Murió baleado un capitán del Ejército dominicano: hay dos detenidos

Muerte del capitán Oliver Ogando en Villa Altagracia: balas en Tierra Santa, dos detenidos y un arma a su nombre en la escena.

El capitán del Ejército Oliver Ogando murió la madrugada de este domingo en Villa Altagracia tras recibir heridas de bala en el sector Tierra Santa. Por el caso hay dos detenidos y una de las armas ocupadas aparece registrada como propiedad del oficial fallecido, según la Policía Nacional, caso que además, fue citado por la mayoría de medios locales.

La víctima fue identificada como Oliver Octavio Ogando Suero, capitán del Ejército de la República Dominicana, según la Policía Nacional. El hecho ocurrió en las proximidades de un centro de expendio de bebidas alcohólicas del sector Tierra Santa, en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

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El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que el incidente se registró alrededor de las 6:18. Ese medio señaló que Ogando Suero se encontraba compartiendo en el establecimiento conocido como La Cobertura cuando se produjo un intercambio de disparos por causas no esclarecidas.

Los arrestos y las armas ocupadas

Los detenidos fueron identificados como Luismi S. S., alias “el Ruso”, y José Luis A. L., conocido como “Trimbi”, señalados por las autoridades como presuntos responsables de la muerte del oficial, según la Policía Nacional. El arresto fue realizado por agentes policiales en coordinación con el Ministerio Público.

Dos sospechosos quedaron bajo custodia tras el tiroteo en Tierra Santa, cerca de un local de bebidas, mientras los investigadores revisan una pista inesperada ligada al propio oficial (cortesía ciudadana)

Entre los elementos ocupados figuran dos armas de fuego halladas a Sánchez Sánchez, de 20 años, y una de ellas aparece registrada como propiedad del oficial fallecido, de acuerdo con la Policía Nacional citada también por Diario Libre. Durante la inspección del vehículo de la víctima también fueron encontradas sus pertenencias personales, incluido dinero en efectivo.

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Noticias Telemicro,también informó sobre el arresto de esos dos hombres por su presunta vinculación con la muerte a tiros del capitán. Las investigaciones preliminares indican que a Luismi “le ocuparon dos armas de fuego y que una de ellas figura como propiedad del oficial fallecido”.

La Policía Nacional sostuvo que las circunstancias del caso continúan bajo investigación. El Nuevo Diario reportó que hasta ese momento las autoridades no habían establecido el origen del tiroteo ni las circunstancias que lo provocaron.

El pedido de una investigación

Tras el hecho, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos filial San Luis exigió a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los organismos investigativos de las Fuerzas Armadas una investigación exhaustiva para identificar y someter a los responsables, según El Nuevo Diario.

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Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron a dos hombres señalados como presuntos responsables de la muerte por heridas de bala del capitán del Ejército de la República Dominicana (ERD), Oliver Octavio Ogando Suero, en un hecho ocurrido la madrugada de este domingo en las proximidades de un centro de expendio de bebidas alcohólicas del sector Tierra Santa, municipio Villa Altagracia. Diego Pesqueira, vocero de la institución, brindó los detalles en las redes sociales oficiales.

El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la zona de San Luis, Santo Domingo Este, Diógenes Ozuna, reclamó además la intervención de la Procuraduría General de la República y del J-2 del Ministerio de Defensa, según El Nuevo Diario. En declaraciones recogidas por ese medio, planteó: “La Policía y el Ministerio Público están en la obligación de determinar la causa real que provocó la muerte de este oficial”.

Ozuna también expresó preocupación por los niveles de violencia registrados en el país y pidió fortalecer las acciones preventivas mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte del capitán, según El Nuevo Diario. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según la Policía Nacional citada por Diario Libre y por N Telemicro.

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