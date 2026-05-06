Crimen y Justicia

Cayeron “Alma” y “Analía”, dos viudas negras que drogaron a un hombre y le desvalijaron su casa en Caballito

El hecho ocurrió en junio de 2024, luego de que la víctima fuera seducida por las asaltantes en un boliche de Constitución

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Así cayeron las viudas negras

Tras casi dos años de una amplia investigación, personal de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de agentes de la DDI Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, detuvieron la semana pasada a dos viudas negras que se presentaban ante sus víctimas como “Alma” y “Analía”, y quienes eran buscadas por el robo a un hombre en 2024.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que, bajo esos nombres ficticios, las sospechosas, identificadas como Giselle Tamara Lozano (31) y Jocelyn Xiomara Torres (26), conocieron el 30 de junio de 2024 a un hombre en un local bailable del barrio porteño de Constitución. Tras pasar algunas horas allí, donde entraron en confianza y compartieron algunos tragos, las asaltantes y la víctima continuaron la noche en el departamento del damnificado, en Caballito.

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Una vez en el domicilio, las asaltantes drogaron al damnificado con una sustancia narcótica que le colocaron en su vaso y desvalijaron la unidad: se llevaron dinero en efectivo -entre dólares y pesos-; tarjetas de crédito y débito; una consola de videojuegos, un teléfono celular y relojes, entre otros objetos de valor.

Una consola PlayStation 4 Slim negra a la izquierda y un control de PlayStation personalizado en blanco, negro y rosa con los logos de Inter Miami CF y Messi 10 a la derecha
Los investigadores recuperaron la PlayStation 4 que las viudas negras le habían robado a la víctima.

No conformes, las viudas negras luego se las ingeniaron para agotar los fondos que la víctima tenía en sus cuentas bancarias y billeteras virtuales mediante diversas operaciones, tanto presenciales como virtuales.

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Tras cometer el robo y darse a la fuga, “Alma” y “Analía” lograron mantenerse prófugas de la Justicia durante casi dos años. Hasta que el pasado miércoles se les acabaron los escondites.

En el marco de una investigación encabezada por la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de la Ciudad, los detectives siguieron los rastros digitales y las compras realizadas por las sospechosas con las tarjetas sustraídas. El trabajo incluyó análisis de movimientos bancarios, cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas.

Teléfono inteligente con pantalla oscura y funda protectora de color rosado o salmón, colocado sobre una superficie clara y lisa
Uno de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos.

Con el avance de la investigación, y en conjunto con el Ministerio Público Fiscal porteño, lograron identificar a las viudas negras y ubicar los domicilios donde se ocultaban.

Las órdenes de allanamiento se ejecutaron en simultáneo. En una vivienda ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, Villa Soldati, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a una de las imputadas. Allí secuestraron una consola PlayStation 4 y un celular, elementos vinculados al robo.

Mientras que en Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora, personal de la DDI departamental arrestó a la segunda acusada. También incautaron un teléfono móvil.

Según precisaron fuentes del caso a este medio que una de las detenidas acumulaba siete causas previas por delitos que incluyen robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, cometidos en distintos puntos del AMBA entre 2023 y 2024.

El caso quedó bajo jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Edmundo Rabbione, que instruye actuaciones por robo.

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