El impacto de la IA se ve cuando las finanzas empiezan a pensar distinto

La aparición reciente de agentes autónomos amplió de manera significativa la cantidad de problemas que la IA puede ayudar a resolver (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante años, la transformación digital en finanzas estuvo asociada a hacer más eficiente lo que ya existía. Digitalizar planillas, automatizar tareas puntuales o mejorar reportes. Hoy el cambio es distinto: la inteligencia artificial no está simplemente acelerando procesos, está modificando la manera en que las empresas administran, interpretan y toman decisiones sobre su información financiera.

Ese cambio llega en un momento donde las organizaciones enfrentan más transacciones, más exigencias regulatorias, más complejidad operativa y, al mismo tiempo, menos margen para decidir tarde. En ese contexto, seguir gestionando con lógica manual empieza a convertirse en un límite para el crecimiento.

Del trabajo artesanal a una nueva escala operativa

Buena parte de la administración financiera funcionó bajo una lógica artesanal. Procesos construidos “a la Excel”, controles manuales y validaciones que dependían casi exclusivamente de la intervención humana. Ese modelo permitió operar durante mucho tiempo, pero hoy empieza a mostrar sus costos: lentitud, errores, falta de trazabilidad y dificultades para escalar.

Seguir gestionando con lógica manual empieza a convertirse en un límite para el crecimiento

La aparición reciente de agentes autónomos amplió de manera significativa la cantidad de problemas que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver. El ejemplo más instalado suele ser el uso de bots para atención al cliente, pero el verdadero impacto empieza a verse cuando la tecnología entra en procesos centrales del negocio.

Hoy ya puede aplicarse en conciliación de movimientos, contabilización, automatización de flujos de dinero vía APIs bancarias, detección de anomalías, análisis de comportamiento de usuarios, recuperación de información impositiva de comprobantes o generación automática de indicadores financieros.

El valor no está solo en automatizar

Sin embargo, el mayor cambio no pasa únicamente por hacer más rápido lo que antes demandaba horas de trabajo manual.

La principal ventaja de estas herramientas es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, detectar contradicciones, encontrar patrones y señalar relaciones que muchas veces no resultan evidentes para una persona.

Esto modifica directamente la lógica de decisión. Hasta hace poco, muchas definiciones financieras se analizaban en ciclos trimestrales. Hoy, con datos más accesibles y herramientas más sofisticadas, ciertos desvíos, oportunidades o señales de alerta pueden detectarse en cuestión de días, e incluso en horas.

Existe cierta expectativa de que incorporar IA automáticamente vuelve más robusta una operación. En realidad, ocurre lo contrario

En plataformas como la nuestra ya estamos viendo ese cambio de forma concreta. La incorporación de inteligencia artificial en validación de comprobantes, automatización de rendiciones y detección de inconsistencias en gastos permite reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de la información disponible para tomar decisiones.

La inteligencia artificial no corrige procesos frágiles

Hay un punto importante que suele pasarse por alto: la inteligencia artificial no reemplaza el diseño de procesos.

Existe cierta expectativa de que incorporar IA automáticamente vuelve más robusta una operación. En realidad, ocurre lo contrario. Si los procesos son frágiles, si los sistemas no generan registros de auditoría adecuados o si no existe una correcta segmentación de permisos, el valor de la tecnología se reduce considerablemente.

La inteligencia artificial no corrige desorden. Lo acelera.

Por eso, antes de pensar en automatización, las empresas necesitan construir bases sólidas: datos confiables, procesos claros y reglas de operación consistentes. Recién sobre esa estructura la tecnología puede amplificar resultados.

Antes de pensar en automatización, las empresas necesitan construir bases sólidas

También conviene revisar otra idea bastante instalada: que innovar implica moverse más rápido que la regulación.

En realidad, muchas veces sucede exactamente lo contrario.

Hoy la inteligencia artificial puede ayudar a cumplir mejor con requisitos regulatorios, fortalecer controles internos y mejorar capacidades de monitoreo. En ámbitos sensibles como prevención de lavado de dinero, trazabilidad de operaciones o análisis de alertas, las nuevas herramientas pueden aportar velocidad, profundidad y capacidad de análisis que hasta hace poco eran muy difíciles de alcanzar de forma manual.

Eso sí: la responsabilidad sigue siendo humana. Los algoritmos asisten, procesan y ordenan. Pero la decisión final, la interpretación normativa y el criterio profesional continúan estando en manos de las personas.

Finanzas más estratégicas

Quizás uno de los efectos más relevantes de este cambio es el nuevo lugar que empieza a ocupar el área financiera dentro de las organizaciones.

Deja de ser solamente un espacio de control operativo para convertirse en un área con mayor capacidad de anticipación estratégica.

Cruzar información histórica con datos actuales permite identificar patrones, revisar decisiones pasadas con nueva evidencia y entender con más claridad qué está funcionando realmente en el negocio y qué estaba oculto detrás del ruido operativo.

Las compañías que logren hacer eso van a tener una ventaja competitiva difícil de replicar.

El autor es Chief Information Officer & Co-Founder de Kuru