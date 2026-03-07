Generación Silver

Un conmovedor anuncio coloca a los seniors en un rol protagónico

¿Será que la publicidad ha empezado a medir la importancia y la fuerza de la generación silver? Sin dejar de aludir a algunas de las dificultades que las personas mayores pueden enfrentar, algunos anuncios abandonan los clichés y es dan protagonismo

Guardar
La amistad y el acompañamiento en la edad madura es el tema de este aviso de una aseguradora

Lejos de los estereotipos bajo los cuales los mayores solo están presentes en el rol de abuelos o en anuncios de medicamentos, algunos publicistas están mostrando otros aspectos de la vida de los mayores.

Un ejemplo de esto es el anuncio publicitario de una compañía de seguros española, que está haciendo llorar a muchos internautas en las redes. Se trata de una historia de amistad que se prolonga en el tiempo, y donde dos hombres solos, de edad avanzada pero en nada gruñones ni quejosos, se ayudan y cuidan el uno al otro en momentos de gran dificultad.

Sin ánimo de espoilear toda la historia, que puede verse en el video, esta excelente pieza publicitaria resalta el valor de compartir la vida no solo en las situaciones festivas, de disfrute, sino en aquellas que llamamos las malas. Lo mejor de este relato es que lo bueno que uno puede hacer por el otro va a ser devuelto, de una u otra forma. Cuando uno atraviesa una enfermedad, el otro acompaña. Cuando el segundo enfrenta un bache personal, el primero lo sostiene. La ayuda se presenta así como una reciprocidad cotidiana.

Dos amigos se acompañan mutuamente
Dos amigos se acompañan mutuamente al llegar a viejos

La imagen que proyectan estos dos amigos es sumamente positiva: pasan buenos momentos juntos, se reúnen con otros para jugar a las cartas, hacen gimnasia en la casa y se prestan ropa. Y cuando llegan los momentos duros, mantienen el espíritu que los unió en la vida.

La música de esta publicidad aporta lo suyo. A través de una reinterpretación en español del clásico “Help!” de The Beatles, la pieza musical fue creada en exclusiva por la cantante Lia Kali para la marca, y da el tono emocional a la campaña, que concluye con un mensaje: “No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado”.

Ambos amigos proyectan una imagen
Ambos amigos proyectan una imagen positiva: se acompañan en las buenas y en las malas sin perder la alegría

Al llegar a una edad avanzada, muchas personas se aíslan y no se animan a pedir la ayuda ni de sus viejos amigos ni de nuevos conocidos que los rodean. Esta publicidad recuerda que las amistades, las de siempre, las recientes o incluso aquellas por conocer, pueden llenar ese vacío que deja la partida de los hijos, el no tener familia cercana, la falta de motivación para emprender nuevos proyectos, las enfermedades y los problemas económicos o de otro tipo.

Vienen entonces a la memoria otras historias de ficción, esta vez en cine o en series, donde gente solitaria recibe cariño ya no por parte de un amigo sino de alguien inesperado.

En Un vecino gruñón, por ejemplo, la insistencia de una joven inmigrante latina logra vencer la resistencia de un hombre mayor ya desahuciado por la muerte de su esposa.

Tom Hanks y Mariana Treviño
Tom Hanks y Mariana Treviño en "Un vecino gruñón" (HBO Max)

En Mr. Smith, el recién jubilado Jack Nicholson, en uno de sus mejores papeles, encuentra en la relación a distancia con un niño africano desconocido, a quien decide apadrinar con una módica suma, la motivación para seguir adelante con su vida. La amistad entre Grace y Frankie, en la comedia que lleva estos nombres y que es protagonizada por Jane Fonda y Lili Tomlin, permite a dos mujeres maduras diametralmente diferentes entre sí superar el divorcio respectivo y emprender nuevos proyectos, ayudándose a salir delante en los problemas familiares y aquellos que la vida les presenta en todo momento. La muy valiosa After life (Más allá de mi mujer), del talentoso creador de The Office, Ricky Gervais, incluye en la vida de un viudo desconsolado la amistad con una enfermera que cuida a su anciano padre y con una viuda a la que conoce por casualidad que le recuerdan el valor de la vida aun después de la pérdida de un ser amado.

