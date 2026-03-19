Generación Silver

Cómo desacelerar el envejecimiento de la mente con un simple plan alimenticio: qué comidas priorizar y cuáles evitar

La Universidad de Harvard reveló cuál es la dieta que favorece a la salud cerebral

Guardar
La dieta MIND de Harvard
La dieta MIND de Harvard combina lo mejor de la dieta mediterránea y la dieta DASH para proteger la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de envejecimiento es una realidad biológica que afecta a todas las personas a medida que transcurren los años. Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta una serie de cambios que impactan tanto en el funcionamiento físico como en las capacidades mentales. Entre los efectos más notorios se encuentran la disminución de la masa muscular, la pérdida de elasticidad en los tejidos, la ralentización del metabolismo y, especialmente, el deterioro progresivo de la función cerebral. Este fenómeno puede presentarse en distintos grados y suele manifestarse a partir de la mediana edad, intensificándose a medida que se avanza hacia la vejez.

A nivel cerebral, se traduce frecuentemente en una reducción paulatina de la materia gris y una expansión de los ventrículos, cambios estructurales que se asocian con la pérdida de memoria, dificultad en la toma de decisiones y una mayor predisposición a enfermedades como la demencia y el Alzheimer. Frente a este panorama, investigadores y centros de salud de todo el mundo han buscado estrategias para retrasar estos efectos y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

En este contexto, la Universidad de Harvard ha desarrollado un plan alimentario específico orientado a la protección de la salud cerebral. Este enfoque dietético, conocido como dieta MIND, se basa en la investigación sobre el impacto de la alimentación en la longevidad y la función cognitiva, y promete convertirse en una herramienta clave para quienes desean preservar sus capacidades mentales durante más tiempo.

Qué es la dieta MIND para proteger la salud cerebral

Desarrollada a partir de investigaciones lideradas por la Universidad de Harvard y el Centro Médico de la Universidad Rush, surge como una respuesta a la preocupación creciente por el deterioro cognitivo asociado con la edad. Este plan alimentario combina los elementos más beneficiosos de la dieta mediterránea y la dieta DASH, enfocándose en la prevención y el retraso de enfermedades neurodegenerativas.

La dieta MIND prioriza alimentos
La dieta MIND prioriza alimentos vegetales y limita grasas saturadas y trans para preservar la función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo central es “preservar la función cognitiva”, según la revisión realizada por la casa de estudios, priorizando alimentos de origen vegetal y limitando aquellos ricos en grasas saturadas y trans. La doctora Martha Clare Morris, pionera en este enfoque, explicó que fue diseñada para “identificar alimentos y nutrientes, junto con tamaños de porción diarios, relacionados con la protección contra la demencia y el deterioro cognitivo”.

Los expertos destacan que la dieta MIND “incluye alimentos ricos en ciertas vitaminas, carotenoides y flavonoides que se cree que protegen el cerebro al reducir el estrés oxidativo y la inflamación”. Esta selección de nutrientes busca generar un efecto protector tanto directo sobre el tejido cerebral como indirecto, al mejorar la salud cardiovascular.

Los fundamentos se sostienen en estudios observacionales y ensayos clínicos. “Los efectos sobre la cognición mostraron mayores efectos que la dieta mediterránea o la dieta DASH por separado”, afirma Harvard en su análisis. La evidencia sugiere que la adherencia rigurosa a este patrón alimentario se asocia con una “tasa de deterioro cognitivo significativamente más lenta” y un menor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, incluso tras ajustar por factores como antecedentes familiares, condiciones cardiovasculares y hábitos de vida.

Estudios de la Universidad de
Estudios de la Universidad de Harvard muestran que seguir la dieta MIND se asocia a una pérdida de materia gris hasta un 20% más lenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacaron que permite adaptaciones, pero advierte que no incluye “planes de comidas rígidos”, lo que puede presentar desafíos para quienes no están acostumbrados a planificar su alimentación. No obstante, la propuesta es clara en su propósito: orientar a las personas hacia un patrón dietético que prioriza la salud cerebral como objetivo principal.

Los estudios recientes han señalado que puede ralentizar el envejecimiento estructural del cerebro. Un análisis, publicado en la revista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry en marzo de 2026, examinó a más de 1.600 adultos durante 12 años, encontrando que quienes seguían de cerca la dieta MIND presentaban una pérdida más lenta de materia gris y una dilatación menos acelerada de los ventrículos cerebrales.

En concreto, cada aumento de tres puntos en la adherencia al plan alimentario se asoció con una reducción del 20% en la pérdida de materia gris, lo que equivale a retrasar el envejecimiento cerebral en 2,5 años. Además, se observó que el desarrollo de los ventrículos disminuía un 8% en los participantes más adherentes, equivalente a un año menos de envejecimiento cerebral.

