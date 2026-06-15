EN VIVO | El precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz

Después de mucha expectativa, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el domingo que Estados Unidos e Irán llegaron a un “acuerdo de paz” que detiene de inmediato todas las operaciones militares en Medio Oriente, incluido el Líbano.
De acuerdo a lo detallado por Sharif, la firma del pacto tendrá lugar en Ginebra el próximo 19 de junio.
“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X el mandatario pakistaní, mediador clave entre Washington y Teherán.
Apenas minutos después, el presidente Donald Trump anunció que el acuerdo negociado con Irán “ya está completo” y ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.
En las próximas horas el presidente norteamericano viajará a Francia para participar del G7, en Evián, por lo que hay expectativa por su posible presencia el viernes en Suiza para ser él quien firme acuerdo.
A continuación, la cobertura minuto a minuto de la nueva coyuntura en Medio Oriente:
En pocas líneas:
JD Vance calificó el acuerdo como “una victoria muy, muy importante”
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó el acuerdo alcanzado con Irán como “un momento importante” para su país durante una entrevista emitida en el programa The Big Weekend Show de Fox News Channel. Según el funcionario, el entendimiento permitirá poner fin al conflicto y abrir una nueva etapa para Medio Oriente.
“Esto pondrá fin a la guerra”, afirmó Vance. El vicepresidente agregó que el acuerdo podría contribuir a estabilizar una región que describió como “un desastre total durante toda mi vida”.
Vance sostuvo además que el objetivo del presidente Donald Trump era “eliminar por completo la amenaza nuclear de Irán. Eso ya está hecho”. También señaló que Oriente Medio tiene ahora la posibilidad de construir una nueva era de prosperidad que podría beneficiar al pueblo estadounidense. “Es una victoria importantísima. Y todo sucedió porque el presidente se mantuvo firme”, concluyó.
Alemania exigió que Irán deje de representar una amenaza tras el acuerdo con Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, afirmó este lunes que Irán ya no debe representar una amenaza tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos. El funcionario también señaló que podría reforzarse la participación europea en la Operación Aspides, la misión militar de la Unión Europea creada en respuesta a los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra el transporte marítimo internacional.
Antes de reunirse con sus homólogos europeos en Luxemburgo, Wadephul sostuvo que el estrecho de Ormuz debe recuperar plenamente la normalidad para la navegación internacional después del acuerdo anunciado entre Washington y Teherán.
“Debe quedar claro que el estrecho de Ormuz está nuevamente abierto a la navegación, sin restricción alguna y sin posibilidad de aplicar derechos de aduana ni cargos similares”, declaró Wadephul. El ministro insistió en que Irán no debe representar una amenaza y vinculó esa expectativa con la seguridad de una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial.
La Unión Europea celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y apuesta por una paz duradera
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, celebró este lunes el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y afirmó que la Unión Europea está dispuesta a contribuir a una estrategia orientada a lograr una “paz duradera”.
Costa expresó su respaldo al entendimiento a través de un mensaje publicado en la red social X. El dirigente europeo se refirió al acuerdo como una oportunidad para avanzar hacia la estabilidad en la región tras el conflicto.
“Espero con interés el fin de esta costosa guerra y el pleno restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, escribió Costa. El presidente del Consejo Europeo también señaló que la Unión Europea está preparada para contribuir a una estrategia que permita alcanzar una “paz duradera”.
Pakistán confirmó que Ginebra será la sede de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán
Pakistán confirmó que la ciudad suiza de Ginebra será la sede de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán prevista para el 19 de junio. La información fue difundida por el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, a través de un mensaje publicado en la red social X.
“Esperamos con interés la ceremonia formal de firma el 19 de junio en Ginebra”, escribió el canciller, al referirse al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán. Dar calificó el entendimiento como un avance “significativo” en el escenario internacional.
El ministro sostuvo que el acuerdo “proporciona la confianza y la estabilidad tan necesarias para los mercados mundiales y la economía global, en particular para los países en desarrollo, que son los más vulnerables a la inestabilidad regional”. Además, expresó su agradecimiento a Arabia Saudita, Qatar y Turquía por el “apoyo y sinceros esfuerzos” brindados durante el proceso.
El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que establece un alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, provocó una rápida reacción de respaldo por parte de líderes internacionales, que coincidieron en señalarlo como un paso clave para reducir la tensión en Medio Oriente y avanzar hacia una salida diplomática del conflicto.
Los precios del petróleo se desploman tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán
El petróleo registró fuertes caídas este lunes: el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,6% y se ubicó en 80,16 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte bajó un 4,1% hasta 83,77 dólares por barril.
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron este lunes su disposición a levantar sanciones contra Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el acuerdo negociado con la República Islámica “ya está completo” y autorizó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense en la región.