Mantener fuerza muscular es clave para la longevidad femenina: cómo lograrlo

Pruebas de prensión manual y levantarse de la silla predicen la supervivencia en mujeres mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza muscular predice longevidad femenina en mujeres mayores de 60 años, incluso si no cumplen la recomendación semanal de ejercicio aeróbico, según un nuevo estudio de la Universidad de Buffalo difundido por Fox News.

Las mujeres de entre 63 y 99 años con mayor fortaleza muscular presentaron un riesgo significativamente menor de muerte durante ocho años, sin importar la cantidad de ejercicio aeróbico realizado.

La fuerza muscular es relevante en mujeres mayores porque se relaciona directamente con la posibilidad de vivir más años y mantener funcionalidad independiente. Según los investigadores, mantener niveles adecuados de fuerza permite enfrentar mejor el envejecimiento y reduce el riesgo de mortalidad temprana.

El estudio, liderado por Michael LaMonte, profesor de epidemiología y salud ambiental, incluyó a más de 5.000 mujeres seguidas por ocho años.

El desarrollo muscular favorece la independencia y calidad de vida en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evaluar la fuerza, el equipo realizó pruebas de prensión manual y de levantarse y sentarse de una silla sin asistencia, habituales en la valoración clínica de adultos mayores. Los resultados, publicados en JAMA Network Open, revelaron que quienes obtuvieron mejores resultados en estas pruebas vivieron más tiempo, independientemente del tiempo dedicado a caminar o ejercitarse de modo aeróbico.

De acuerdo con los resultados publicados en JAMA Network Open, los datos revelan que, por cada 7 kilogramos adicionales de fuerza en el test de prensión manual, el riesgo de mortalidad se redujo en promedio un 12%. En las pruebas de levantarse de la silla, pasar del tiempo más lento al más rápido en intervalos de seis segundos se asoció con una disminución del 4% en el riesgo de muerte.

El vínculo entre fuerza muscular y longevidad se mantuvo incluso tras ajustar por otros factores como la actividad física, el comportamiento sedentario, la velocidad al caminar y marcadores inflamatorios. Estos hallazgos consolidan la fuerza muscular como un indicador independiente de supervivencia en mujeres mayores, más allá de la masa corporal o la cantidad de ejercicio aeróbico realizado.

LaMonte declaró a Fox News que “la fortaleza muscular se asocia con tasas de mortalidad significativamente más bajas, incluso considerando el nivel de actividad, el sedentarismo, la velocidad al caminar y marcadores sanguíneos”. El estudio permitió aislar el efecto de la fuerza sobre la supervivencia al ajustar otras variables, como el ritmo al caminar y los niveles de proteína C reactiva.

Mujeres de 63 a 99 años con mayor fortaleza presentan menor riesgo de mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fortalecer la fuerza muscular en mujeres mayores

Las pautas federales en Estados Unidos recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica, pero el trabajo subraya que la fortaleza muscular sigue siendo decisiva aunque no se logre ese objetivo. LaMonte resaltó en Fox News que lo fundamental es moverse más y permanecer menos tiempo sentadas.

No es necesario concurrir a un gimnasio para desarrollar la musculatura. Los ejercicios con peso corporal, bandas elásticas, mancuernas ligeras o productos domésticos como latas sirven para trabajar los principales músculos.

La doctora Mary Claire Haver, mencionada por el medio citado, aconseja incorporar movimientos funcionales varias veces por semana, centrando la atención en actividades cotidianas que fortalezcan la musculatura.

Las recomendaciones actuales plantean realizar ejercicios de resistencia una o dos veces por semana, implicando la mayor cantidad de músculos posible. Esta estrategia accesible contribuye a mantener una vida independiente y de calidad durante el envejecimiento.

Los beneficios de fortalecer músculos superan las recomendaciones de actividad aeróbica semanal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del estudio y áreas para futuras investigaciones

El equipo investigador advierte que el análisis se enfocó únicamente en mujeres mayores. Por lo tanto, no se dispone de información sobre si el desarrollo de fuerza a edades previas podría potenciar ese efecto protector en el largo plazo.

LaMonte reconoció, según Fox News, que “no pudimos entender cómo la fuerza y la mortalidad se relacionan en edades más jóvenes” e indicó la necesidad de investigar el impacto de adquirir fuerza muscular antes de los 60 años sobre la longevidad.

El interés en estrategias para conservar independencia en la vejez lleva a que se soliciten nuevas investigaciones en el área. Mientras tanto, expertos citados por el medio insisten en que el movimiento regular y la fortaleza muscular siguen siendo fundamentales para el bienestar de las mujeres mayores de 60 años.

Al final, la capacidad de levantarse, caminar y mantenerse activa cada día resulta clave para preservar la autonomía y la salud en el envejecimiento.