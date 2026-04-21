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El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El heredero del astro argentino dio detalles de cómo era su relación

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El hizo del Diez rememoró momentos de su infancia

En plena efervescencia judicial en torno a las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, su hijo, Diego Jr. eligió el espacio televisivo La Revuelta, transmitido por TVE, para compartir aspectos inéditos sobre su vínculo con el astro argentino y habló sobre Lionel Messi.

El propio Maradona Jr., fruto de una relación extramatrimonial y nacido en 1986 —año en que su padre ganó el Mundial y llevó al Napoli a su primer Scudetto—, relató que el Diez lo reconoció como hijo cuando él tenía 17 años. “Crecí sin tener contacto con el jugador, pero sí idolatrándolo”, afirmó durante su intervención.

La relación entre padre e hijo experimentó un giro fundamental cuando, ya con 29 años, lograron establecer contacto directo y fluido. “Nunca hablamos del pasado. No había razón. Queríamos armar un futuro y tener una buena relación, y lo logramos”, expresó Maradona Jr., quien definió a su padre como “el capitán de mis días más felices”.

“Mi madre nunca me mintió. Me dijo siempre que mi viejo era Maradona. Fuimos siempre con la verdad”, sumó el heredero de Pelusa.

El hijo del Diez dio detalles de cómo era su padre

Para el hijo de Maradona, el Diego sigue siendo “el ausente más presente”, una figura que el ámbito deportivo y su familia continúan recordando con intensidad desde su muerte, ocurrida en noviembre de 2020 a los 60 años.

Durante la emisión, Maradona Jr. abordó con honestidad las luces y sombras que marcaron la vida del célebre futbolista, enfatizando su capacidad para asumir errores: “Tuvo momentos difíciles, como todos los seres humanos, pero a mí lo que siempre me gustó y yo lo hablé con él es que se hizo cargo de eso. Cuando uno se equivoca, se equivoca y paga. Él pagó. No lastimó a nadie, lo lastimaron”, declaró, subrayando la complejidad de quien era considerado un ídolo en Argentina y Nápoles.

El hijo del Diez comparó a los astros argentinos

Por otro lado, contó cómo eran los momentos que compartía con el astro: “A veces, yo estaba en la mesa con él comiendo, comía, hacía así, digo: ‘Puta madre, estoy comiendo con Maradona’. O sea, con mi viejo, pero era Maradona”.

Además, reveló una anécdota sobre el tanto a Inglaterra en el Mundial 86: “Un día contó el Gol del Siglo. Lo estaba haciendo porque a mí me gustaba escucharlo. Y él dice: ‘No, viene el inglés y lo gambeteo, viene el otro, lo veo, cambio de velocidad’. Y termina. Y le digo: ‘Boludo, vos contaste el gol, un gol épico, el mejor gol de la historia del siglo, y parece que te estabas tomando un vaso de agua’”.

Por último, al hablar sobre el número 10 del Napoli, que fue retirado en homenaje al astro surgido de Argentinos Juniors, surgió la comparación con Lionel Messi.

“¿Cómo lo valoras? ¿Como tú, como heredero biológico de la leyenda, valoras al heredero futbolístico?“, fue consultado por el presentador. Y Diego Jr respondió rápidamente: “Mira, yo siempre digo que de los seres humanos, Messi es el uno. El otro no era un ser humano”.

El heredero del Diez reveló como el astro argentino narraba el recordado tanto a Inglaterra

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