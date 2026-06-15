Mundo

EN VIVO | El precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz

El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,6% y se ubicó en 80,16 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte bajó un 4,1% hasta 83,77 dólares por barril

Guardar
Google icon
Pakistán ofició como mediador clave entre Estados Unidos e Irán
Pakistán ofició como mediador clave entre Estados Unidos e Irán

Después de mucha expectativa, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el domingo que Estados Unidos e Irán llegaron a un “acuerdo de paz” que detiene de inmediato todas las operaciones militares en Medio Oriente, incluido el Líbano.

De acuerdo a lo detallado por Sharif, la firma del pacto tendrá lugar en Ginebra el próximo 19 de junio.

“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X el mandatario pakistaní, mediador clave entre Washington y Teherán.

Apenas minutos después, el presidente Donald Trump anunció que el acuerdo negociado con Irán “ya está completo” y ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.

En las próximas horas el presidente norteamericano viajará a Francia para participar del G7, en Evián, por lo que hay expectativa por su posible presencia el viernes en Suiza para ser él quien firme acuerdo.

A continuación, la cobertura minuto a minuto de la nueva coyuntura en Medio Oriente:

En pocas líneas:

07:11 hsHoy

JD Vance calificó el acuerdo como “una victoria muy, muy importante”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó el acuerdo alcanzado con Irán como “un momento importante” para su país durante una entrevista emitida en el programa The Big Weekend Show de Fox News Channel. Según el funcionario, el entendimiento permitirá poner fin al conflicto y abrir una nueva etapa para Medio Oriente.

Esto pondrá fin a la guerra”, afirmó Vance. El vicepresidente agregó que el acuerdo podría contribuir a estabilizar una región que describió como “un desastre total durante toda mi vida”.

Vance sostuvo además que el objetivo del presidente Donald Trump era “eliminar por completo la amenaza nuclear de Irán. Eso ya está hecho”. También señaló que Oriente Medio tiene ahora la posibilidad de construir una nueva era de prosperidad que podría beneficiar al pueblo estadounidense. “Es una victoria importantísima. Y todo sucedió porque el presidente se mantuvo firme”, concluyó.

06:54 hsHoy

Alemania exigió que Irán deje de representar una amenaza tras el acuerdo con Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, afirmó este lunes que Irán ya no debe representar una amenaza tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos. El funcionario también señaló que podría reforzarse la participación europea en la Operación Aspides, la misión militar de la Unión Europea creada en respuesta a los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra el transporte marítimo internacional.

Antes de reunirse con sus homólogos europeos en Luxemburgo, Wadephul sostuvo que el estrecho de Ormuz debe recuperar plenamente la normalidad para la navegación internacional después del acuerdo anunciado entre Washington y Teherán.

Debe quedar claro que el estrecho de Ormuz está nuevamente abierto a la navegación, sin restricción alguna y sin posibilidad de aplicar derechos de aduana ni cargos similares”, declaró Wadephul. El ministro insistió en que Irán no debe representar una amenaza y vinculó esa expectativa con la seguridad de una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial.

06:11 hsHoy

La Unión Europea celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y apuesta por una paz duradera

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (REUTERS)
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (REUTERS)

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, celebró este lunes el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y afirmó que la Unión Europea está dispuesta a contribuir a una estrategia orientada a lograr una “paz duradera”.

Costa expresó su respaldo al entendimiento a través de un mensaje publicado en la red social X. El dirigente europeo se refirió al acuerdo como una oportunidad para avanzar hacia la estabilidad en la región tras el conflicto.

Espero con interés el fin de esta costosa guerra y el pleno restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, escribió Costa. El presidente del Consejo Europeo también señaló que la Unión Europea está preparada para contribuir a una estrategia que permita alcanzar una “paz duradera”.

05:36 hsHoy

Pakistán confirmó que Ginebra será la sede de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar (REUTERS)

Pakistán confirmó que la ciudad suiza de Ginebra será la sede de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán prevista para el 19 de junio. La información fue difundida por el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, a través de un mensaje publicado en la red social X.

Esperamos con interés la ceremonia formal de firma el 19 de junio en Ginebra”, escribió el canciller, al referirse al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán. Dar calificó el entendimiento como un avance “significativo” en el escenario internacional.

El ministro sostuvo que el acuerdo “proporciona la confianza y la estabilidad tan necesarias para los mercados mundiales y la economía global, en particular para los países en desarrollo, que son los más vulnerables a la inestabilidad regional”. Además, expresó su agradecimiento a Arabia Saudita, Qatar y Turquía por el “apoyo y sinceros esfuerzos” brindados durante el proceso.

04:40 hsHoy

Líderes mundiales respaldaron el acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán y pidieron avanzar hacia una paz duradera

Desde la ONU hasta gobiernos de Europa y América Latina, se subrayó que el desafío ahora es convertir el entendimiento en medidas verificables y sostenidas

Pakistán ofició como mediador clave entre EEUU e Irán (REUTERS/Waseem Khan)
Pakistán ofició como mediador clave entre EEUU e Irán (REUTERS/Waseem Khan)

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que establece un alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, provocó una rápida reacción de respaldo por parte de líderes internacionales, que coincidieron en señalarlo como un paso clave para reducir la tensión en Medio Oriente y avanzar hacia una salida diplomática del conflicto.

