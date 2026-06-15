La historia de Manuel Gutiérrez, el periodista con parálisis motriz que entrevistó a Messi: “Me cambió radicalmente la vida”

Marcelo Tinelli habló con el joven venezolano que cumplió su sueño de hablar con La Pulga al aire de Infobae en Vivo

Manuel Gutiérrez es periodista y tiene parálisis motriz; sin embargo, esto no le impidió cumplir uno de sus sueños y entrevistar Lionel Messi en el Mundial 2026. El joven habló este domingo por la noche con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial y contó cómo fue ese momento. “Superó mis expectativas de él como ser humano”, reflexionó y aseguró que, desde entonces, su vida cambió “radicalmente”.

Antes de comenzar con su relato, Manuel agradeció la invitación de Tinelli a su programa y contó: “No podía creer que me hayas escrito, tengo un primo que es súper fanático tuyo”. Tras esto, el periodista narró su historia. Nació en Punto Fijo, “una ciudad muy pequeña de Venezula”, el 1 de abril de 1996. Ese mismo día pasó todo.

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“Venía perfectamente bien, pero hubo una negligencia médica al momento de mi nacimiento, lo que me causó una hipoxia cerebral, o sea, faltó oxígeno a mi cerebro. Lo que perjudicó únicamente la parte motriz, la parte de mi movilidad, la parte de mi equilibrio, de mi balance, de mi fuerza en, en las piernas, los brazos, y por eso es que no camino”, contó.

Manuel mencionó que creció viendo fútbol. “Obviamente, yo quería practicar y evidentemente era imposible y lo más cercano que yo pude estar del deporte y de ese sueño era ejerciendo esta hermosa profesión que me enamoró cuando la conocí”, recordó.

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Así también conectó con el capitán de la selección argentina. “Crecí viendo a Leo en el Barcelona, gritaba sus goles, me emocionaba, me alegraba. Pero la verdad jamás me imaginé que, desde Punto Fijo, Venezuela, algún día iba a poder tenerlo a Leo en frente”, dijo sobre su encuentro con La Pulga.

“Superó las expectativas que yo tenía de él como ser humano, que ya sabía que era una persona excepcional. Pero el contexto de la nota, Marcelo, en ese caos, gente empujánose, yo desde abajo, desde mi silla, todavía estoy intentando explicar cómo Leo me vio”, narró entre risas.

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El capitán de la selección argentina brindó una entrevista entre los hinchas al periodista venezolano y se volvió viral

En ese sentido, continuó con su relato al aclarar: “Me vio teniiendo un montón de personas al frente y yo apenas le vepía el ojo izquierdo a él”. “Yo le digo: ‘Leo, Leo, soy periodista’, porque estábamos en medio de una zona de hinchas y de fanáticos y yo quería que me diferenciara. Yo no quería una foto o un autógrafo, sino que quería hacerle una pregunta. Y apenas le dije así, levantó la cara e hizo contacto directo conmigo y automáticamente accedió”, sumó.

En ese momento, Gutiérrez le preguntó a Messi sobre cuándo decidió que participaría en este nuevo Mundial y el capitán respondió: “Fue algo que se fue dando y se fue dando natural, siempre supe que sería difícil esperar 4 años más, pero se fue dando natural”.

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“Ojalá que podamos tener un momento más calmado para agradecerle todo lo que ha generado, porque ha cambiado radicalmente mi, mi rutina y lo que yo tenía pensando de hacer en el Mundial”, reflexionó sobre la nota.

“Vos tenés un talento periodístico innato en vos, se te nota”, lo felicitó Tinelli. En este punto de la nota, Marcelo aprovechó la oportunidad para preguntarle a Manuel cuáles eran, en un principio, sus planes en el Mundial 2026.

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“Yo solamente, ya estaba contento por tener la credencial del Mundial, en mis redes está el video, contento, mostrando cómo la recogí. Jamás pensé que mi Instagram iba a tener el movimiento que tuvo, jamás pensé que me iban a llegar mensajes de Córdoba, de Mendoza. Un chico argentino se me acercó mientras estaba haciendo un vivo para pedirme una foto”, mencionó y agregó: “Nunca he ido a Argentina y quiero agradecer ese cariño tremendo de la gente de ese país, que me ha sobrepsado también”.

Con este programa, Tinelli volvió a conducir los domingos a la 21 horas, algo que no hacía desde hace 32 años. Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo.

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