EN VIVO | El precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz

Pakistán ofició como mediador clave entre Estados Unidos e Irán

Después de mucha expectativa, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el domingo que Estados Unidos e Irán llegaron a un “acuerdo de paz” que detiene de inmediato todas las operaciones militares en Medio Oriente, incluido el Líbano.

De acuerdo a lo detallado por Sharif, la firma del pacto tendrá lugar en Ginebra el próximo 19 de junio.

“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X el mandatario pakistaní, mediador clave entre Washington y Teherán.

Apenas minutos después, el presidente Donald Trump anunció que el acuerdo negociado con Irán “ya está completo” y ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.

En las próximas horas el presidente norteamericano viajará a Francia para participar del G7, en Evián, por lo que hay expectativa por su posible presencia el viernes en Suiza para ser él quien firme acuerdo.