Leer la nota completa
04:02 hsHoy

Los precios del petróleo se desploman tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El petróleo registró fuertes caídas este lunes: el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,6% y se ubicó en 80,16 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte bajó un 4,1% hasta 83,77 dólares por barril.

03:09 hsHoy

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Los cuatro países consideraron “vital” que las negociaciones detalladas entre Washington y Teherán concluyan con éxito y que el pacto se implemente de manera rápida e integral, al tiempo que reiteraron que la República Islámica “jamás debe hacerse con un arma nuclear”

El presidente francés Emmanuel Macron, acompañado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS)
El presidente francés Emmanuel Macron, acompañado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS)

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron este lunes su disposición a levantar sanciones contra Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el acuerdo negociado con la República Islámica “ya está completo” y autorizó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense en la región.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Acuerdo EEUU-IránEstados UnidosIránPakistánÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas noticias

Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como principal tema de discusión

La cumbre comienza apenas horas después del anuncio del pacto entre Washington y Teherán. El presidente francés, Emmanuel Macron, anticipó “el objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura duradera de Ormuz y, por supuesto, la conclusión de un acuerdo sobre las actividades nucleares y balísticas en Irán”

Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como principal tema de discusión

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Los cuatro países consideraron “vital” que las negociaciones detalladas entre Washington y Teherán concluyan con éxito y que el pacto se implemente de manera rápida e integral, al tiempo que reiteraron que la República Islámica “jamás debe hacerse con un arma nuclear”

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de la Dormición en Kiev: al menos 9 muertos

El complejo monástico de Kyiv-Pechersk Lavra, considerado uno de los principales centros espirituales del cristianismo ortodoxo en Ucrania, sufrió daños significativos y un incendio de gran magnitud como consecuencia de los ataques, según informó el jefe de la Administración Militar, Tymur Tkachenko. El funcionario acusó a Moscú de atacar deliberadamente “el corazón de uno de los mayores santuarios cristianos”

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de la Dormición en Kiev: al menos 9 muertos

El régimen de Irán dijo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin “inmediatamente” a la guerra en Medio Oriente

Tras el anuncio de Pakistán, la República Islámica confirmó que el texto del memorando de entendimiento ha sido completado y que la firma oficial tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en Suiza

El régimen de Irán dijo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin “inmediatamente” a la guerra en Medio Oriente

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: cinco rescatistas murieron en Kharkiv mientras combatían un incendio

Un segundo bombardeo ruso golpeó el mismo punto cuando los equipos de emergencia ya trabajaban sobre el terreno, una táctica conocida como “doble golpe” que Moscú emplea de forma sistemática desde el inicio de la invasión a gran escala

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: cinco rescatistas murieron en Kharkiv mientras combatían un incendio

ÚLTIMAS NOTICIAS

Milei no le suelta la mano a Adorni, el encuentro reservado de Karina y Bullrich y el gesto que esperaban los aliados

Milei no le suelta la mano a Adorni, el encuentro reservado de Karina y Bullrich y el gesto que esperaban los aliados

Un suicidio, un funeral que se volvió protesta y una logia secreta en el poder: la Reforma Universitaria que cambió a la Argentina

De Rerum Novarum a Magnifica Humanitas: un Papa para cada época

“¡No molestes! ¡Metete en tus cosas!”: la advertencia que un capitán desoyó y la trama detrás de la peor tragedia naval de los EEUU

Los expertos advierten del dramático abandono y la vulneración de derechos que sufren muchos mayores en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Miedo a gobernar respetando la ley es un estigma del socialismo del siglo 21 en gobiernos democráticos de Latinoamérica

Miedo a gobernar respetando la ley es un estigma del socialismo del siglo 21 en gobiernos democráticos de Latinoamérica

La desnutrición crónica infantil: la batalla que América Latina no puede postergar

Hay momentos de definición

Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como principal tema de discusión

Milly Alcock revela que la capa de ‘Supergirl’ se hizo con la misma tela que de la Christopher Reeve: “Se encontraron 16 metros y ahora la llevo yo”

DEPORTES

A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 y cómo verlo en vivo

A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 y cómo verlo en vivo

Quiénes son los 40 colaboradores silenciosos del seleccionado campeón del mundo

Cómo es Fort Lauderdale, la “Venecia de América” que Lionel Messi eligió para vivir en los Estados Unidos

La increíble historia detrás del artículo 3D que compró la AFA por la lesión que sufrió Dibu Martínez en su dedo: “Ojalá lo ayude a estar mejor”

La historia de Manuel Gutiérrez, el periodista con parálisis motriz que entrevistó a Messi: “Me cambió radicalmente la vida”