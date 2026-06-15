La metamorfosis demográfica de América Latina: la población mayor duplicará a la infantil en 2037

La CEPAL señala que muchas personas mayores siguen trabajando por necesidad y que persisten el analfabetismo y la brecha digital, sobre todo entre mujeres rurales y mayores de 75 años.

En América Latina y el Caribe, el envejecimiento ya define una transformación demográfica y social: en 2022 la región tenía 88,6 millones de personas de 60 años y más, equivalentes al 13,4% de su población total, y esa proporción subirá a 16,5% en 2030, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Ese cambio, de acuerdo con la CEPAL en el informe Ageing in Latin America and the Caribbean: inclusion and rights of older persons, obliga a revisar sistemas de protección social, salud, cuidados, vivienda, empleo y acceso a derechos en una región que además arrastra desigualdades estructurales.

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La publicación de la CEPAL señala que en 2060 habrá 220 millones de personas de 60 años y más en la región, casi dos veces y media más que en 2022. Según el organismo, hacia 2037 la población mayor superará en número a niños y adolescentes, y para 2053 la región pasará a ser una "sociedad envejecida“, con el grupo de 60 años y más por encima de cualquier otro gran grupo etario.

El informe fue preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL como secretaría técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores. De acuerdo con la CEPAL, el documento sirve como aporte regional a la cuarta revisión y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, aprobado en 2002.

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La región envejece más rápido y con profundas brechas internas

Según la CEPAL, el envejecimiento regional se explica por una transición demográfica acelerada: la esperanza de vida al nacer pasó de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. El informe agrega que la pandemia recortó 2,9 años de esperanza de vida en 2021 respecto de 2019, aunque la proyección indica una recuperación hasta 77,2 años en 2030.

De acuerdo con el organismo, la fecundidad total regional bajó de 5,8 hijos por mujer en 1950 a 1,85 en 2022, por debajo del nivel de reemplazo. Esa caída, sumada al descenso de la mortalidad, modificó de forma radical la estructura etaria y ensanchó el peso relativo de la población mayor.

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La CEPAL advierte que el proceso no es homogéneo. En 2022, Uruguay ya tenía más de 20% de su población con 60 años o más, mientras Chile alcanzaría ese umbral en 2030. En el Caribe, territorios como Martinica, Puerto Rico, Guadalupe y Cuba mostraban niveles de envejecimiento aún más avanzados, según la misma fuente.

El contraste también aparece dentro de los países. Con datos censales de Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú, el informe muestra diferencias entre áreas urbanas y rurales, entre hombres y mujeres y entre población indígena y no indígena. Según la CEPAL, en todos los países analizados hay más mujeres que hombres entre las personas mayores, sobre todo en las edades más avanzadas, por la mayor supervivencia femenina.

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Derechos, leyes y protección institucional avanzaron, pero de forma desigual

De acuerdo con la CEPAL, en los últimos años crecieron las instituciones públicas dedicadas a las personas mayores y se consolidó un enfoque de derechos. El informe releva que en América Latina esas instituciones funcionan, según el país, bajo ministerios de desarrollo social, salud, mujeres, justicia o la presidencia.

El informe indica que 19 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes especiales sobre derechos de las personas mayores. Según la CEPAL, entre ellos figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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La publicación también destaca la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en 2015 en la Organización de los Estados Americanos. Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), citada por la CEPAL, hasta septiembre de 2022 habían ratificado o adherido Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay.

Para la CEPAL, ese instrumento fue decisivo para fortalecer marcos normativos nacionales, aunque persisten retos en la armonización legal, la capacitación de operadores de justicia y la efectiva aplicación territorial de los derechos.

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La CEPAL proyecta que la población mayor en América Latina y el Caribe llegará a 220 millones en 2060 y que la región será una sociedad envejecida en 2053.

Pensiones, empleo y educación exponen el peso de la desigualdad

Según la CEPAL, 73,9% de la población de 65 años y más en 13 países latinoamericanos recibía algún tipo de pensión en 2020: 54,2% contributiva y 24,9% no contributiva. Aun así, el informe advierte problemas de cobertura y suficiencia, agravados por la alta informalidad laboral regional.

De acuerdo con el estudio, en 14 países de América Latina el 40,1% de las personas de 65 años y más recibía pensiones inadecuadas o no recibía ninguna hacia 2020. La situación era peor entre las mujeres, con 42,8%, frente a 37,6% entre los hombres, según la misma fuente.

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La CEPAL informa además que 25 países y territorios de la región contaban con pensiones no contributivas en funcionamiento. Entre los programas citados aparecen la “Renta Dignidad” en Bolivia, el “Benefício de Prestação Continuada” en Brasil, la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” en México y “Pensión 65” en Perú.

En el mercado laboral, el informe subraya que muchas personas mayores siguen trabajando por necesidad. Según la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, en 2020 las personas de 60 años y más representaban 8,3% de la fuerza laboral de América Latina, y esa proporción llegaría a 15% en 2050. El documento agrega que las mujeres mayores enfrentan mayores dificultades: tienen más pensiones insuficientes y menores tasas de empleo que los hombres.

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En educación, la publicación indica que el analfabetismo entre personas de 60 años y más sigue siendo alto en varios países, sobre todo entre mujeres rurales. La CEPAL añade que la brecha digital también es profunda: en torno de 2018, solo 12,7% de las personas de 75 años y más usaban Internet en los países analizados en el informe regional citado.

El envejecimiento en América Latina y el Caribe alcanzó a 88,6 millones de personas de 60 años y más en 2022, equivalentes al 13,4% de la población regional.

Salud, cuidados y pandemia dejaron al descubierto déficits estructurales

Según la CEPAL, las enfermedades no transmisibles causaron 87,6% de las muertes entre la población de 55 años y más en 2019 en América Latina y el Caribe. El informe identifica como causas principales la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes mellitus y las enfermedades respiratorias crónicas.

La publicación también sostiene que el sistema de salud regional llegó a la pandemia con subfinanciamiento, segmentación y fragmentación. De acuerdo con la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud, esa debilidad afectó especialmente a las personas mayores, tanto por la mortalidad por COVID-19 como por la interrupción de servicios esenciales, controles y tratamientos.

El informe regional señala que 71% de las muertes por COVID-19 en 2021 en 19 países con datos disponibles correspondió a personas de 60 años y más. Añade que los hombres mayores concentraron una proporción más alta de fallecimientos que las mujeres mayores.

En materia de cuidados, la CEPAL afirma que la pandemia expuso con mayor crudeza la organización injusta del cuidado en la región. El documento recuerda que la mayor parte del cuidado de largo plazo sigue recayendo en los hogares y, dentro de ellos, en las mujeres, sin reconocimiento suficiente ni apoyo institucional.

Según la publicación, 13 países de América Latina y el Caribe mostraban entre 2017 y 2022 avances legislativos vinculados al cuidado de personas mayores y a la regulación del trabajo de cuidados. El informe destaca la creación o fortalecimiento de sistemas nacionales de cuidados en países como Uruguay, Costa Rica, Chile, Colombia y México, aunque con desarrollos todavía desiguales.