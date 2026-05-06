Economía

Conflicto en Rosario: el Gobierno nacional quiere desalojar a una pequeña fábrica que funciona en un terreno fiscal

Los trabajadores de la cooperativa de bebidas se encuentran en alerta ante la posibilidad de tener que abandonar la planta

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Calle arbolada con tráfico diurno, un coche hatchback blanco en primer plano, otros vehículos, y un edificio de estilo antiguo con vallas publicitarias
El terreno se ubica en una zona estratégica de Rosario

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó a la cooperativa de trabajo Linares Trechel LTDA, otorgándole un plazo de diez días hábiles para desalojar y devolver el terreno fiscal que utiliza desde hace más de una década en el barrio Refinería, Rosario. Crece la preocupación entre los 14 trabajadores de la empresa de bebidas por su continuidad laboral.

“Intimo a cooperativa de trabajo Linares Trechel Limitada y/o a sus intrusos u ocupantes para que en el término único y perentorio de 10 días corridos (…) procedan a la desocupación y restitución del inmueble”, indicó el documento oficial, que considera que la “ocupación se mantiene sin derecho alguno”.

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El organismo “se hace reserva del derecho de reclamar la indemnización de todos los daños y perjuicios que su incumplimiento haya ocasionado u ocasione a la AABE y/o al Estado Nacional Argentino”, añadió.

La noticia del desalojo generó inquietud en la comunidad local, ya que la cooperativa se consolidó como una fuente de empleo estable en el barrio. Muchos vecinos reconocen la trayectoria de la empresa y valoran el esfuerzo de los trabajadores por sostener la producción pese a las dificultades económicas y la incertidumbre jurídica.

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También abrió una discusión en el plano político local. El lunes pasado,el caso fue tratado en una reunión de la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal rosarino, que recibió una delegación gremial, según informó La Capital.

Los trabajadores señalaron ante los concejales que siempre existió voluntad de regularizar la situación del predio donde trabajan y que recibieron a representantes del gobierno nacional que constataron su actividad. Pidieron la intervención de la comisión para gestionar instancias de diálogo o alternativas de relocalización que permitan en contrar una salida al problema y asegurar la continuidad laboral de los trabajadores de la cooperativa. En concreto, solicitaron a concejales del bloque La Libertad Avanza que realicen gestiones en ese sentido ante el Gobierno nacional.

La cooperativa Trechel nació en 2013 tras el cierre de la antigua empresa, que operaba desde 1952. “El 18 de marzo de 2013 llegamos y nos encontramos con que no quedaba nada, los dueños se habían llevado todo. Ese año se creó la cooperativa”, dijo Carlos Gavio, uno de los representante de la pequeña compañía que se reunió con los concejales de Rosario.

Gavio expresó además gran preocupación por la imposibilidad real de dejar el predio en el plazo impuesto y señaló que el tiempo no alcanza ni siquiera para retirar las máquinas y, debido a su antigüedad, podrían quedar inutilizables si se intentan trasladar.

También destacaron que siempre hubo intención de regularizar la situación del terreno y que, en más de diez años de actividad en ese lugar, nunca recibieron una intimación previa.

Varias botellas de bebidas de las marcas Trechel y Linares sobre una mesa de madera. Incluyen jugos de naranja y pomelo, agua con gas y otras bebidas
Marca Linares Trechel

Incluso comentaron que desde 2014, agentes del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) realizaban controles regulares en la planta para verificar su funcionamiento como unidad productiva y autorizar la operación.

Luego de recibir el planteo, desde la municipalidad propusieron iniciar gestiones administrativas ante organismos nacionales con el objetivo de abrir un canal de diálogo o buscar opciones para una posible relocalización.

El terreno se ubica en una zona estratégica, en el marco de la transformación urbana que experimentó Puerto Norte durante las dos últimas décadas. Se encuentra en la intersección entre Avenida Casero y Junín, cerca del shopping Alto Rosario. Tiene una extensión aproximada de 26 mil metros cuadrados, espacio que en el pasado recibía trenes de carga destinados a abastecer las bodegas que operaban en el área, remarcó La Capital.

El proceso de transformación urbana en Puerto Norte impulsó la valorización inmobiliaria del área, aumentando la presión sobre terrenos fiscales utilizados por empresas y cooperativas.

“La planta se dedica a producir aperitivos sin alcohol, como amargos. Es una empresa tradicional de Rosario. La idea es continuar con el trabajo más allá de los intereses que hay por el lugar. Pese a la situación económica, podemos producir lo suficiente como para salir adelante, pero necesitamos la continuidad de las fuentes de trabajo. Somos veintidós trabajadores, con sus familias atrás”, dijo el operario Juan Costa a medios locales.

En ese contexto, el caso de Linares Trechel refleja tensiones entre los intereses productivos y las dinámicas de desarrollo urbano. Las autoridades municipales buscan mediar para evitar que el conflicto derive en la pérdida de más empleos en un contexto económico sensible. Actualmente, los integrantes de la cooperativa aguardan una respuesta institucional que permita sostener la continuidad laboral.

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