Expertos en camionetas: por qué la estrategia de focalización de la industria automotriz argentina funcionó

La fabricación de camionetas en Argentina es el modelo industrial elegido por la mayoría de las terminales locales para vender en el mercado doméstico y en los de exportación

A pesar de la ola de autos importados, la industria automotriz argentina todavía mantiene la preferencia de los usuarios argentinos en la lista de los autos nuevos más elegidos cada mes.

Si bien los números del primer trimestre y las dos primeras semanas de abril muestran que sobre un total de 154.879 unidades 0 km que se patentaron, 50.411 son de fabricación nacional, lo que prácticamente representa una tercera parte, si se miran los 10 autos más vendidos, se encuentra que 7 de ellos son argentinos, 2 brasileños y solo 1 chino, que además es importado por una terminal automotriz local.

“Hay dos o tres indicadores importantes que hay que seguir. Cuando vos mirás el Top 10 de los autos más vendidos, 6 o 7 todavía son argentinos, y dos o tres son brasileños. Si en algún momento, de ese mismo grupo de 10 autos, encontramos que 8 o 9 no son argentinos, ahí sí podemos decir que ese es un problema, pero eso hoy no está pasando”, explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina a Infobae.

Pablo Sibilla, presidente de Renault, explicó por qué la especialización en utilitarios es la clave para el sector industrial local

Sin embargo, el ejecutivo fue más allá al señalar que con la misma óptica hay que mirar qué sucede con los autos argentinos en Brasil, el principal socio automotriz de Argentina, no sólo porque es el que abastece del 41% de los autos del mercado local, sino porque es el país que se lleva el 65% de las exportaciones argentinas del sector.

“Si vos mirás los 15 autos más vendidos en Brasil, en vehículos particulares el 100% son autos brasileños, no hay argentinos, pero en la categoría de vehículos utilitarios 3 de los 15 más vendidos son argentinos, y hasta los 20 hay al menos dos más. Y eso también te marca que la decisión de la industria automotriz argentina de especializarse en vehículos utilitarios fue la correcta”, señaló.

Los números de Argentina y Brasil

En efecto, los números convalidan esta mirada. En el mercado argentino, Toyota Hilux, Peugeot 208, Fiat Cronos, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008 son los 7 modelos que están entre los diez más vendidos, combinados con Volkswagen Tera (6to) y Chevrolet Onix (9no), y con Ford Territory (4ta).

En el mercado brasileño, 14 de los 15 autos más vendidos son fabricados en plantas locales, incluso el BYD Dolphin Mini, que ocupa el 9no lugar, está ensamblado en Camaçari, en el Estado de Bahía. El mejor auto argentino es el Fiat Cronos en el puesto 30mo, el Peugeot 2008 está 50mo y el Peugeot 208 no está entre los 50 más vendidos.

Las pickup Toyota Hilux fabricadas en Argentina se convirtieron en el vehículo más vendido en Latinoamérica en 2025

En cambio, en la categoría de utilitarios, la pickup Toyota Hilux está tercera, la Ford Ranger quinta y la Fiat Titano en el puesto 13ro. La pickup Nissan Frontier, que hasta 2025 llegaba desde Argentina está en la transición hasta la llegada de la versión mexicana, pero estaba normalmente entre el puesto 12 y 15 al igual que el Renault Kangoo argentino. Hoy, circunstancialmente está 21ro, pero con poca distancia en cantidad de unidades con el puesto 15.

La clave es la especialización

“Si nos hubiéramos quedado con el camino de fabricar vehículos particulares, hubiera sido muy difícil entrar al mercado brasileño porque claramente en esa categoría la mayoría de los autos que se venden son los locales”, finalizó Sibilla.

En línea con esa misma idea, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, le dijo a Infobae este año en el Salón de Detroit, que “si nosotros estuviéramos fabricando SUV probablemente no podríamos sostener nuestra inversión en Argentina. El éxito está en Ranger, y por eso en 2027 incorporaremos las Ranger Híbrida Enchufable y la Ranger Tremor a la producción local”.

En ese plan de especialización de la industria automotriz están casi todas las marcas que producen autos en Argentina. Toyota y Ford ya están solidas con la fabricación de Hilux y Ranger, las dos camionetas medianas más vendidas en el mercado local pero también dos de las tres de mayor demanda en Latinoamérica en 2025. La camioneta mediana de Toyota, además, siendo el vehículo más vendido en la suma de los 19 países más relevantes de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

Stellantis empezó a fabricar pickups Fiat y Ram en Córdoba como símbolo del cambio de paradigma para la industria automotriz argentina

Stellantis incorporó la línea de Fiat Titano y Ram Dakota a la producción industrial del complejo de Ferreyra, Córdoba; Volkswagen está renovando completamente la pickup Amarok con la nueva generación que llegará en 2027 y que está destinada en más del 70% a los mercados de exportación, y Renault avanza con la pickup compacta Niágara Concept que empezará a producirse en serie en el mes de noviembre, también con un objetivo de mayor atención a los mercados externos.

Mientras el mercado local sostenga la producción nacional de autos particulares, este tipo de vehículos se podrá justificar. Stellantis tiene el contraste de Córdoba fabricando Cronos y las pickup con buenos resultados, pero Palomar reducida a un solo turno porque la demanda de Peugeot 2008 y 208 solo admite ese nivel de volumen de unidades por una cada vez menor exportación.

La otra planta es la de General Motors en Santa Fe, que actualmente produce solo el SUV Chevrolet Tracker, pero entre la alianza de GM con Hyundai para producir utilitarios en Sudamérica y la certeza de la necesidad de localizar un vehículo de esa categoría en Argentina, quizás en los próximos meses haya algún anuncio.