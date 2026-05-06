Franco Colapinto logró su mejor posición en el “Power Ranking” de la F1 tras la carrera en Miami: “Estrella del fin de semana”

Franco Colapinto fue elegido por la F1 como uno de los mejores pilotos en Miami (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En lo que fue el regreso de la Fórmula 1 tras las cancelaciones de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita, Franco Colapinto fue uno de los pilotos más destacados del fin de semana en el Gran Premio de Miami luego de lograr su mejor resultado en la Máxima con el 7° lugar gracias a la penalización que sufrió Charles Leclerc en el final de la carrera.

Como suele ocurrir, la F1 elaboró su “Power “Ranking” luego de la fecha 4 del calendario en la presente temporada y le dio un lugar nunca antes visto para el piloto argentino en uno de los clásicos que tiene la Máxima: Colapinto empató en la segunda posición de la lista junto a Lando Norris con un puntaje de 9.0. Claro está, el ganador de la carrera principal, el italiano Kimi Antonelli, se llevó la primera colocación de la nómina.

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“Franco Colapinto fue una de las estrellas del fin de semana del Gran Premio de Miami. Recién llegado de una espectacular exhibición de F1 en suelo argentino, se mostró revitalizado camino a lograr resultados dentro del top 10 en la clasificación Sprint, la Sprint, la clasificación y el Gran Premio, comenzando por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, más experimentado, en ambas ocasiones”, analizó la Fórmula 1 tras la gran actuación del oriundo de Pilar, que sumó seis valiosos puntos para su equipo, lo que le permitió a Alpine pasar a la escudería Haas y ubicarse en la 5° ubicación del campeonato de Constructores con 23 unidades contra las 18 de su inmediato perseguidor.

Franco Colapinto terminó 2° en el Power Ranking de la F1 tras Miami (F1)

¿Cómo evalúa la F1 la participación de los pilotos en el ranking? Un panel de cinco jueces analiza a cada corredor después de cada Gran Premio y los califica sobre 10 según su desempeño durante el fin de semana, dejando de lado el funcionamiento del auto, por lo que hacen hincapié en la capacidad conductiva del personaje detrás del volante. Además, las puntuaciones de los expertos se promedian para obtener una puntuación de carrera, y esas puntuaciones se suman a lo largo de la temporada en una tabla de clasificación como la del campeonato de pilotos y constructores.

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Además del segundo lugar junto a Norris en el ranking de Miami, el resultado le permitió a Colapinto sumarse entre los 10 mejores pilotos en lo que va de la temporada 2026 según la estadística. Después de los cuatro fines de semana de acción (Australia, China, Japón y Miami), Franco suma un promedio de 7.2 luego de sus actuaciones según los analistas.

Hay que recordar que la Máxima ya había destacado lo hecho por el número 43 de Alpine durante el fin de semana de actividad en Beijing. La F1 lo ubicó en el 6° lugar con una puntuación de 8.0 por debajo de Oliver Bearman, que fue quinto con el Haas y volvió a sumar puntos, del ganador Antonelli, Lewis Hamilton, su compañero Gasly y George Russell.

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El Power Ranking de la F1 tras el GP de Miami (F1)

“Logró su primer top 10 desde la temporada 2024, completando así un fin de semana muy alentador para Alpine en China. Tras un discreto Sprint, la decisión del equipo de Enstone de no entrar a boxes al mismo tiempo que los líderes permitió al piloto argentino escalar posiciones durante el Gran Premio, pero volvió a perder terreno cuando Esteban Ocon, de Haas , lo golpeó en un trompo sincronizado. Tras recuperarse del incidente, Colapinto se aferró a la décima posición para conseguir el último punto en juego”, citó la Máxima.

Ahora bien, Colapinto deberá esperar algunas semanas para volver a salir a pista con su A526 del equipo con sede en Enstone. Es que la Fórmula 1 se tomará una pausa hasta el Gran Premio de Montreal, en Canadá, cuando los motores volverán a rugir del 22 al 24 de mayo en el tradicional circuito canadiense.

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Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto habló en el paddock y mostró su emoción por el resultado que consiguió en los Estados Unidos tras un encuentro con Lionel Messi y su familia. “Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo”, destacó en diálogo con ESPN.

Además, se refirió a su histórica exhibición en Buenos Aires y la aparición de Lionel Messi en el paddock de Miami. “Hace una semana estábamos dando trompos y con el camión dando vueltas. Increíble. Estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento, estoy disfrutando del momento. Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, comentó entre risas.

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