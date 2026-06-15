Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial para despedir a Gaspi: “Podría haber estado en Videomatch”

Marcelo Tinelli despidió a Gaspi en la apertura de Infobae Mundial y dedicó el programa a la familia del youtuber argentino (Video: Infobae en Vivo)

Marcelo Tinelli arrancó el programa de Infobae Mundial del domingo desde Miami con la voz cargada y sin rodeos. Antes de cualquier chiste o presentación, dedicó los primeros minutos del aire a despedir a Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que murió ese mismo día en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, junto al director Lucas Vignale y al cantante estadounidense Oliver Tree, entre otras víctimas fatales. La noticia lo había golpeado de cerca en más de un sentido: Gaspi era alguien a quien seguía con admiración desde hacía tiempo, y Vignale era un amigo cercano de su hijo.

“Este programa va dedicado para la familia de Gaspi”, dijo Tinelli frente a cámara, con la misma franqueza con la que suele hablar cuando algo lo afecta de verdad. Y fue específico sobre lo que le generaba el youtuber: “A mí me hacía reír mucho. Sinceramente, me hacía reír mucho. No lo conocía, pero decía yo siempre: ese chico, si hoy estuviéramos al aire, tranquilamente podría haber estado en Videomatch“. La comparación no fue casual. Para Tinelli, Gaspi representaba el humor de calle, disruptivo y sin filtros, que había sido la marca de su programa más emblemático.

PUBLICIDAD

Tinelli afirmó que Gaspi podía haber estado en VideoMatch por su estilo de humor callejero y disruptivo

La noticia lo encontró disfrutando el día en Miami, preparando el programa, cuando llegó el mensaje. “Fue para mí, la verdad, algo muy fuerte”, reconoció. Y agregó que el impacto no fue solo personal sino colectivo: “Lo que le pasa al mundo hoy de la comunicación, sobre todo digital, quedó convulsionado con esta noticia”.

A su lado estaban Toto Bordieri, Santi Grizas y Jerónimo “Yiyo” Garcilazo, los tres parte del equipo del programa. Bordieri fue el primero en tomar la palabra: “Yo lo conocí hace muchísimos años a Gaspi. Es una demostración más de que la vida es efímera, de que todo está y no al mismo tiempo”. Grizas contó que cuando llegó la noticia, él y Toto estuvieron cerca de tres horas sin poder creerlo. “Che, ¿es posta? ¿Es mentira?”, se preguntaban, por el contexto de las fake news que circulan a cada rato. Hasta que los mensajes de WhatsApp confirmaron lo peor. “Helado”, resumió.

PUBLICIDAD

Yiyo Garcilazo fue el que puso en palabras lo que muchos en el mundo del streaming sentían ese domingo. “Era disruptivo, Marce. Con un estilo único y se animaba a hacer cosas que otros no”, dijo sobre el youtuber. Y agregó algo que también resonó: “Hay una comunidad del streaming que nosotros estamos formando parte hoy, y hay que darle lugar a alguien que de verdad queremos mucho. Hoy la comunidad está más unida que nunca”. La propuesta del equipo fue hacer el programa con humor, como hubiera querido Gaspi. “Era un tipo que se tomaba todo para la joda. Tremendo”, cerró Yiyo.

Tinelli también recordó a Lucas Vignale, amigo de su hijo Francisco, quien murió en el accidente y había estrenado su primer largometraje en el Festival de Berlín 2026

Tinelli también se detuvo en Lucas Vignale, el otro argentino fallecido en el accidente. Lo describió como “un talento espectacular” y reveló el vínculo que lo unía a él de manera más directa: Vignale era amigo cercano de su hijo Francisco. “Sentía además lo que le había pasado a mi hijo y su amistad con Lucas, que la verdad que me pareció un día muy fuerte”, dijo, con la voz entrecortada. Vignale tenía 28 años y había estrenado El tren fluvial, su primer largometraje, en el Festival de Berlín 2026, además de presentarlo en Nueva York y en el BAFICI. Su estreno en Argentina estaba previsto para octubre.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Según confirmó Infobae con autoridades brasileñas, el choque entre dos aeronaves dejó seis víctimas fatales. Una de ellas cayó dentro del estacionamiento de un complejo comercial y el impacto provocó un incendio que destruyó cerca de veinte automóviles eléctricos. Los rescatistas localizaron cinco cuerpos en el primer helicóptero y el sexto, a unos cien metros, en el segundo aparato.

Gaspi tenía 23 años y más de 2,8 millones de seguidores en Instagram. Comenzó su carrera en las plataformas a los 17 años con videos callejeros que lo hicieron conocido por su característico saludo: “Buenas”. En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards. En 2024 participó de la “Velada del Año V” de Ibai Llanos en España, donde cayó por nocaut técnico ante el español Perxitaa en el primer asalto. Fue justamente a través de esas apariciones con Ibai que Tinelli empezó a seguirlo más de cerca.

PUBLICIDAD