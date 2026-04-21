Economía

Expertos en camionetas: por qué la estrategia de focalización de la industria automotriz argentina funcionó

Una pickup local fue el auto más vendido en la región en 2025. Ese dato afirma el rumbo de las plantas locales y deja un interrogante para quienes aún no hicieron el cambio de modelo de producción

Guardar
industria automotriz
La fabricación de camionetas en Argentina es el modelo industrial elegido por la mayoría de las terminales locales para vender en el mercado doméstico y en los de exportación

A pesar de la ola de autos importados, la industria automotriz argentina todavía mantiene la preferencia de los usuarios argentinos en la lista de los autos nuevos más elegidos cada mes.

Si bien los números del primer trimestre y las dos primeras semanas de abril muestran que sobre un total de 154.879 unidades 0 km que se patentaron, 50.411 son de fabricación nacional, lo que prácticamente representa una tercera parte, si se miran los 10 autos más vendidos, se encuentra que 7 de ellos son argentinos, 2 brasileños y solo 1 chino, que además es importado por una terminal automotriz local.

“Hay dos o tres indicadores importantes que hay que seguir. Cuando vos mirás el Top 10 de los autos más vendidos, 6 o 7 todavía son argentinos, y dos o tres son brasileños. Si en algún momento, de ese mismo grupo de 10 autos, encontramos que 8 o 9 no son argentinos, ahí sí podemos decir que ese es un problema, pero eso hoy no está pasando”, explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina a Infobae.

Sibilla Niagara
Pablo Sibilla, presidente de Renault, explicó por qué la especialización en utilitarios es la clave para el sector industrial local

Sin embargo, el ejecutivo fue más allá al señalar que con la misma óptica hay que mirar qué sucede con los autos argentinos en Brasil, el principal socio automotriz de Argentina, no sólo porque es el que abastece del 41% de los autos del mercado local, sino porque es el país que se lleva el 65% de las exportaciones argentinas del sector.

“Si vos mirás los 15 autos más vendidos en Brasil, en vehículos particulares el 100% son autos brasileños, no hay argentinos, pero en la categoría de vehículos utilitarios 3 de los 15 más vendidos son argentinos, y hasta los 20 hay al menos dos más. Y eso también te marca que la decisión de la industria automotriz argentina de especializarse en vehículos utilitarios fue la correcta”, señaló.

Los números de Argentina y Brasil

En efecto, los números convalidan esta mirada. En el mercado argentino, Toyota Hilux, Peugeot 208, Fiat Cronos, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008 son los 7 modelos que están entre los diez más vendidos, combinados con Volkswagen Tera (6to) y Chevrolet Onix (9no), y con Ford Territory (4ta).

En el mercado brasileño, 14 de los 15 autos más vendidos son fabricados en plantas locales, incluso el BYD Dolphin Mini, que ocupa el 9no lugar, está ensamblado en Camaçari, en el Estado de Bahía. El mejor auto argentino es el Fiat Cronos en el puesto 30mo, el Peugeot 2008 está 50mo y el Peugeot 208 no está entre los 50 más vendidos.

Las pickup Toyota Hilux fabricadas en Argentina se convirtieron en el vehículo más vendido en Latinoamérica en 2025
Las pickup Toyota Hilux fabricadas en Argentina se convirtieron en el vehículo más vendido en Latinoamérica en 2025

En cambio, en la categoría de utilitarios, la pickup Toyota Hilux está tercera, la Ford Ranger quinta y la Fiat Titano en el puesto 13ro. La pickup Nissan Frontier, que hasta 2025 llegaba desde Argentina está en la transición hasta la llegada de la versión mexicana, pero estaba normalmente entre el puesto 12 y 15 al igual que el Renault Kangoo argentino. Hoy, circunstancialmente está 21ro, pero con poca distancia en cantidad de unidades con el puesto 15.

La clave es la especialización

“Si nos hubiéramos quedado con el camino de fabricar vehículos particulares, hubiera sido muy difícil entrar al mercado brasileño porque claramente en esa categoría la mayoría de los autos que se venden son los locales”, finalizó Sibilla.

En línea con esa misma idea, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, le dijo a Infobae este año en el Salón de Detroit, que “si nosotros estuviéramos fabricando SUV probablemente no podríamos sostener nuestra inversión en Argentina. El éxito está en Ranger, y por eso en 2027 incorporaremos las Ranger Híbrida Enchufable y la Ranger Tremor a la producción local”.

En ese plan de especialización de la industria automotriz están casi todas las marcas que producen autos en Argentina. Toyota y Ford ya están solidas con la fabricación de Hilux y Ranger, las dos camionetas medianas más vendidas en el mercado local pero también dos de las tres de mayor demanda en Latinoamérica en 2025. La camioneta mediana de Toyota, además, siendo el vehículo más vendido en la suma de los 19 países más relevantes de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

Fiat Titano
Stellantis empezó a fabricar pickups Fiat y Ram en Córdoba como símbolo del cambio de paradigma para la industria automotriz argentina

Stellantis incorporó la línea de Fiat Titano y Ram Dakota a la producción industrial del complejo de Ferreyra, Córdoba; Volkswagen está renovando completamente la pickup Amarok con la nueva generación que llegará en 2027 y que está destinada en más del 70% a los mercados de exportación, y Renault avanza con la pickup compacta Niágara Concept que empezará a producirse en serie en el mes de noviembre, también con un objetivo de mayor atención a los mercados externos.

