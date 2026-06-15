El video de Gaspi hablando sobre su muerte que se volvió viral: “Se te apaga la tele y te fuiste”

La reflexión del youtuber en una charla con Jordi Wild (Video: The wild project)

La muerte de Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro reactivó dos intervenciones públicas del creador argentino de 23 años sobre su propio final: una entrevista de 2025 en The Wild Project y un mensaje publicado en X en 2021, que sus seguidores volvieron a compartir tras darse a conocer el trágico fallecimiento este domingo.

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo en Brasil. La noticia se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde usuarios y otros creadores de contenido recuperaron fragmentos de sus declaraciones sobre la muerte.

PUBLICIDAD

El siniestro dejó seis personas muertas. Entre las víctimas estaban también el director argentino de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

“La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, reflexionó Gaspi sobre la muerte (The Wild Project)

En una entrevista concedida a principios de 2025 al streamer español Jordi Wild, Gaspi respondió qué creía que ocurría después de morir. “La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, dijo a ese canal de YuuTube, mientras fumaba. La conversación avanzó hacia una hipótesis sobre el más allá. Ante la pregunta de Wild sobre adónde iría “si existiera”, Gaspi contestó: “¿Yo? Al cielo”, dijo.

PUBLICIDAD

El conductor insistió con una referencia a su conducta con los demás. “¿Tú te vas al cielo? ¿Eres una buena persona con tu gente?”, le preguntó el entrevistador, y el influencer cerró con una respuesta breve: “Tipazo”.

Ese fragmento empezó a circular de nuevo en X después de que se conociera su muerte. El contraste entre aquella conversación y el accidente de este domingo impulsó su difusión entre seguidores del youtuber argentino.

PUBLICIDAD

El tweet de Gaspi que se convirtió en el espacio en el que su enorme comunidad le dedicó mensajes para despedirlo (X)

Cinco años antes del accidente, el popular youtuber ya había dejado una frase sobre su muerte en su cuenta de X. “Cuando yo me muera, ahí va a ser el verdadero: Corte”, escribió el 12 de marzo de 2021. La publicación volvió a cobrar visibilidad después del fallecimiento. Ese mensaje se transformó en una especie de santuario digital en el que los seguidores empezaron a dejar condolencias, pese a que el creador no usaba esa cuenta desde diciembre de 2023.

La palabra “corte” tenía un significado propio dentro de su universo de videos. En sus comienzos, Gaspi la utilizaba como código para marcar la transición entre una grabación y la siguiente: terminaba un segmento, gritaba “corte” y comenzaba otro.

PUBLICIDAD

La referencia reapareció ahora como una formulación anticipada de su final. En ese mensaje había identificado su muerte como el “verdadero corte”, una expresión que sus fanáticos asociaban desde hacía años con el inicio de su carrera.

Así fue la despedida del canal de streaming Blender a Gaspi (Instagram)

Gaspi se había convertido en una de las caras más reconocidas de YouTube y el streaming en Argentina por un humor irreverente y provocador. Sus videos se apoyaban en acercamientos espontáneos a desconocidos en las calles de Buenos Aires, con marcas de estilo como el saludo “buenass” y su voz grave.

PUBLICIDAD

En 2022 recibió el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards. En 2025 también había protagonizado un regreso de alta exposición con el documental La vuelta de Gaspi. Ese mismo año sumó visibilidad internacional con su participación en La Velada del Año V, el evento de boxeo para creadores de contenido organizado en España por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

La reacción a su muerte se extendió dentro y fuera de Argentina. Miles de personas lo despidieron en redes sociales y decenas de creadores de contenido como La Cobra, Coscu e Ibai Llanos le dedicaron publicaciones de despedida; también hubo mensajes de Mario Pergolini y Migue Granados, que lo describieron como un joven talentoso con un gran futuro.

PUBLICIDAD