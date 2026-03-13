El ejercicio y la dieta equilibrada tras los 40 años se asocian con mejor longevidad

Un estudio de Stanford Medicine revela que adoptar hábitos saludables en la mediana edad puede añadir hasta 24 años a la esperanza de vida - (Imagen ilustrativa Infobae)

La implementación de hábitos saludables en la mediana edad puede agregar hasta 24 años a la esperanza de vida, según investigaciones recientes y especialistas de Stanford Medicine. Estos estudios internacionales muestran que la incorporación de conductas como el ejercicio regular, una alimentación equilibrada y el abandono del tabaco reduce de manera sustancial el riesgo de enfermedades crónicas entre los 40 y 50 años.

El informe publicado por Stanford Medicine explica que la pérdida de masa muscular —denominada sarcopenia— se acelera a partir de los 40 años y afecta negativamente la movilidad y la salud ósea. El equipo dirigido por Abby King recomienda priorizar el entrenamiento de fuerza y la ingesta suficiente de proteínas para mantener la funcionalidad física. King afirmó en el artículo de la universidad estadounidense: “El fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana es fundamental para la prevención de la fragilidad”.

Un análisis de cohortes realizado en Estados Unidos por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) determinó que la adhesión a cinco factores clave —no fumar, actividad física regular, dieta rica en frutas y verduras, peso saludable y consumo moderado de alcohol— se asocia a un aumento significativo de la longevidad y menor gasto sanitario. Medical News Today reseñó un estudio con veteranos estadounidenses que identificó ocho hábitos principales: actividad física, abstinencia de tabaco, gestión del estrés, dieta saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, buen sueño, relaciones sociales sólidas y no consumir opiáceos.

Principales hábitos que prolongan la vida, según estudios en Estados Unidos y Europa

Los hábitos saludables adoptados desde la mediana edad, sobre todo evitar tabaco y opiáceos, disminuyen el riesgo de muerte entre un 30% y 45% - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio presentado en el congreso Nutrition 2023 en Boston, incorporar ocho hábitos saludables desde la mediana edad puede sumar hasta 24 años a la esperanza de vida en hombres y 21 años en mujeres. Los hábitos identificados son: la actividad física regular, no fumar, evitar el consumo de opiáceos, gestionar el estrés, mantener una dieta saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, dormir bien y fortalecer los lazos sociales. Los investigadores subrayan que la inactividad física, el consumo de tabaco y los opiáceos incrementan entre 30 y 45% el riesgo de muerte. Incluso adoptar algunos de estos hábitos en la quinta o sexta década de vida sigue mostrando beneficios relevantes.

La Universidad de Harvard, en investigaciones de largo plazo, identificó cinco factores fundamentales: dieta sana, ejercicio regular, peso saludable, no fumar y consumo moderado de alcohol. Las personas que mantuvieron estos hábitos desde los 40 años vivieron hasta 14 años más que aquellas sin ninguno de ellos. Además, quienes los adoptan tienen mayor probabilidad de llegar a los 70 y 80 años libres de enfermedades crónicas significativas.

La importancia de la dieta, el ejercicio y el bienestar emocional a partir de los 40

Una revisión sistemática publicada en fines del 2025 resaltó que la dieta mediterránea, el consumo de proteínas y la actividad física regular no solo reducen el riesgo cardiovascular y de deterioro cognitivo, sino que también mejoran la masa muscular y la movilidad en adultos mayores. La práctica de ejercicio aeróbico y de fuerza, junto con una alimentación rica en frutas, verduras y grasas saludables, se asocia a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

Investigaciones internacionales destacan la importancia del ejercicio físico regular y la dieta equilibrada para reducir el riesgo de enfermedades crónicas a partir de los 40 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos enfatizan la importancia de la gestión del estrés, el sueño adecuado y las relaciones sociales para mantener la salud mental y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. La evidencia internacional coincide en que la integración de estos factores en la rutina diaria desde la mediana edad tiene un impacto duradero sobre la longevidad y la calidad de vida en las décadas siguientes.