El ejercicio físico que transforma la vida de los adultos mayores de 65, según la ciencia

Investigadores detectaron avances en la capacidad de reacción y en escalas especializadas tras ejercicios guiados con barras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a las caídas como la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales en adultos mayores. En respuesta a este problema, un estudio experimental publicado por la revista científica Journal of Physical Therapy presentó evidencia sobre la eficacia de los ejercicios con barras de equilibrio para mejorar la estabilidad y disminuir el riesgo de caídas en personas mayores de 65 años.

Según los autores del estudio, tras un programa de entrenamiento de cuatro semanas, los participantes registraron mejoras en la capacidad de reacción y en los indicadores de equilibrio evaluados mediante escalas especializadas.

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El deterioro del equilibrio y la importancia de una intervención específica

La investigación sostiene que los paseos mejoran la circulación, pero no activan de forma directa los sistemas de estabilidad postural (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 65 años, el sistema de equilibrio experimenta un deterioro progresivo. La OMS señala que el equilibrio depende de la interacción de tres sistemas: visual, vestibular (oído interno) y propioceptivo (receptores articulares). El envejecimiento afecta a estos sistemas, lo que ralentiza la coordinación y disminuye la capacidad de reacción frente a situaciones de desequilibrio.

El estudio publicado en el Journal of Physical Therapy Clinical Practice incluyó a 30 personas mayores, quienes siguieron un protocolo de ejercicios estáticos y dinámicos, tanto sobre barras de equilibrio como en superficies controladas. Los resultados revelaron que, tras cuatro semanas de práctica regular, la puntuación en la escala Berg Balance Scale aumentó de manera significativa, lo que refleja una mayor estabilidad y una reducción en el riesgo de caídas.

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Los autores concluyeron que la calidad de vida de los adultos mayores puede mejorar con rutinas de ejercicios orientadas al equilibrio, una afirmación alineada con las recomendaciones vigentes de la OMS.

Caminar no es suficiente: el valor añadido de las barras de equilibrio

Aunque caminar sigue siendo uno de los hábitos más recomendados para la salud de los adultos mayores, el estudio científico mencionado confirma que esta actividad no es suficiente para trabajar el equilibrio de forma específica. La actividad, mejora la circulación y la musculatura, pero no estimula los sistemas responsables de la estabilidad postural de manera directa.

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El protocolo analizado en la investigación consistió en ejercicios con barras de equilibrio, que permiten trabajar el control corporal con seguridad. El apoyo constante de la barra da confianza y reduce el riesgo de caída durante el entrenamiento. Las rutinas incluyeron caminar hacia adelante y atrás sobre la barra, desplazarse sobre puntas o talones y elevar una pierna usando la barra como apoyo. Estas actividades están diseñadas para reforzar la propiocepción y la coordinación entre los sistemas visual, vestibular y propioceptivo.

El protocolo incluyó caminar hacia adelante y atrás, desplazarse en puntas o talones y elevar una pierna con apoyo, movimientos que refuerzan el control corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluyó que “tanto los ejercicios estáticos como los dinámicos produjeron mejoras en la estabilidad general y en la reducción del riesgo de caídas”, una evidencia relevante para la prevención de lesiones en adultos mayores.

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Ejercicios recomendados y aplicación práctica

De acuerdo con el ensayo publicado, las barras de equilibrio permiten una progresión gradual en la dificultad de los ejercicios, adaptándose a las capacidades individuales. Entre las actividades más eficaces se encuentran caminar sobre la barra con los brazos extendidos, realizar movimientos sobre los talones o las puntas de los pies y practicar la elevación de una pierna con la ayuda de la barra.

El trabajo también recomienda incluir ejercicios de rotación, como avanzar, girar y continuar en sentido opuesto, para potenciar la coordinación entre el sistema vestibular y el propioceptivo. Esta combinación es la que más se deteriora con la edad y la que más influye en el riesgo de caídas.

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Según los especialistas, estas rutinas deben realizarse bajo supervisión profesional, sobre todo durante las primeras sesiones, para garantizar una ejecución segura y adecuada a las necesidades de cada persona.