La ácida crítica en España contra Julián Álvarez tras la eliminación del Atlético de Madrid: “No es un jugador de talla mundial”

Julián Álvarez cerrará la temporada sin títulos a nivel clubes (Reuters)

El final de temporada para el Atlético de Madrid dejó expuestas las críticas sobre el rendimiento de Julián Álvarez. La eliminación en la Champions League ante el Arsenal y la ausencia de títulos reavivaron cuestionamientos sobre el delantero argentino, una de las apuestas centrales del Colchonero en el último mercado de fichajes. El foco de las declaraciones tras el choque europeo apuntó directamente a su figura, en un contexto donde las expectativas y la inversión no se correspondieron con los resultados.

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid se caracterizó por el dominio de balón de los ingleses, que superaron a los rojiblancos tanto en posesión como en ocasiones de gol. El equipo dirigido por Mikel Arteta registró 13 remates, frente a solo 2 del conjunto español, y una posesión superior al 54%. Esta diferencia llevó a los analistas a señalar las dificultades ofensivas del Atlético y a individualizar responsabilidades.

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En ese sentido, el periodista español Quim Domènech, que es colaborador en El Chiringuito TV, fue enfático al referirse a la actuación de una de las figuras de la selección argentina: “Cada vez que veo a Julián no me parece un jugador de talla mundial. Le falta”, afirmó, responsabilizando al delantero por la falta de peso ofensivo del equipo en los momentos decisivos.

Arsenal superó al Atletico Madrid y avanzó a la final de la Champions League

Sport se sumó al análisis sobre el delantero argentino y ofreció un enfoque sobre el trasfondo estructural del club, remarcando: “Los 25 puntos en Liga que separan al Barça y al Atlético de Madrid no hacen más que reflejar que, para pelear contra los culés y el Real Madrid, no solo basta con gastar más que ellos: hay que competir como ellos”.

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El medio catalán subrayó el contraste entre la fuerte inversión realizada y la falta de títulos. Desde la llegada de Julián Álvarez, el club destinó 418 millones de euros en fichajes para potenciar a su estrella, cifra que duplica el gasto del Real Madrid y cuadruplica el del FC Barcelona en el mismo periodo que sólo gastó 88 millones.

En su análisis, Sport remarcó el papel central del delantero argentino en el proyecto: “La Araña vino al Metropolitano por dos motivos: ser la estrella del equipo, algo que no podía lograr en el Manchester City de Pep Guardiola, y conquistar títulos, algo que tenía prácticamente asegurado en el Etihad”. Las expectativas depositadas sobre Álvarez contrastan con la realidad: tras dos temporadas, el delantero aún no logró sumar títulos con el Atlético, lo que, según el mismo medio, podría motivar un cambio de rumbo en el próximo mercado de pases.

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El argentino se retiró por molestas físicas en el último partido

En lo deportivo, los números reflejan un rendimiento individual destacado de parte del número 19 del Aleti. La temporada pasada, Julián Álvarez anotó 29 goles y dio 8 asistencias, mientras que en la actual suma 20 tantos y 9 pases de gol, incluyendo goles en partidos clave como los cuartos de final ante el Barcelona y la ida de semifinales de Champions frente al Arsenal. Sin embargo, estos registros no lograron traducirse en títulos colectivos, un factor que alimentó las críticas y la incertidumbre sobre el futuro del delantero en el club.

El propio Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reconoció el impacto negativo de la eliminación y la dificultad para recomponer el ánimo del grupo. Tras el partido, el técnico argentino declaró: “Ahora mismo no” se siente con fuerzas para volver a intentarlo. Esta falta de certezas sobre el futuro del banquillo rojiblanco incrementa las especulaciones sobre una posible salida de figuras clave.

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Si bien faltan algunas fechas para el final, la temporada para el cuadro colchonero concluyó sin trofeos y con una distancia considerable respecto a los líderes de LaLiga: Barcelona y Real Madrid. En medio de la desazón el Atlético deberá cerrar su participación en el torneo local. Sin nada en juego el próximo sábado volverá a salir a escena ante su gente para recibir al Celta de Vigo, será una jornada clave para ver cómo recibe el público a su entreador y futbolistas.