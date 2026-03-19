Cómo desacelerar el envejecimiento de la mente con un simple plan alimenticio: qué comidas priorizar y cuáles evitar

La dieta MIND de Harvard combina lo mejor de la dieta mediterránea y la dieta DASH para proteger la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de envejecimiento es una realidad biológica que afecta a todas las personas a medida que transcurren los años. Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta una serie de cambios que impactan tanto en el funcionamiento físico como en las capacidades mentales. Entre los efectos más notorios se encuentran la disminución de la masa muscular, la pérdida de elasticidad en los tejidos, la ralentización del metabolismo y, especialmente, el deterioro progresivo de la función cerebral. Este fenómeno puede presentarse en distintos grados y suele manifestarse a partir de la mediana edad, intensificándose a medida que se avanza hacia la vejez.

A nivel cerebral, se traduce frecuentemente en una reducción paulatina de la materia gris y una expansión de los ventrículos, cambios estructurales que se asocian con la pérdida de memoria, dificultad en la toma de decisiones y una mayor predisposición a enfermedades como la demencia y el Alzheimer. Frente a este panorama, investigadores y centros de salud de todo el mundo han buscado estrategias para retrasar estos efectos y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

En este contexto, la Universidad de Harvard ha desarrollado un plan alimentario específico orientado a la protección de la salud cerebral. Este enfoque dietético, conocido como dieta MIND, se basa en la investigación sobre el impacto de la alimentación en la longevidad y la función cognitiva, y promete convertirse en una herramienta clave para quienes desean preservar sus capacidades mentales durante más tiempo.

Qué es la dieta MIND para proteger la salud cerebral

Desarrollada a partir de investigaciones lideradas por la Universidad de Harvard y el Centro Médico de la Universidad Rush, surge como una respuesta a la preocupación creciente por el deterioro cognitivo asociado con la edad. Este plan alimentario combina los elementos más beneficiosos de la dieta mediterránea y la dieta DASH, enfocándose en la prevención y el retraso de enfermedades neurodegenerativas.

La dieta MIND prioriza alimentos vegetales y limita grasas saturadas y trans para preservar la función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo central es “preservar la función cognitiva”, según la revisión realizada por la casa de estudios, priorizando alimentos de origen vegetal y limitando aquellos ricos en grasas saturadas y trans. La doctora Martha Clare Morris, pionera en este enfoque, explicó que fue diseñada para “identificar alimentos y nutrientes, junto con tamaños de porción diarios, relacionados con la protección contra la demencia y el deterioro cognitivo”.

Los expertos destacan que la dieta MIND “incluye alimentos ricos en ciertas vitaminas, carotenoides y flavonoides que se cree que protegen el cerebro al reducir el estrés oxidativo y la inflamación”. Esta selección de nutrientes busca generar un efecto protector tanto directo sobre el tejido cerebral como indirecto, al mejorar la salud cardiovascular.

Los fundamentos se sostienen en estudios observacionales y ensayos clínicos. “Los efectos sobre la cognición mostraron mayores efectos que la dieta mediterránea o la dieta DASH por separado”, afirma Harvard en su análisis. La evidencia sugiere que la adherencia rigurosa a este patrón alimentario se asocia con una “tasa de deterioro cognitivo significativamente más lenta” y un menor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, incluso tras ajustar por factores como antecedentes familiares, condiciones cardiovasculares y hábitos de vida.

Estudios de la Universidad de Harvard muestran que seguir la dieta MIND se asocia a una pérdida de materia gris hasta un 20% más lenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacaron que permite adaptaciones, pero advierte que no incluye “planes de comidas rígidos”, lo que puede presentar desafíos para quienes no están acostumbrados a planificar su alimentación. No obstante, la propuesta es clara en su propósito: orientar a las personas hacia un patrón dietético que prioriza la salud cerebral como objetivo principal.

Los estudios recientes han señalado que puede ralentizar el envejecimiento estructural del cerebro. Un análisis, publicado en la revista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry en marzo de 2026, examinó a más de 1.600 adultos durante 12 años, encontrando que quienes seguían de cerca la dieta MIND presentaban una pérdida más lenta de materia gris y una dilatación menos acelerada de los ventrículos cerebrales.

En concreto, cada aumento de tres puntos en la adherencia al plan alimentario se asoció con una reducción del 20% en la pérdida de materia gris, lo que equivale a retrasar el envejecimiento cerebral en 2,5 años. Además, se observó que el desarrollo de los ventrículos disminuía un 8% en los participantes más adherentes, equivalente a un año menos de envejecimiento cerebral.

El consumo habitual de bayas, pescados y aceite de oliva en la dieta MIND ayuda a reducir el envejecimiento estructural del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos recomendados y restringidos en la dieta MIND

La dieta MIND posee directrices claras sobre los alimentos que deben priorizarse y los que se recomienda limitar de manera estricta. A continuación, los principales componentes agrupados según su impacto en la salud cerebral, basados en los hallazgos de los estudios de Harvard y los datos recientes analizados por expertos:

Alimentos recomendados (consumo frecuente)

Cereales integrales : tres o más porciones diarias, ya que es una fuente clave de fibra y energía sostenida.

Verduras (excepto de hoja verde): una o más porciones al día por su beneficio en el apoyo a la protección general del cerebro.

Verduras de hoja verde : seis o más raciones semanales. Se relacionan con una menor pérdida de materia gris.

Frutas secas : Más de cinco raciones semanales. Proveen antioxidantes y grasas saludables.

Legumbres (frijoles): cuatro o más comidas a la semana gracias a que son fuente de proteínas vegetales y fibra.

Bayas : dos o más porciones a la semana. Harvard y un experto citado por CNN las destacan por su riqueza en antioxidantes; asociadas con una tasa más lenta de agrandamiento ventricular.

Aves de corral : dos o más comidas semanales. Son vinculadas a una ralentización de la disminución de la materia gris y del agrandamiento de los ventrículos.

Pescado : uno o más comidas a la semana ya que favorece la salud cognitiva y cardiovascular.

Aceite de oliva: principal grasa agregada ya que es rico en compuestos antiinflamatorios.

Un estudio en adultos durante 12 años confirma que la adherencia a la dieta MIND puede retrasar el envejecimiento cerebral hasta 2,5 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos a restringir (consumo limitado)

Dulces y tortas : recomiendan consumir menos de cinco raciones a la semana por su asociación con el envejecimiento cerebral más rápido y el deterioro del hipocampo.

Comida frita y rápida : expertos aconsejan limitarla a una porción semanal. Se relacionan con un mayor deterioro cerebral.

Carne roja (vacuno, cerdo, cordero): la ración es de cuatro o menos semanales debido al alto contenido de grasas saturadas.

Queso: la ración debe ser menor a una cada siete días. Si bien tiene efectos protectores, Harvard indica que el plan alimenticio limita su consumo.