Sociedad

Es taxista y sumó un ingreso extra: vende figuritas del Mundial a pasajeros

Ante la caída de viajes, un chofer porteño encontró una alternativa para sostener sus ingresos: ofrece sobres de figuritas del Mundial a quienes suben a su auto y busca así cubrir gastos

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El contacto cotidiano con los pasajeros permite a los taxistas captar el clima social y el efecto de la crisis económica en la vida urbana

Un taxista porteño encontró una manera de compensar la caída de ingresos: vende figuritas del Mundial mientras trabaja. Esteban, conductor de taxi y padre de familia, comercializa sobres de figuritas para poder completar el álbum de sus hijos en un contexto de fuerte baja laboral y tarifas congeladas. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer relató cómo surgió el emprendimiento y describió la doble rutina entre el taxi y la venta ambulante, mientras comparte el termómetro social de la Ciudad.

La historia de Esteban, taxista de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó cuando buscaba la forma de completar el álbum del Mundial para sus hijos. “Hicimos la cuenta de cómo podíamos hacer para llenar el álbum, porque la verdad es bastante caro. Teniendo contacto con un distribuidor, vimos que comprando una caja completa y vendiendo el resto de las figuritas un poco arriba del costo se podía cubrir la diferencia”, contó. Así, el taxista decidió vender figuritas a sus pasajeros, estrategia que ya había implementado en el último Mundial y que repitió ante la nueva situación económica.

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Esteban combina las dos actividades día a día. “No es una locura, pero se vende. Qué sé yo, treinta, cuarenta sobres por día se vende”, afirmó. Hoy la venta de figuritas trae un respiro adicional ante el descenso en la cantidad de viajes. Según relató, “el laburo bajó un montón. Debe haber bajado un 30% el laburo en la calle”.

El taxista porteño Esteban combina su trabajo tradicional con la venta de figuritas del Mundial para apoyar a su familia (Captura de video)
El taxista porteño Esteban combina su trabajo tradicional con la venta de figuritas del Mundial para apoyar a su familia (Captura de video)

Estrategias para afrontar la crisis en el trabajo del taxi

Las dificultades del rubro se suman al desafío diario de mantener los ingresos. Esteban trabaja varias horas para sostenerse: “Once horas y media más o menos, doce horas. Laburo de lunes a sábado. Más horas no puedo. A veces te dicen: ‘Manejá tu salario’, pero no manejás tu salario nada. Si laburara ocho horas por día, todavía, pero no puedo laburar más horas. No existe en mi caso”.

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Sobre el efecto de la situación económica, Esteban compartió: “Argentina hoy en día está difícil, hay menos laburo, pero no nos falta nada. La situación nos obliga, como el Mundial pasado también, a rebuscarnos y hacer cuentas como para poder darle un gusto a los chicos”.

El taxista también señaló el efecto de las aplicaciones en el sector: “Nosotros tenemos el problema de las aplicaciones que nos están comiendo el riñón y no tenemos apoyo de nadie. Trabajamos en convivencia con las aplicaciones, que no cumplen ninguna regla. A nosotros nos exigen un montón de cosas y a ellos no les exigen nada. Todo bien con ellos, pero estaría bueno que trabajemos en igualdad de condiciones”.

Esteban logró equilibrar el gasto del álbum de figuritas del Mundial cubriendo costos a través de la reventa de sobres a pasajeros
Esteban logró equilibrar el gasto del álbum de figuritas del Mundial cubriendo costos a través de la reventa de sobres a pasajeros

Los pasajeros y la vida cotidiana en la Ciudad

El contacto diario con los pasajeros le brinda a Esteban una visión particular del pulso de la calle. “Todo el mundo está igual. Hay algunos que quieren bancar un poco más, hay gente que ya está cansada, pero más o menos es lo mismo”, describió. Notó también el impacto de la inflación:“En 2023 sacábamos mucha más plata”.

El precio del servicio del taxi también se mantuvo inalterable según reclamó Esteban: “El taxi no modifica la tarifa desde el 1 de noviembre de 2024. Somos lo más barato que hay en el mercado porque no aumentó nada en un año y medio. Necesitamos una reconsideración de parte del Gobierno de la Ciudad y el sindicato de taxistas. Nos está comiendo la inflación. Dicen que no hay inflación, pero hay inflación y nosotros no modificamos. Yo cobro lo mismo desde el 1 de noviembre de 2024 hasta ahora”, manifestó.

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