After Life, la serie de
After Life, la serie de Ricky Gervais

Es de esperar que esta imagen positiva, alejada de los estereotipos de la edad, siga siendo explotada tanto por la publicidad como por el cine y las series, a fin de que cada vez más los adultos mayores encuentren en estos ejemplos motivos para no cerrarse a la socialización y a la posibilidad de dar y recibir ayuda cuando alguien la necesite. Como bien dice el anuncio de la compañía Santa Lucía, no hay nada mejor que ayudar y ser ayudado.

Temas Relacionados

Publicidad y adultos mayoresAmistadHelp canciónLos BeatlesLia KaliUn vecino gruñónAfter LifeGrace y Frankiegeneracion-silver

Últimas Noticias

El auge del emprendimiento senior impulsa nuevas fuentes de ingresos

Una oleada de profesionales experimentados descubre oportunidades inesperadas en campos donde cada contacto y la visión a largo plazo marcan la diferencia

El auge del emprendimiento senior

El AgeTech se consolida como motor global del envejecimiento activo

El auge de plataformas inteligentes y programas especializados abre un horizonte de oportunidades para la vida autónoma, la salud y la integración de nuevas generaciones de adultos

El AgeTech se consolida como

Maquillaje en la edad madura: los sí, los no y los tips de las expertas para la mujer 60+

¿Es posible disimular arrugas? ¿Menos es más? ¿Qué rasgos destacar y cómo hacerlo? ¿Cómo evitar un efecto artificial? El consejo de las especialistas es esencial para acertar en las respuestas a todas estas preguntas

Maquillaje en la edad madura:

La Fiesta de los Vecinos: un refuerzo de vínculos que favorece a los silver, pero no sólo a ellos

Circula en redes sociales un relato anónimo sobre una situación vivida en un vecindario, que inspira a quienes se preguntan cómo combatir el aislamiento. El relato, quizás ficticio, recuerda sin embargo experiencias reales vividas en varias ciudades

La Fiesta de los Vecinos:

El error proteico común que cometen las personas después de los 50 años y que acelera la pérdida muscular

Adaptar la dieta y las rutinas cotidianas resulta clave para preservar el vigor físico y retrasar el deterioro funcional

El error proteico común que
DEPORTES
Franco Colapinto quedó 16° en

Franco Colapinto quedó 16° en el último entrenamiento antes de la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli destrozó su Mercedes en la última práctica del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Neymar enfrenta una demanda de su ex cocinera, que afirmó haber sufrido lesiones por trabajar más de 14 horas diarias

La escalofriante amenaza que recibió la bicampeona del Argentina Open: “Pierde o enviaremos a nuestros hombres por tu familia”

El trompo que le hizo perder 23 posiciones al argentino Mattia Colnaghi y el brutal accidente entre compañeros que obligó a suspender la carrera de Fórmula 3

TELESHOW
Claudia Villafañe defendió a Lionel

Claudia Villafañe defendió a Lionel Messi por su foto junto a Donald Trump: “La gente opina y cree que tiene la razón”

Guillermo Coppola contó cómo continúa su salud tras recibir el alta de su internación: “Ya tengo diagnóstico”

La actriz que tuvo la escena de sexo con L-Gante en En el barro contó cómo se hizo: “Te mandan un formulario”

El tierno video con el que Mica Lapegüe confirmó que está embarazada: “La locura más linda de nuestras vidas”

El comunicado de Gran Hermano luego de que una participante invitara a fumar un supuesto cigarrillo de marihuana

INFOBAE AMÉRICA

Auditoría a mina de cobre

Auditoría a mina de cobre en Panamá supera 66% con revisión de parámetros de agua y aire

Ecuador y Estados Unidos destruyeron un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia

Cuando la Tierra perdió el 90% de las especies: así se reconstruyó la vida marina hace más de 250 millones de años

Putin respaldó a Irán tras los reportes de que Rusia compartió inteligencia sobre los activos de Estados Unidos en la región