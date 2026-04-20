¿Por qué encanece el cabello?: determinarlo podría contribuir a frenar el proceso

Las canas son una manifestación natural del envejecimiento y un símbolo de madurez y autenticidad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encanecimiento del cabello se debe a la disminución del ritmo y luego a la detención de la producción de melanina, el pigmento que le da color.

En general, los primeros cabellos blancos aparecen alrededor de los 40 años, pero no es una norma. El proceso puede comenzar antes o mucho más tarde y, en algunos casos, prácticamente no suceder.

El cabello blanco es uno de los signos más evidentes del envejecimiento y eso explica que muchas personas —y en especial las mujeres— no escatimen esfuerzos para cubrirlas. Aunque en los últimos tiempos muchas se atreven a lucir el cabello gris o blanco, todavía es una tendencia minoritaria.

Un artículo publicado en Nature explica el mecanismo de encanecimiento del cabello como resultado de una investigación que podría ser un primer paso para encontrar una forma de frenar o ralentizar este signo de vejez.

Investigadores de la facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York aseguraron haber encontrado la causa de la pérdida de color del cabello. En un artículo publicado en la revista científica, explicaron que el problema radica en las células madre de los melanocitos, responsables de la pigmentación cutánea al sintetizar la melanina. Para que el cabello obtenga su color, estos melanocitos deben desplazarse de adelante hacia atrás dentro del folículo, donde el pelo tiene su raíz. Cuando el cabello se cae, vuelve a crecer, envejece, y cuando estas células madre ya no son móviles, no se convierten en melanocitos y el cabello pierde pigmentación y se vuelve gris.

No por ello este pelo deja de crecer y progresivamente va ocupando cada vez más lugar en la cabellera.

Las canas son una de las manifestaciones más evidentes del envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, un artículo en Notre Temps advierte que el estudio tiene límites, considerando que fue hecho solo en animales —ratones—, de modo que serán necesarias más pruebas para determinar si el proceso se repite en humanos.

Y el desafío será encontrar una molécula capaz de devolver movilidad a esas células madre.

A pesar de estas limitaciones, estos avances en el conocimiento del proceso de aparición de las canas, puede contribuir a hallar mecanismos para detener el fenómeno.

“Nuestro estudio contribuye a nuestra comprensión básica del funcionamiento de las células madre de los melanocitos para colorear el cabello”, dijo el investigador principal del estudio, Qi Sun, en un comunicado. “Los mecanismos descubiertos recientemente plantean la posibilidad de que el mismo posicionamiento fijo de las células madre de los melanocitos pueda existir en los seres humanos. Si ese es el caso, representa una vía potencial para invertir o prevenir el encanecimiento del cabello humano al ayudar a que las células bloqueadas se desplacen nuevamente entre los compartimentos del folículo piloso en desarrollo.”

Lucir las canas

Ahora bien, si a la espera de que la ciencia encuentre la solución mágica que evite la decoloracoión del cabello, usted decide dejar de teñirse y lucir las canas con orgullo, hay una serie de recomendaciones útiles para la transición que no es de un día para el otro.

Cómo hacer la transición si se desea lucir las canas (Shutterstock)

Notre Temps reproduce los consejos de Delphine Courteille, estilista de L’Oréal Professionnel: “Deja crecer tu cabello de cuatro o cinco centímetros sin teñirlo. Luego acude a tu peluquero, quien suavizará el contraste entre las raíces y los largos mediante un balayage de mechas muy finas. Después, corta tu cabello regularmente. En cuanto la coloración empiece a desaparecer bien, ya no será necesario el balayage”.

En el caso de las rubias, la transición será más corta, un par de meses. Las morochas, en cambio, pueden llegar a tener que esperar un año.

Dejar de teñirse, no implica dejar de cuidar el cabello. En primer lugar, hay que evitar que las canas se amarilleen. Los cabellos blancos, desprovistos de su pigmento natural, se vuelven más sensibles a los factores contaminantes del ambiente y a los rayos UV y por eso viran al amarillo.

Es por ello que se recomienda el uso periódico de champus a base de pigmentos azules, que neutralizan esos efectos. Las canas también carecen de brillo, por lo que necesitan una hidratación profunda con aceites o baños de crema semanales.

Las canas deben cuidarse con productos especiales para evitar que se amarilleen y para darles brillo (Shutterstock)

Por otra parte, combinar canas con un peinado muy tradicional envejece, dice Courteille.

Tampoco se debe caer en la tendencia contraria, es decir un peinado demasiado descuidado.

Para el pelo gris, Courteille recomienda un corte medio tipo bob, atemporal y fácil de mantener.

Si ya es completamente blanco, un largo a la altura de los hombros o más corto, y un corte que le dé movimiento.

En cuanto a la vestimenta, conviene evitar los colores amarillos y la gama de los marrones. Se recomiendan en cambio los tonos fríos como azul marino o petróleo, los rosas, el fucsia, el ciruela y los grises.