El consumo habitual de bayas,
El consumo habitual de bayas, pescados y aceite de oliva en la dieta MIND ayuda a reducir el envejecimiento estructural del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos recomendados y restringidos en la dieta MIND

La dieta MIND posee directrices claras sobre los alimentos que deben priorizarse y los que se recomienda limitar de manera estricta. A continuación, los principales componentes agrupados según su impacto en la salud cerebral, basados en los hallazgos de los estudios de Harvard y los datos recientes analizados por expertos:

Alimentos recomendados (consumo frecuente)

  • Cereales integrales: tres o más porciones diarias, ya que es una fuente clave de fibra y energía sostenida.
  • Verduras (excepto de hoja verde): una o más porciones al día por su beneficio en el apoyo a la protección general del cerebro.
  • Verduras de hoja verde: seis o más raciones semanales. Se relacionan con una menor pérdida de materia gris.
  • Frutas secas: Más de cinco raciones semanales. Proveen antioxidantes y grasas saludables.
  • Legumbres (frijoles): cuatro o más comidas a la semana gracias a que son fuente de proteínas vegetales y fibra.
  • Bayas: dos o más porciones a la semana. Harvard y un experto citado por CNN las destacan por su riqueza en antioxidantes; asociadas con una tasa más lenta de agrandamiento ventricular.
  • Aves de corral: dos o más comidas semanales. Son vinculadas a una ralentización de la disminución de la materia gris y del agrandamiento de los ventrículos.
  • Pescado: uno o más comidas a la semana ya que favorece la salud cognitiva y cardiovascular.
  • Aceite de oliva: principal grasa agregada ya que es rico en compuestos antiinflamatorios.
Un estudio en adultos durante
Un estudio en adultos durante 12 años confirma que la adherencia a la dieta MIND puede retrasar el envejecimiento cerebral hasta 2,5 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos a restringir (consumo limitado)

  • Dulces y tortas: recomiendan consumir menos de cinco raciones a la semana por su asociación con el envejecimiento cerebral más rápido y el deterioro del hipocampo.
  • Comida frita y rápida: expertos aconsejan limitarla a una porción semanal. Se relacionan con un mayor deterioro cerebral.
  • Carne roja (vacuno, cerdo, cordero): la ración es de cuatro o menos semanales debido al alto contenido de grasas saturadas.
  • Queso: la ración debe ser menor a una cada siete días. Si bien tiene efectos protectores, Harvard indica que el plan alimenticio limita su consumo.

Temas Relacionados

DietaHarvardEnvejecimientoAlzheimerSaludSalud cerebralNewsroom BUEgeneracion-silver

Últimas Noticias

La experiencia de un turismo a ritmo pausado en Escocia resulta cada vez más atractiva para el turismo senior

Explorar ciudades y rincones rurales propicia nuevas formas de conexión con la identidad local sin recurrir a los viajes convencionales

La experiencia de un turismo

Generación +50 y Generación Z: ¿más parecidos que diferentes?

Una encuesta realizada en ambas franjas etarias mostró prioridades y valores compartidos aunque también una marcada diferencia en la percepción que tienen unos de otros, siendo la mirada de los mayores sobre los jóvenes más severa que a la inversa

Generación +50 y Generación Z:

Jubilación médica y prohibición de ejercer: experiencia acumulada, debate ético generacional y las grietas del sistema previsional

Médicos forjados durante décadas enfrentan el límite impuesto al ejercer tras jubilarse. Los argumentos legales, sociales y económicos colisionan en una discusión que trasciende lo administrativo

Jubilación médica y prohibición de

La dieta del hombre más longevo de Estados Unidos a los 111 años: los tres alimentos que recomienda

Luis Cano, nacido en 1914, aseguró que la constancia en la elección de ingredientes específicos fue clave para gozar de una vida larga y activa, sin antecedentes de tabaquismo ni consumo de alcohol

La dieta del hombre más

Aprender a nadar a los 60: “Saldé una deuda de más de medio siglo”

En primera persona, la experiencia de dejar atrás años de vergüenza, reiniciar un mecanismo oxidado, vencer los pensamientos contradictorios y superar, en la madurez, un tropezón de la infancia

Aprender a nadar a los
DEPORTES
El día que Brian Sarmiento

El día que Brian Sarmiento coqueteó con el Real Madrid: “Fue un click muy grande, me mató”

Cuándo se espera que Edinson Cavani vuelva a jugar en Boca Juniors: lleva a cabo un tratamiento para el dolor

La lluvia frenó el inicio del Masters 1000 de Miami Open: los 50 partidos que se jugarán hoy, con cuatro argentinos en cancha

“Soy el máximo responsable”: la fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami de la Concachampions

A pesar del gol N° 900 de Messi, Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

TELESHOW
Cristina Alberó habla de Doradas,

Cristina Alberó habla de Doradas, la obra de Muscari escrita con IA: “Cuando escucho la risa del público, grito gol”

Complot en Gran Hermano: la dura sanción que recibieron los participantes tras ser descubiertos

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección dejaron de seguir a Emilia Mernes: “La detestan”

La operación del periodista del tránsito Ernesto Arriaga para cumplir un gran sueño: “Lo llevo en el alma”

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron en Gran Hermano: show, fiesta y una indirecta a Emilia Mernes y Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Indonesia firmaron

Estados Unidos e Indonesia firmaron un acuerdo para fortalecer su cooperación comercial en combustibles fósiles y minerales críticos

El Ejército ucraniano destruyó una fábrica de aviones militares y una planta de reparación de Rusia

La primera ministra de Japón se reúne con Trump en Washington tras rechazar su pedido de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz

EN VIVO: El Ejército de Israel detectó una nueva ola de ataques con misiles desde Irán

Líderes de la UE se reúnen en Bruselas para destrabar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania bloqueado por Hungría