Un pasajero del crucero MV Hondius fue hospitalizado en Suiza tras dar positivo por la cepa Andes de hantavirus

Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección se aproxima a la puerta de práctico en el costado de estribor del crucero MV Hondius, mientras permanece detenido frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026, mientras los pasajeros observan desde los puentes. (AFP)

Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich (Suiza) tras dar positivo por ese patógeno, informó este miércoles en un comunicado la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP).

El paciente está siendo tratado en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ), donde ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos a bordo del crucero, señalaron las autoridades sanitarias suizas.

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Añadieron que la transmisión de ese tipo de virus es posible entre personas, pero sólo en caso de contacto estrecho, por lo que es poco probable que se produzcan más casos en Suiza y que, por ahora, no existe peligro para la población general.

El hombre regresó de un viaje a Sudamérica junto a su esposa a finales de abril, y tras notar síntomas de la enfermedad acudió al USZ, donde fue inmediatamente puesto en aislamiento.

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Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius, un crucero que lleva a casi 150 personas, frente a Cabo Verde, el 4 de mayo del 2026. (Qasem Elhato via AP)

También ha sido aislada por seguridad su esposa, aunque por el momento no ha presentado ningún síntoma, y las autoridades rastrean posibles contactos del enfermo en los últimos días.

La OFSP indicó que los casos de hantavirus en Suiza son extremadamente raros en el país, ya que se han detectado no más de media docena cada año, la mayoría originados por infecciones contraídas en el extranjero.

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“A diferencia de los hantavirus europeos, que se transmiten a través de los excrementos de roedores infectados, la variante americana puede transmitirse de una persona a otra, aunque los casos son raros”, insistió la oficina federal.

La variante Andes: antecedentes y riesgos

La cepa Andes se distingue porque, a diferencia de otras variantes, puede transmitirse entre personas, aunque la rapidez de propagación es limitada y requiere exposición directa. En brotes anteriores, la transmisión se ha registrado principalmente en zonas rurales de Argentina y Chile, especialmente entre Valparaíso y Aysén, y suele estar asociada a actividades en entornos donde abundan los roedores infectados.

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El infectólogo Eduardo López ha explicado en Más de uno que esta cepa tiene la capacidad de provocar cuadros clínicos más graves que otras variantes. Según López, esta variante no solo se limita a causar infecciones respiratorias, sino que también está asociada a una mayor incidencia de enfermedad hemorrágica.

En resumen, la variante Andes del hantavirus destaca por su mayor gravedad clínica y la posibilidad de contagio entre personas en contactos cercanos y ambientes cerrados. Estas características la diferencian de otras cepas y exigen una vigilancia especial en regiones donde el virus está presente, así como en contextos de alta interacción humana.

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El hantavirus Andes no es nuevo en el ámbito sanitario internacional. En febrero de 2025, Betsy Arawaka, esposa del actor Gene Hackman, murió en su casa de Nuevo México tras contraer la infección. El Departamento de Salud local encontró roedores y nidos en la vivienda, confirmando que el contagio se había producido por contacto con estos animales.

El cuadro clínico de la enfermedad incluye fiebre, síntomas respiratorios inespecíficos y, en casos graves, insuficiencia cardíaca y pulmonar. Gene Hackman, que padecía alzhéimer, convivió durante días en la casa tras la muerte de su esposa y falleció poco después a causa de una enfermedad cardíaca.

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(con información de EFE)