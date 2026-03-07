Un conmovedor anuncio coloca a los seniors en un rol protagónico

La amistad y el acompañamiento en la edad madura es el tema de este aviso de una aseguradora

Lejos de los estereotipos bajo los cuales los mayores solo están presentes en el rol de abuelos o en anuncios de medicamentos, algunos publicistas están mostrando otros aspectos de la vida de los mayores.

Un ejemplo de esto es el anuncio publicitario de una compañía de seguros española, que está haciendo llorar a muchos internautas en las redes. Se trata de una historia de amistad que se prolonga en el tiempo, y donde dos hombres solos, de edad avanzada pero en nada gruñones ni quejosos, se ayudan y cuidan el uno al otro en momentos de gran dificultad.

Sin ánimo de espoilear toda la historia, que puede verse en el video, esta excelente pieza publicitaria resalta el valor de compartir la vida no solo en las situaciones festivas, de disfrute, sino en aquellas que llamamos las malas. Lo mejor de este relato es que lo bueno que uno puede hacer por el otro va a ser devuelto, de una u otra forma. Cuando uno atraviesa una enfermedad, el otro acompaña. Cuando el segundo enfrenta un bache personal, el primero lo sostiene. La ayuda se presenta así como una reciprocidad cotidiana.

Dos amigos se acompañan mutuamente al llegar a viejos

La imagen que proyectan estos dos amigos es sumamente positiva: pasan buenos momentos juntos, se reúnen con otros para jugar a las cartas, hacen gimnasia en la casa y se prestan ropa. Y cuando llegan los momentos duros, mantienen el espíritu que los unió en la vida.

La música de esta publicidad aporta lo suyo. A través de una reinterpretación en español del clásico “Help!” de The Beatles, la pieza musical fue creada en exclusiva por la cantante Lia Kali para la marca, y da el tono emocional a la campaña, que concluye con un mensaje: “No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado”.

Ambos amigos proyectan una imagen positiva: se acompañan en las buenas y en las malas sin perder la alegría

Al llegar a una edad avanzada, muchas personas se aíslan y no se animan a pedir la ayuda ni de sus viejos amigos ni de nuevos conocidos que los rodean. Esta publicidad recuerda que las amistades, las de siempre, las recientes o incluso aquellas por conocer, pueden llenar ese vacío que deja la partida de los hijos, el no tener familia cercana, la falta de motivación para emprender nuevos proyectos, las enfermedades y los problemas económicos o de otro tipo.

Vienen entonces a la memoria otras historias de ficción, esta vez en cine o en series, donde gente solitaria recibe cariño ya no por parte de un amigo sino de alguien inesperado.

En Un vecino gruñón, por ejemplo, la insistencia de una joven inmigrante latina logra vencer la resistencia de un hombre mayor ya desahuciado por la muerte de su esposa.

Tom Hanks y Mariana Treviño en "Un vecino gruñón" (HBO Max)

En Mr. Smith, el recién jubilado Jack Nicholson, en uno de sus mejores papeles, encuentra en la relación a distancia con un niño africano desconocido, a quien decide apadrinar con una módica suma, la motivación para seguir adelante con su vida. La amistad entre Grace y Frankie, en la comedia que lleva estos nombres y que es protagonizada por Jane Fonda y Lili Tomlin, permite a dos mujeres maduras diametralmente diferentes entre sí superar el divorcio respectivo y emprender nuevos proyectos, ayudándose a salir delante en los problemas familiares y aquellos que la vida les presenta en todo momento. La muy valiosa After life (Más allá de mi mujer), del talentoso creador de The Office, Ricky Gervais, incluye en la vida de un viudo desconsolado la amistad con una enfermera que cuida a su anciano padre y con una viuda a la que conoce por casualidad que le recuerdan el valor de la vida aun después de la pérdida de un ser amado.

After Life, la serie de Ricky Gervais

Es de esperar que esta imagen positiva, alejada de los estereotipos de la edad, siga siendo explotada tanto por la publicidad como por el cine y las series, a fin de que cada vez más los adultos mayores encuentren en estos ejemplos motivos para no cerrarse a la socialización y a la posibilidad de dar y recibir ayuda cuando alguien la necesite. Como bien dice el anuncio de la compañía Santa Lucía, no hay nada mejor que ayudar y ser ayudado.