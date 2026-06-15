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Cómo es Fort Lauderdale, la “Venecia de América” que Lionel Messi eligió para vivir en los Estados Unidos

El crack argentino se instaló allí desde su llegada a Inter Miami, hace tres años. Los detalles

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Fort Lauderdale Lionel Messi
Fort Lauderdale, conocida como la "Venecia de América"

Estados Unidos es uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo, junto a México y Canadá, pero también es el lugar en el que Lionel Messi vive junto a su familia desde su llegada al Inter Miami, en julio de 2023, tras su salida del PSG francés.

Fort Lauderdale Lionel Messi
Una embarcación y palmeras, una postal de Fort Lauderdale

Y siendo más precisos, el lugar elegido por el crack argentino para vivir es Fort Lauderdale, una de las ciudades más grandes de Miami, Florida, conocida también como la “Venecia de América”, por su amplia red de canales navegables, que hacen recordar a la histórica ciudad italiana. El paisaje de los canales que serpentean la ciudad lo completan las palmeras y mansiones que los bordean. Se trata de una ciudad elegida para vivir por varios famosos, empresarios y celebridades. En cuanto a la familia Messi, reside en una propiedad ubicada en el exclusivo barrio de Bay Colony, una urbanización cerrada que cuenta con seguridad las 24 horas.

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Fort Lauderdale Lionel Messi
Muchas casas de Fort Lauderdale pertenecieron o pertenecen a empresarios, celebridades y dueños de grandes yates

Las casas de Bay Colony poseen acceso directo al mar y están cerca de restaurantes, comercios y escuelas. En el caso de Messi, la elección estuvo vinculada además con la cercanía con el estadio del Inter Miami, del que lo separan tan solo 15 minutos en auto. Y otro factor, no menor, es que, si bien sigue siendo Messi, es “otro Messi”, que puede desarrollar una vida más tranquila y hacer cosas tan simples como ir de compras, algo que sería imposible en otros lugares. Todos recordamos que en sus primeros meses en Miami, se viralizaron en un par de oportunidades imágenes de Leo y Antonela Roccuzzo con sus hijos comprando en el supermercado como cualquier vecino.

Messi supermercado miami
Messi y su familia comprando en el supermercado

Uno de los lugares más turísticos y exclusivos de Fort Lauderdale es Las Olas, un boulevard arbolado de más de un kilómetro y medio que conecta con el centro. En su recorrido ofrece tiendas, restaurantes al aire libre, cafés e incluso galerías de arte. En Las Olas Boulevard no podían faltar las marcas argentinas y, entre otras, hay un restaurante llamado Bariloche, mientras que muy cerca de allí, en Marinas Village, una heladería de argentinos, Quore Gelato, ofrece productos bautizados con referencias a Messi y la Scaloneta.

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Fort Lauderdale Lionel Messi
Quore Gelato ofrece gustos con nombres alusivos a Lionel Messi y la selección argentina

Para quienes quieran saber cómo era la vieja Florida, muchos años antes de la modernidad y los edificios lujosos, pueden visitar la Bonnet House Museum & Gardens, una mansión histórica de los años 20 del siglo pasado, rodeada de jardines tropicales y arte, ubicada a pocos minutos de Las Olas. También Stranahan House, el edificio más antiguo de Fort Lauderdale, fundado en 1901.

Fort Lauderdale Lionel Messi
En las playas muchos eligen llevar sus parrillas para pasar el día

Otro atractivo de la “Venecia americana” está en sus playas, donde los fines de semana suelen llenarse con muchas personas que pasan el día preparando su propia barbecue. También debe destacarse la vida nocturna, en la que sobresalen los bares de rock. El más famoso de los bares de Fort Lauderdale Beach es Elbo Room, que abrió sus puertas en 1938, y es conocido por su música en vivo.

Fort Lauderdale Lionel Messi
En la zona hay varios negocios argentinos

Otro punto destacado es Bahia Mar Marina, uno de los puertos más famosos de la ciudad y sede histórica del Fort Lauderdale International Boat Show. Es reconocido además por ser un escenario clásico que aparece en películas y programas de televisión vinculados a la náutica.

Fort Lauderdale Lionel Messi
Las playas de Fort Lauderdale

Por estos días mundialistas empiezan a verse cada vez a más argentinos, que aprovechan, entre otra cosas, la mencionada combinación de playa y parrilla, como también la movida nocturna que ofrece la ciudad que Messi eligió para vivir desde que cerró su llegada al Inter Miami, hace ya tres años.

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