El sueño ligero y su relación con la longevidad: cuándo deja de ser normal y pasa a ser un síntoma grave

El sueño ligero y fragmentado en los seniors es resultado de cambios neurobiológicos que afectan la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir se vuelve una experiencia diferente con el paso de los años. En la vejez, el sueño más ligero y fragmentado se convierte en una de las características predominantes del descanso nocturno. Aunque muchas personas lo atribuyen simplemente a la edad, los cambios en la arquitectura del sueño tienen bases neurobiológicas bien documentadas y consecuencias concretas sobre la calidad de vida.

Una de las principales causas de este fenómeno es la pérdida de estabilidad en el sistema cerebral que regula el sueño y la vigilia, según lo explica Elena Urrestarazu Bolumburu en un análisis en The Conversation. En cerebros jóvenes, este sistema funciona como un interruptor que alterna de manera eficiente entre estar despierto y dormir. Con el envejecimiento, algunas neuronas responsables de promover el sueño se pierden, lo que facilita que el cerebro cambie de estado con mayor facilidad. Esto produce un descanso más superficial y fragmentado, interrumpido por microdespertares o despertares más prolongados durante la noche.

El patrón fragmentado no solo responde a la biología. La Universidad de Harvard confirma que los adultos mayores tienden a experimentar despertares nocturnos más frecuentes y periodos más cortos de sueño profundo. Los ciclos de descanso, que en la adultez joven duran aproximadamente 90 minutos, tienden a acortarse y volverse menos estables en la vejez, lo que provoca que dormir sea cada vez menos reparador. Además, el ligero se vuelve más sensible a los estímulos externos, y esto contribuye a que las personas mayores se despierten más fácilmente ante ruidos o cambios de temperatura.

Este tipo de sueño fragmentado es considerado parte del proceso natural del envejecimiento en adultos mayores sanos y no implica un deterioro cognitivo. De acuerdo con Urrestarazu Bolomburu, los cambios en el reposo no deben interpretarse automáticamente como un síntoma de una enfermedad cerebral, aunque en algunos casos pueden ser una señal de alarma si aparecen junto con otras alteraciones cognitivas o funcionales.

La Universidad de Harvard confirma que los adultos mayores experimentan despertares nocturnos más frecuentes y menor sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno se debe principalmente a la pérdida de sincronía entre las regiones cerebrales que regulan el ciclo sueño-vigilia y a la debilitación de las señales que mantienen el sueño profundo. El resultado es un descanso menos continuo, con más interrupciones y una sensación persistente de sueño no reparador, incluso cuando el tiempo total en la cama parece suficiente.

¿Las personas mayores deben dormir menos?

Se trata de una creencia engañosa, ya que diversos estudios han demostrado que la necesidad de descansar menos no disminuye con la edad, aunque la capacidad de lograr un descanso profundo y continuo se ve afectada. De acuerdo con la especialista, el cerebro de los adultos mayores sigue requiriendo entre siete y nueve horas de sueño, pero mantenerlo sin interrupciones es cada vez más difícil.

Los cambios en el reloj biológico son claves en este proceso. El núcleo supraquiasmático, la estructura cerebral responsable de coordinar los ritmos circadianos, experimenta una reducción en la intensidad y precisión de sus señales con el paso de los años, explica un estudio. Este debilitamiento lleva a que las personas mayores tiendan a dormirse y despertarse más temprano, además de experimentar una mayor somnolencia diurna. La señal que indica cuándo dormir y cuándo estar despierto se vuelve menos clara, lo que provoca que el sueño nocturno sea más fragmentado y que la fatiga se acumule durante el día.

La reducción del sueño profundo N3 impacta la consolidación de la memoria y la restauración cerebral en la población envejecida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del sueño profundo, conocido como de ondas lentas, tiene consecuencias directas sobre la salud cerebral y general. Harvard detalla que, aunque se divide en varias fases, es justamente el sueño N3 (el más profundo y reparador) el que más disminuye con la edad. Esta fase ocurre principalmente al comienzo de la noche y depende de las regiones frontales del cerebro, que pierden grosor y conexiones con el envejecimiento. Las ondas lentas se debilitan, lo cual afecta la consolidación de la memoria y la restauración cerebral.

El Dr. Kapil Kumar Singhal, citado por Business Standard, explica que la disminución progresiva del sueño profundo eleva el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Además, la falta de un descanso reparador repercute en la regulación hormonal y en el sistema inmunitario, incrementando la susceptibilidad a enfermedades metabólicas y cardiovasculares. No obstante, la evidencia señala que el requerimiento de sueño para la recuperación física y mental se mantiene constante en todas las etapas de la vida.

Cómo distinguir las causas y cómo mejorar el sueño

El sueño alterado en la vejez puede ser mucho más que una consecuencia natural del envejecimiento. Identificar cuándo los problemas reflejan un proceso patológico o una enfermedad subyacente es fundamental para la salud y el bienestar de las personas mayores. Expertos subrayan la importancia de evaluar cuidadosamente los síntomas y de distinguir entre el sueño ligero propio de la edad y los signos de alerta que pueden indicar trastornos médicos o neurodegenerativos.

El insomnio y la fragmentación del sueño en la vejez pueden estar relacionados con enfermedades subyacentes como artritis, diabetes o apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Elena Urrestarazu Bolumburu, aunque es normal que el descanso se vuelva más superficial y fragmentado con la edad, ciertos cambios deben considerarse señales de advertencia. Entre ellos se encuentran la fragmentación marcada y progresiva del sueño con múltiples despertares prolongados, la sensación persistente de sueño no reparador pese a pasar suficiente tiempo en la cama, y la aparición repentina o el empeoramiento de la somnolencia diurna excesiva. La combinación de trastornos con dificultades recientes de memoria, atención o aprendizaje puede ser indicio de procesos neurodegenerativos en etapas iniciales.

El Dr. Kapil Kumar Singhal aclara que la falta de sueño profundo y los despertares frecuentes no siempre obedecen solo al envejecimiento. Casi la mitad de los casos de “insomnio relacionado con la edad” tienen causas subyacentes tratables, como artritis, medicamentos, enfermedades crónicas cardiovasculares o metabólicas, y trastornos respiratorios como la apnea del sueño. La inflamación crónica y los problemas metabólicos, como la diabetes, alteran las señales cerebrales del sueño y agravan la fragmentación nocturna.

Frente a estos riesgos, las recomendaciones se centran en intervenciones no farmacológicas. El ejercicio regular, la exposición a la luz solar matutina, la rutina de horarios consistentes y la terapia cognitivo-conductual han demostrado reducir los despertares nocturnos y mejorar la calidad del sueño entre un 50 y un 70%. El doctor Singhal enfatiza que la terapia hormonal puede ser útil en mujeres con síntomas vasomotores graves, pero siempre bajo supervisión médica. El uso de melatonina puede beneficiar a quienes presentan un déficit natural, aunque debe utilizarse con precaución y bajo indicación profesional.