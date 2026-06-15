Fátima Florez sorprendió a Tinelli en Infobae Mundial: el divertido momento imitando a Shakira y Yanina Latorre

Fátima Florez sorprendió en Infobae Mundial con una visita relámpago al programa que Marcelo Tinelli conduce desde Miami por el Mundial 2026 (Video: Infobae en Vivo)

Fátima Flórez se robó la noche en el estudio de Infobae Mundial con una visita relámpago que nadie tenía en agenda. La imitadora argentina apareció entre aplausos y vítores del público en el estudio que Marcelo Tinelli conduce desde Miami en el marco del Mundial 2026, directo desde un ensayo en un Fan Fest, y con la valija lista para volar al día siguiente a Kansas City.

La emisión de los domingos tiene para Marcelo un peso simbólico: es la primera vez en 32 años que Tinelli vuelve a ocupar la pantalla de este día a las 21, el mismo horario en que supo consagrarse con Ritmo de la noche, el programa que condujo entre 1991 y 1994 y que lo convirtió en la gran estrella de la televisión argentina.

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La visita de Fátima fue una sorpresa total, incluso para el propio conductor. Fue su productor, Opy Morales, quien le avisó que Flórez estaba en el estudio. “¡Está Fátima acá!”, contó Tinelli al aire, sin ocultar la alegría. Ella, por su parte, dejó en claro que la parada no estaba en el itinerario. “La verdad que no estaba en nuestros planes”, admitió. Llegó con apenas 36 horas en Miami encima, directo de un ensayo y una prueba de sonido en el Fan Fest, y se escapó para cumplir con su amigo de tantos años.

La imitadora argentina llegó a Infobae Mundial directo desde un ensayo y una prueba de sonido de Muchachos Fan Fest en Miami

El Muchachos Fan Fest que la tuvo como protagonista esa noche funcionó en Sagamore Hotel South Beach, en el centro de Miami. Los Fan Fest son uno de los epicentros de la fiesta mundialista en suelo norteamericano, con pantallas gigantes, shows en vivo y muchas sorpresas. Flórez fue parte del cartel artístico de uno de aquellos espacios, con actuaciones que la tienen recorriendo distintas ciudades de los Estados Unidos durante el torneo.

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El encuentro entre los dos viejos cómplices de la televisión argentina derivó rápido en show. Tinelli le pidió un poco de Shakira y Flórez no se hizo rogar. Sin música, a capella y con la sala entera como testigo, arrancó con la voz y los movimientos de la cantante. “Esto es un a capella, especialmente para mi amigo Marcelo, que nos conocemos de tantos años”, lanzó imitando a la colombiana antes de entonar “Dai dai”, la canción oficial del Mundial. El estudio explotó en aplausos.

Fátima Florez improvisó una imitación de Shakira a capella en Infobae Mundial y cantó “Dai dai”, la canción oficial del Mundial

Pero la noche no terminó ahí. Antes de despedirse, la humorista se mandó con otro personaje: Yanina Latorre. La imitación llegó sin aviso, con el tono inconfundible y las frases de la panelista. “La única que labura soy yo, amor Latower. Sí, fuiste el mejor, el número uno, pero ahora la que factura es mamita, amor”, dijo con la voz y el ritmo de Latorre, arrancando las carcajadas de Tinelli y del equipo.

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La visita también dejó lugar para el balance profesional. Flórez contó que las puertas en Estados Unidos se le abrieron con fuerza y que trabaja de manera constante en ese mercado, aunque siempre con regreso a Argentina. Confirmó que el 31 de octubre vuelve al Teatro Ópera de la calle Corrientes, a pedido del público, y que antes de eso tiene fechas en Paraguay (24 y 25 de julio en Asunción) y paradas por San Juan y Mendoza. “Estoy trabajando mucho acá en Estados Unidos. Se están abriendo mucho las puertas”, dijo la imitadora, que al momento de la visita ya tenía un viaje a Nueva York en agenda, donde también le surgió un compromiso artístico.

Tinelli, que conduce Infobae Mundial desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas junto a Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo, arrancó el ciclo el pasado miércoles 10 de junio. El programa combina análisis del torneo, entrevistas y la participación de invitados del mundo del deporte, la música y el espectáculo. La visita de Flórez fue, hasta ahora, uno de los momentos más festejados de la transmisión.

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Infobae Mundial con Marcelo Tinelli y un gran equipo se emite lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas en el canal de YouTube de Infobae.