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El romántico mensaje de cumpleaños de José Chatruc a Sabrina Rojas: “¡Te amo, sos por escándalo la 1!”

Apenas se inció el 6 de mayo, el exfutbolista eligió Instagram para publicar una foto junto a la modelo y escribirle un saludo cargado de emociones y referencias personales

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Pepe Chatruc se animó y formalizó su noviazgo con Sabrina Rojas

La relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc atraviesa una etapa de gran exposición y gestos públicos de afecto, coronada recientemente por un mensaje especial que el exfutbolista dedicó a la modelo en el día de su cumpleaños. La pareja, que durante meses alimentó rumores y mantuvo un bajo perfil, decidió en las últimas semanas avanzar hacia la formalización de su vínculo, combinando declaraciones públicas y momentos compartidos que rápidamente captaron la atención de su entorno y seguidores.

Apenas iniciado el 6 de mayo, el exfutbolista eligió Instagram para publicar una foto junto a Rojas y escribirle un saludo cargado de emociones y referencias personales. “¡Feliz cumple para mi compañera Sabrina Rojas! Paso a paso me dice la reina y para mí ¡es una frase de campeonato! Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. ¡Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1! Pd: premio para mí que adelanté los tiempos”. Este gesto no solo fue una muestra de cariño sino también la confirmación de la solidez de la pareja y la importancia del acompañamiento mutuo en esta nueva etapa.

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Primer plano de José Chatruc y Sabrina Rojas sonriendo, sentados en un restaurante al aire libre con menús en la mesa y fondo borroso
José Chatruc y Sabrina Rojas: oficializan su relación con un romántico anuncio

La formalización del noviazgo llegó tras varios meses de especulaciones y algunas pistas compartidas en redes sociales. El propio Chatruc narró en una entrevista en las últimas horas cómo se dio el momento clave en el que le pidió a Rojas que sea su novia. “Tuvimos una conversación, pero no me creía, me pedía que lo hiciera formalmente. Tuve que reiterar”, explicó entre risas, al dejar en claro el tono distendido y la complicidad que reina en la relación. Finalmente, ante la insistencia y la formalidad del pedido, Rojas aceptó el compromiso: “Me dijo que sí”.

Remarcó además que la decisión de ser novios no es solo un gesto simbólico. “Con todo lo que implica ser novios, el respeto, la responsabilidad”, subrayó al referirse al sentido que ambos le otorgan a este nuevo estadio de la relación. La pareja, que ya había realizado viajes en solitario y se mostraba unida en distintas ocasiones, eligió así dar oficialidad a un vínculo que ambos consideran serio y comprometido.

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Reflejo en un espejo de una mujer rubia besando a un hombre con barba, ambos vistiendo ropa casual. La mujer sostiene un teléfono para tomar la selfie
José Chatruc y Sabrina Rojas: Un beso que sella su relación y celebra un cumpleaños

El momento en que la pareja decidió hacer pública la noticia no pasó inadvertido para quienes los rodean. Eugenia Tobal, amiga de Chatruc y presente durante la entrevista en la que se confirmó el noviazgo, no dudó en expresar en voz alta su percepción sobre la pareja: “¡Están enamoradísimos!”. Su comentario se sumó a la ola de reacciones positivas que generó la oficialización del romance, tanto en el círculo íntimo como en las redes sociales.

En los días siguientes, las publicaciones de ambos en sus cuentas personales multiplicaron los mensajes de apoyo y celebración. Los seguidores no tardaron en manifestar su entusiasmo ante la felicidad de la pareja. Entre los comentarios más repetidos en redes sociales podían leerse expresiones como “Lindos”, “Son los más”, “Potros”, “Feliz por ustedes”, “Se merecen lo mejor” y “Qué lindo verlos felices”. La interacción constante de los fans reforzó la visibilidad de la pareja y el respaldo que reciben desde diferentes sectores.

Sabrina Rojas, mujer rubia con cabello largo y rizado, recostada boca arriba en sábanas blancas, vistiendo un top azul con texto "BRASIL" y braga negra
Sabrina publicó un carrusel de 19 fotos en sus redes sociales bajo el título: “Amor en Brasil”, acompañado de emojis de corazón

La consolidación del vínculo no se limitó a declaraciones públicas, sino que también se vio reflejada en una reciente escapada romántica a Brasil. Durante el viaje, Sabrina publicó un carrusel de 19 fotos en sus redes sociales bajo el título: “Amor en Brasil”, acompañado de emojis de corazón. En casi la mitad de las imágenes se la ve acompañada por Chatruc, en actitudes cómplices y distendidas.

Las imágenes dan cuenta de la variedad de actividades que la pareja disfrutó en tierras brasileñas: paseos por la playa, momentos de gastronomía y deporte, y sobre todo gestos de alegría compartida. La complicidad entre ambos fue uno de los detalles más destacados por los internautas, quienes rápidamente asociaron la felicidad que muestran en las fotos con el buen momento sentimental que atraviesan.

Sabrina Rojas y José Chatruc viajes y momos compartidos
Sabrina Rojas y José Chatruc viajes y momos compartidos

El mensaje de cumpleaños de Chatruc, cargado de afecto y referencias compartidas, aparece entonces no solo como un saludo tradicional, sino como una declaración de principios y un símbolo del presente que viven juntos.

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