad y las 248 páginas se vuelan como la nada misma. Imposible parar de leer. Esteban y Anita están en problemas. Más él, que ella. ¿O es al revés? Y entonces te preguntas: cuál de los dos está más chiflado y cuál es el límite entre la admiración genuina y la locura enfermiza. Y hasta dónde puede llegar el deseo. En qué momento hay que decir: basta, se acabó. Yo ya lo hubiera hecho hace rato. Pero ellos... “Esteban se arrastra por el piso hasta llegar a la puerta. Se para e intenta abrirla con desesperación. Anita vuelca el resto del contenido de la botella sobre su cabeza. ¿Te podés calmar? Hablemos de esto. Demasiadas palabras. Anita vuelve a presionar el encendedor para que dé una llama, lo deja caer y es envuelta por el fuego”.

Al mejor estilo de la novela de Stephen King, Misery, el escritor Pablo Mariosa sabe llevarnos al borde del precipicio y dejarnos sin aliento. Maneja el género con la habilidad suficiente como para subirnos a una montaña rusa de emociones que no defrauda y estimula la lectura. Póstumo es su nueva obra de terror psicológico donde al principio todo parece marchar bien para luego irse todo al demonio. Explora la relación autor-fanático en medio de una atmósfera asfixiante, pensada para tenerte en vilo.

Y es al final, casi llegando a la última página, que descubrís al verdadero protagonista de la historia: el horror, el mismo que en ocasiones habita la mente humana y que en ocasiones es capaz de hacer cosas… ¿tremendas?

¿Quién es Pablo Mariosa?

Nació en Buenos Aires en 1986. Es escritor y psicólogo. Su pasión es contar historias y se propone llegar a lectores en toda América Latina. Desde joven se dedica a la escritura y realizó un recorrido como autor independiente en el que publicó cinco libros de ficción. En pandemia incursionó en el suspenso y ya lleva publicados cuatro thrillers psicológicos: Lucero (2021), La lista (2023), Efecto Regina (2024) y Póstumo (2025).