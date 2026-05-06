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La naviera francesa CMA CGM afirmó que un buque fue alcanzado en el estrecho de Ormuz

El buque navegaba bajo bandera maltesa y su tripulación era filipina

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Heridos varios tripulantes de un buque de la francesa CMA CGM tras un ataque en el estrecho de Ormuz
Heridos varios tripulantes de un buque de la francesa CMA CGM tras un ataque en el estrecho de Ormuz

La naviera francesa CMA CGM informó este miércoles que uno de sus buques fue atacado en el estrecho de Ormuz.

“El CMA CGM San Antonio fue blanco de un ataque ayer mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que provocó heridas a miembros de la tripulación y daños al buque”, declaró la naviera, añadiendo que los heridos fueron evacuados para recibir tratamiento.

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El presidente Emmanuel Macron afirmó que Francia “no era el objetivo en absoluto”, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

El buque, con bandera maltesa, no navegaba bajo bandera francesa y su tripulación era filipina, añadió Bregeon, quien expresó la solidaridad de Francia con los tripulantes.

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El ataque se produjo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara el llamado “Proyecto Libertad” para facilitar el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

El martes, Trump anunció la suspensión de la operación militar estadounidense de escolta de buques a través del estratégico estrecho, en un intento por alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

Irán se ha negado a ceder el control del estrecho, utilizándolo como moneda de cambio en el conflicto, que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo”, señaló Trump en sus redes sociales.

El presidente francés, Emmanuel Macron. Aurelien Morissard/Pool vía REUTERS
El presidente francés, Emmanuel Macron. Aurelien Morissard/Pool vía REUTERS

La decisión implica frenar momentáneamente el esquema de escolta y guiado de embarcaciones en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

El mandatario explicó que la medida responde a pedidos de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.

Basado en la solicitud de Pakistán y otros países… y el gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán”, sostuvo, al justificar el cambio de estrategia.

Trump también destacó el resultado de la campaña militar previa.

El tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán” fue uno de los factores que, según indicó, permitió avanzar hacia una instancia de negociación más favorable.

Pese a la pausa en el operativo marítimo, el presidente dejó en claro que otras medidas de presión continuarán vigentes.

El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto”, afirmó, marcando que la suspensión del proyecto no implica una relajación general de la postura estadounidense.

La decisión abre un compás de espera para evaluar si las conversaciones con Teherán logran cerrarse con un acuerdo definitivo.

Según Trump, el objetivo es “ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado” en el corto plazo, mientras se mantiene la presión en el terreno.

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