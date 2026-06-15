Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

El presidente francés Emmanuel Macron, acompañado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS)

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron este lunes su disposición a levantar sanciones contra Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el acuerdo negociado con la República Islámica “ya está completo” y autorizó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense en la región.

En una declaración conjunta difundida pocas horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Évian, Francia, los cuatro países europeos consideraron “vital” que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo se implemente de manera rápida e integral. Asimismo, reiteraron su rechazo a que Teherán acceda a armamento nuclear.

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“Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear”, señalaron Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Los gobiernos también manifestaron su voluntad de colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para avanzar en ese objetivo.

La declaración subrayó además la importancia de consolidar el proceso diplomático abierto tras el entendimiento entre Washington y Teherán. “Es vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo”, indicaron los cuatro países europeos.

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“Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear”, señalaron Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (REUTERS)

Otro de los puntos destacados del documento fue la situación del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio energético mundial. Berlín, París, Londres y Roma calificaron como “esencial” la reapertura urgente del paso marítimo con libertad de navegación “incondicional y sin restricciones”, al considerar que constituye un elemento clave para la seguridad y la estabilidad regional.

En ese contexto, los gobiernos europeos expresaron su disposición a contribuir a la protección de la navegación comercial mediante una misión “estrictamente defensiva e independiente”, destinada a resguardar el transporte marítimo y realizar operaciones de desminado en caso de ser necesario.

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Los cuatro países describieron la actual coyuntura como un momento “crucial” para restablecer la estabilidad en Medio Oriente y contribuir a la estabilización de la economía mundial. Por ese motivo, recibieron “con gran satisfacción” el anuncio del acuerdo y felicitaron a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a los actores involucrados en la mediación diplomática.

La declaración también destacó el papel desempeñado por varios países de la región. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia agradecieron los esfuerzos de mediación realizados por Pakistán, Catar y otros interlocutores que participaron en las negociaciones que condujeron al entendimiento entre Washington y Teherán.

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Los cuatro países describieron la actual coyuntura como un momento “crucial” para restablecer la estabilidad en Medio Oriente y contribuir a la estabilización de la economía mundial (REUTERS)

Además, los cuatro gobiernos afirmaron que trabajarán estrechamente con Estados Unidos, Irán y sus socios regionales para aprovechar la oportunidad diplomática abierta por el acuerdo. Según señalaron, el objetivo consiste en mantener el impulso de las conversaciones y alcanzar una solución negociada y duradera para las tensiones regionales.

El comunicado concluyó con una reafirmación del respaldo europeo a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial del Líbano, así como a la necesidad de consolidar un alto el fuego sólido y sostenible en ese país.

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(Con información de EFE)