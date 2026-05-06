América Latina

El aumento de los combustibles impulsó la inflación en Uruguay, pero sigue por debajo del objetivo

El Índice de Precios del Consumo en el país fue de 3,16% anual, cuando la meta fijada por el gobierno es 4,5%

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Aumento de los combustibles en Uruguay incidió en suba de la inflación (EFE/ Sofia Torres)
Aumento de los combustibles en Uruguay incidió en suba de la inflación (EFE/ Sofia Torres)

Luego de que la inflación en Uruguay haya perforado el piso de “tolerancia” del gobierno en marzo, el indicador volvió a estar en el rango tolerable fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU). La suba del precio de los combustibles en abril incidió para que esto suceda.

El Índice de Precios del Consumo (IPC) en abril fue de 0,54%, lo que acumula en los últimos 12 meses un 3,16%. Las autoridades buscan que la inflación converja el 4,5% (su objetivo) aunque también fijaron un rango de tolerancia, de 3% a 6%.

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Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios del transporte aumentaron un 2,98%. “Se explica por el incremento en el precio de Gasoil (6,99%) y de Nafta (7,01%). Se observan, asimismo, aumentos en Pasaje de avión (17,94%)“, dice el informe del INE.

Combustibles aumentaron un 7% en abril y volvieron a aumentar en mayo (EFE/Iván Franco)
Combustibles aumentaron un 7% en abril y volvieron a aumentar en mayo (EFE/Iván Franco)

Este rubro fue el que tuvo una mayor incidencia en el aumento generalizado de los precios que hubo en mayo.

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Otro rubro que se encareció fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Esto se explica básicamente por el aumento del precio del precio de supergás, que también fue de un 7%.

En marzo, la inflación había estado por primera vez en 33 meses fuera del margen tolerable pero por abajo del rango. Para el equipo económico, esto significa una mala noticia: la meta de la inflación es 4,5% y si el indicador no converge hacia ese valor se pueden afectar otras variables económicas, como el déficit fiscal y el mercado laboral.

La inflación en Uruguay fue de 3,16 % (EFE/ Raúl Martínez)
La inflación en Uruguay fue de 3,16 % (EFE/ Raúl Martínez)

¿Por qué la baja inflación es un problema para el gobierno? Si bien un IPC más bajo implica para la población que el dinero rinda más, que no se cumpla con la meta afecta otras variables económicas que consideraron ese índice al hacer las estimaciones. Por ejemplo, el gobierno envió a mediados del año pasado pautas salariales considerando una inflación de 4,5%.

Un nuevo aumento en mayo

En abril, el gobierno de Yamandú Orsi definió un aumento del precio de los combustibles debido al encarecimiento del precio del petróleo a nivel internacional, por el cierre del Estrecho de Ormuz.

La subas fueron en ese mes de un 7% en cada uno de los combustibles (la nafta, el gasoil y el supergás). Ese porcentaje es el máximo permitido en la metodología de ajustes del gobierno, que establece un margen de -7%/+7% para evitar grandes saltos en el aumento de este precio.

Sin embargo, esta metodología también incluye una cláusula de escape ante escenarios imprevistos, como la guerra en Medio Oriente. A esta se recurrió en mayo, cuando el gobierno decidió aumentar nuevamente los precios de los combustibles. En este caso, la suba de la nafta y del supergás fue de un 7% pero la del gasoil fue de un 14%.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

El argumento del gobierno en esta ocasión fue que decidió continuar “amortiguando el impacto de la suba del petróleo por conflicto en Medio Oriente”. Al anunciar el aumento, el Poder Ejecutivo explicó que los precios de referencia implicaban subas de un 11% para la nafta, un 46% para el gasoil y un 12% para el gas.

“El precio del barril Brent pasó del entorno de 70 dólares en febrero a 100 dólares en promedio en marzo, en lo que constituyó la mayor variación mensual del precio del petróleo desde agosto de 1990. En abril el precio del Brent no ha cedido, consolidándose en el entorno de los 100 dólares en su promedio mensual”, dice el texto que difundió entonces el gobierno.

Además, el gobierno destacó que los aumentos fueron menores en comparación a la región. “Uruguay se posicionó como una de las economías que menor impacto del shock trasladó a sus consumidores, tanto a nivel regional como mundial, durante los meses de marzo y abril”, destaca el texto.

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