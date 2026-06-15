Quiénes son los 40 colaboradores silenciosos del seleccionado campeón del mundo

Dibu Martínez mostró el asado que prepararon Diego Iacovone y Antonia Farías para 81 personas

(Desde Estados Unidos) Un asado para ¡81 personas! Eso fue lo que prepararon el último sábado Diego Iacovone y Antonia Farías, los dos cocineros que el seleccionado argentino trajo a Estados Unidos, mientras en Kansas City una feroz tormenta de lluvia y viento parecía querer arrasar con todo lo que se le interpusiera. No son los únicos colaboradores silenciosos que tienen los campeones del mundo: hay otros 38 que -a su manera- también ayudan para que las cuestiones del día a día sean más llevaderas y para que los temas extra futbolísticos fluyan sin inconvenientes.

“Tengo al mejor fisio”, les dijo el Dibu Martínez este sábado a los periodistas que observaban el entrenamiento en el Compass Minerals, el espectacular complejo deportivo del Sporting Kansas City, donde Argentina realiza su puesta a punto para el debut mundialista de este martes ante Argelia. Sonriente, el arquero lo dijo mientras abrazaba a Pablo Capuchetti, uno de los fisioterapeutas del seleccionado, quien siguió de cerca su recuperación de la pequeña fractura que el marplatense sufrió en el dedo anular de su mano derecha en la previa de la final de la Europa League que su equipo, el Aston Villa, le ganó 3 a 0 al Friburgo, en Estambul.

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Capuchetti es uno de los integrantes del departamento médico del seleccionado que lidera Daniel Martínez, el jefe de un grupo de ocho personas en el que también están los fisioterapeutas Luis García, Walter Insaurralde, Emilio Pitavino y David Ravellino, y los médicos Juan Bernasconi y Matías Muglia. Marcelo D’Andrea, más conocido como Daddy, es bastante más que el masajista del plantel: lleva más de 25 trabajando para la AFA y tiene una relación muy estrecha con los futbolistas.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto a Diego Iacovone uno de los cocineros de la Selección

A cargo de la nutrida delegación está el presidente de la AFA, Claudio Tapia, siempre acompañado por los dirigentes Jorge Miadosqui (presidente de San Martín de San Juan y Secretario de Selecciones Nacionales), Luciano Nakis (presidente de Deportivo Armenio, candidato a presidente de Independiente en las elecciones que se realizarán en diciembre próximo y prosecretario de la AFA), Fernando Isla Casares (expresidente de Estudiantes de Buenos Aires y hoy en Protocolo y Ceremonial de la AFA) y Matías Tapia, uno de los hijos de Chiqui y además presidente de Barracas Central.

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Siempre cerca de los dirigentes está Ricardo Gortari, gerente de Sports Marketing de Adidas y ex rugbier del Club Atlético San Isidro (CASI). Gortari tiene además una muy buena relación con Lionel Messi, el principal embajador mundial de la marca de las tres tiras. En representación de Adidas también está Ignacio Valy, integrante del departamento de Sports Marketing.

El plantel argentino recibió la visita de la Mona Jiménez

Fiel ladero de Messi, al punto de que es poco menos que la sombra del mejor futbolista del mundo, el español Pepe Costa acompaña una vez más a la delegación argentina. Costa, de 65 años, es un exfutbolista al que Messi conoce de sus tiempos dorados en el Barcelona: el español se encargaba de resolver las necesidades extra futbolísticas de los integrantes del plantel (le decían “el conseguidor”). Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las personas de mayor confianza del capitán argentino, al punto de que también lo acompañó en su paso por Paris Saint Germain y ahora también en Inter Miami. Costa jugaba de marcador central y surgió de La Masía, la famosa cantera del Barcelona. Jugó en el Murcia, el Sabadell, el FC Andorra, el Palamós y el Salamanca, entre otros clubes españoles.

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Así como Antonia Farías y Diego Iacovone preparan todas las comidas en base a las indicaciones de Lucía Spenna, la nutricionista del seleccionado, el encargado de recorrer las mesas para que no falte nada es Patricio Ausber, el único mozo que tiene la delegación.

Martín Tocalli junto al Dibu Martínez en la Selección (@martintocalli)

Martín Tocalli es el entrenador de arqueros principal del seleccionado e integrante de la mesa chica del cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni y que también integran sus tres ayudantes de campo -Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel-, el preparador físico, Luis Martín, y el videoanalista, Matías Manna. Junto a Tocalli están siempre dos entrenadores de arqueros de perfil bajo pero no menos importantes para la puesta a punto del Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Ellos son Fernando Escobar (trabajó en River y en el seleccionado argentino Sub-20) y Kike Yamashita (argentino, su paso saliente anteriormente fue junto al cuerpo técnico de Ariel Holan en Independiente).

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El plantel tiene otro preparador físico que responde a Scaloni y a Luis Martín: Juan Martín Tamone, exfutbolista y “exprofe” de la Reserva de Estudiantes de La Plata.

Mario Di Stéfano, el histórico utilero de la AFA que ya lleva más de 26 años trabajando con los distintos seleccionados argentinos, está aquí junto a un equipo que realiza el trabajo acaso más esforzado de todos: Damián Simonelli, Jonatan Laferrara, Alejandro Gómez y Alejandro Heredia (también cumple tareas de Logística). Ellos trasladan todos los elementos para realizar los entrenamientos: desde la vestimenta y los botines de los futbolistas, hasta las pelotas, conos y demás útiles necesarios para realizar las prácticas.

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Mario De Stéfano, el histórico utilero de la Selección junto a Lionel Messi tras el título logrado en Qatar

Los miles de “me gusta” que reciben las fotos que publica la AFA en sus redes sociales tienen un responsable principal: Gustavo Tato Pagano, el fotógrafo que incluso supo protagonizar alguna publicidad televisiva junto a los campeones del mundo. No es el único: también capta muy buenas instantáneas y videos Gonzalo López, el otro fotógrafo que tiene el seleccionado.

El departamento de prensa, encabezado por Nicolás Novello y también integrado por Cristian Claverie, Federico Loiacono y Franco Holek, se encarga de producir los informes diarios para el sitio web de la AFA y de coordinar y monitorear las atenciones a la prensa, ya sea en los entrenamientos a puertas abiertas como en las conferencias de prensa de Scaloni y las zonas mixtas los días de partido.

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Aquí también están los dos empleados que tienen a su cargo las tareas administrativas de la AFA -Alberto Pernas y Daniel Cabrera-, el peluquero de la delegación, Daniel Albornoz, los dos integrantes del departamento de Seguridad de la AFA, Matías Ferreyra y Fernando Silva, y el responsable del área de Sistemas, Federico Cuedo.

Todos ellos son los que empujan casi siempre en silencio y desde atrás. Los que intentan brindar soluciones desde donde les toque para que después, ya en la cancha, Messi y compañía solo se tengan que encargar de lo que tan bien saben hacer: jugar al fútbol como campeones del mundo.

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