Mientras el mercado local sostenga la producción nacional de autos particulares, este tipo de vehículos se podrá justificar. Stellantis tiene el contraste de Córdoba fabricando Cronos y las pickup con buenos resultados, pero Palomar reducida a un solo turno porque la demanda de Peugeot 2008 y 208 solo admite ese nivel de volumen de unidades por una cada vez menor exportación.

La otra planta es la de General Motors en Santa Fe, que actualmente produce solo el SUV Chevrolet Tracker, pero entre la alianza de GM con Hyundai para producir utilitarios en Sudamérica y la certeza de la necesidad de localizar un vehículo de esa categoría en Argentina, quizás en los próximos meses haya algún anuncio.

Temas Relacionados

industria automotrizventas de autos 0kmexportación automotriz argentinaPablo Sibilla

Últimas Noticias

Cuál es el bono sensación que ya dejó una ganancia de más de 20% en dólares en lo que va del año

La suba de la inflación por encima de las expectativas y, en paralelo, la caída del dólar permitieron a los inversores ganar más de 20% en moneda dura en poco más de tres meses este instrumento. Que puede pasar hacia adelante

Cuál es el bono sensación que ya dejó una ganancia de más de 20% en dólares en lo que va del año

Dólar estable: el Gobierno espera un flujo de divisas de más de USD 3.000 millones que extendería la calma cambiaria

El boom de la colocación de deuda corporativa en el exterior se consolidó como uno de los factores clave detrás de la estabilidad observada en el mercado cambiario durante los últimos meses

Dólar estable: el Gobierno espera un flujo de divisas de más de USD 3.000 millones que extendería la calma cambiaria

El impacto del RIGI: cuántos dólares ingresaron de los grandes proyectos de inversión, según el Gobierno

Una informe del Banco Central mostró que el flujo neto de las iniciativas amparadas en el régimen supera los USD 700 millones. Uno por uno, los proyectos que ya forman parte del esquema

El impacto del RIGI: cuántos dólares ingresaron de los grandes proyectos de inversión, según el Gobierno

El salario mínimo perdió casi el 40% de su poder de compra durante la actual gestión

El nivel del ingreso salarial más bajo se ubica en los menores guarismos de más de 20 años. Desde noviembre de 2023, el empleo formal perdió más de 300.000 puestos de trabajo

El salario mínimo perdió casi el 40% de su poder de compra durante la actual gestión

Cautela empresaria en la cena del CIPPEC: entre el optimismo por la macro y la necesidad de que la estabilidad llegue a la calle

Funcionarios y empresarios coincidieron en que el rumbo macroeconómico es el correcto, pero el debate de fondo fue otro. Cómo hacer que la estabilidad se traduzca en salarios, consumo y actividad

Cautela empresaria en la cena del CIPPEC: entre el optimismo por la macro y la necesidad de que la estabilidad llegue a la calle
DEPORTES
El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El tenso cara a cara de Pedro Troglio con los periodistas tras el empate de Banfield: “Me calienta que pidan mi cabeza”

El drama de un futbolista argentino y su pareja tras sufrir un grave accidente en Ecuador: “Queremos volver a casa”

“Locura, desastre”: furor por el particular relato de Faustino Oro de un triunfo en una partida de ajedrez online

Se terminó la jornada 15 y solo restan dos fechas para el cierre de la fase regular del Apertura: así serían los cruces de playoffs

TELESHOW
Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Sorpresivo abandono de una participante de Gran Hermano: Generación Dorada tras sufrir una crisis en vivo

La felicidad de Jésica Cirio por su embarazo junto a Nicolás Trombino: “Este niño llega para sanar”

Tamara Pettinato respaldó a su hermano Felipe tras su condena: “Para el tribunal fue un accidente”

Saula Benavente, el último gran amor de Luis Brandoni: cómo se conocieron, su vínculo sin convivencia y su familia ensamblada

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia impulsa una reforma petrolera con tributos de hasta 50% y cambios en YPFB para atraer inversiones

Bolivia impulsa una reforma petrolera con tributos de hasta 50% y cambios en YPFB para atraer inversiones

Misterio en Palermo: la policía busca a un escritor famoso que habría asesinado a más de 10 mujeres

¿Suenan mejor los vinilos que otro tipo de formato de reproducción de música?

Reducir moderadamente las calorías retrasa factores clave del envejecimiento humano

La historia de uno de los rehenes asesinados en Gaza cobra nueva vida a través de las memorias de su madre