Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Néstor en Bloque cerró la primera semana de Infobae Mundial con un show de cumbia en el estudio de Miami (Video: Infobae Mundial)

Néstor en Bloque cerró con cumbia y palmas la primera semana de Infobae Mundial desde el estudio que Marcelo Tinelli conduce en Miami, en una noche que arrancó con el dolor por la muerte de Gaspi y terminó con el público entero bailando al ritmo de Mi único amor y Una calle nos separa. Fue el broche de un domingo que lo tuvo todo: emoción, humor y, al final, la música que más le gusta al conductor.

El cantante llegó al set con su keytar al hombro y con la energía intacta. Antes de arrancar, dejó en claro que no venía a cumplir un trámite. “Vine a hacer presencia acá, a compartir con ustedes”, dijo con la simpleza que lo caracteriza. Tinelli, que lo recibió con aplausos y vítores del estudio, no ocultó el afecto: “En Argentina te amamos, en todo el mundo, en toda América te amamos. Realmente es un capo, es un groso, de verdad”.

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El cierre con Una calle nos separa incluyó una estrofa dedicada a San Lorenzo en un programa que combina entretenimiento y análisis del Mundial

La primera canción fue “Mi único amor”. El cantante arrancó con la pista, pero el momento más recordado llegó cuando la levantó sin red: el silbido, la pausa y la cumbia a pleno volumen. El público respondió de inmediato con palmas. “¡Subime la pista, maestro!”, gritó Néstor en el punto más alto del tema, y el estudio explotó.

Para el cierre, Tinelli anunció la segunda canción con toda la ceremonia del caso: “Cerramos con ‘Una calle nos separa’ con el amigo Néstor en Bloque. Groso cantante argentino de cumbia argentina, bien de la que nos gusta a todos”. Y ahí fue cuando el show tomó otra dimensión. Néstor metió la letra, el ritmo y, en el medio, una estrofa dedicada a San Lorenzo: “Y San Loren, hoy te vinimos a ver, hoy no podes perder, te vamos a alentar. La banda del ciclón, quiere salir campeón, la vuelta quiere dar...”. El guiño futbolero en pleno Mundial cayó perfecto en un programa que combina entretenimiento y análisis del torneo.

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Néstor en Bloque interpretó Mi único amor y desató la respuesta del público con palmas en el estudio de Infobae Mundial (Video: Infobae Mundial)

La noche había arrancado con un tono muy distinto. Antes de cualquier chiste o presentación, Tinelli dedicó los primeros minutos del programa a despedir a Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que murió ese mismo día en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, junto al director Lucas Vignale y al cantante estadounidense Oliver Tree. “Este programa va dedicado para la familia de Gaspi”, dijo el conductor frente a cámara. Y agregó algo que lo golpeó de manera personal: “A mí me hacía reír mucho. Sinceramente, me hacía reír mucho. No lo conocía, pero decía yo siempre: ese chico, si hoy estuviéramos al aire, tranquilamente podría haber estado en Videomatch”.

El equipo también habló. Toto Bordieri dijo que conocía a Gaspi desde hacía años y lo definió como “una demostración más de que la vida es efímera”. Yiyo Garcilazo fue el que mejor resumió el estado de ánimo de la comunidad del streaming: “Era disruptivo, Marce. Con un estilo único y se animaba a hacer cosas que otros no”. La propuesta del equipo fue hacer el programa con humor, como hubiera querido Gaspi. “Era un tipo que se tomaba todo para la joda. Tremendo”, cerró Yiyo.

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La actuación en el estudio que conduce Marcelo Tinelli incluyó una interpretación con keytar y dos temas, con palmas del público y un guiño a San Lorenzo

En el medio de esa noche cargada, también pasó Fátima Flórez, que llegó sin aviso directo desde un ensayo en el Muchachos Fan Fest, imitó a Shakira a capella con la canción oficial del Mundial y cerró con una Yanina Latorre que arrancó carcajadas en todo el estudio. La emisión del domingo tiene para Tinelli un peso simbólico adicional: es la primera vez en 32 años que el conductor ocupa la pantalla de ese día a las 21, el mismo horario en que se consagró con Ritmo de la noche entre 1991 y 1994.

Al final, cuando Néstor en Bloque bajó del escenario, Tinelli le agradeció con palabras que resumieron el espíritu de la semana: “Un lujo que hayas venido cerrando esta semana. Es la primera semana. Estamos muy contentos acá”. El cantante, que aclaró que no podrá estar en ningún partido por compromisos de trabajo, mandó un saludo a su familia desde el estudio y cerró con lo que todos querían escuchar: “Vamos la selección, que tenemos que ganar”.

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Infobae Mundial con Marcelo Tinelli y un gran equipo se emite lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas en el canal de YouTube de Infobae.